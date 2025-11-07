BursaDEX+
Harga live Real Smurf Cat hari ini adalah 0.00001625 USD. Lacak informasi harga aktual SMURFCAT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SMURFCAT dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Real Smurf Cat

Harga Real Smurf Cat(SMURFCAT)

Harga Live 1 SMURFCAT ke USD:

$0.00001624
$0.00001624$0.00001624
+0.18%1D
USD
Grafik Harga Live Real Smurf Cat (SMURFCAT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:38:22 (UTC+8)

Informasi Harga Real Smurf Cat (SMURFCAT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00001586
$ 0.00001586$ 0.00001586
Low 24 Jam
$ 0.00001748
$ 0.00001748$ 0.00001748
High 24 Jam

$ 0.00001586
$ 0.00001586$ 0.00001586

$ 0.00001748
$ 0.00001748$ 0.00001748

$ 0.000397513294959806
$ 0.000397513294959806$ 0.000397513294959806

$ 0.000000030302868553
$ 0.000000030302868553$ 0.000000030302868553

+0.37%

+0.18%

-28.86%

-28.86%

Harga aktual Real Smurf Cat (SMURFCAT) adalah $ 0.00001625. Selama 24 jam terakhir, SMURFCAT diperdagangkan antara low $ 0.00001586 dan high $ 0.00001748, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSMURFCAT adalah $ 0.000397513294959806, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000000030302868553.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SMURFCAT telah berubah sebesar +0.37% selama 1 jam terakhir, +0.18% selama 24 jam, dan -28.86% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Real Smurf Cat (SMURFCAT)

No.1883

$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M

$ 55.78K
$ 55.78K$ 55.78K

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

93.81B
93.81B 93.81B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

ETH

Kapitalisasi Pasar Real Smurf Cat saat ini adalah $ 1.52M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 55.78K. Suplai beredar SMURFCAT adalah 93.81B, dan total suplainya sebesar 100000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.62M.

Riwayat Harga Real Smurf Cat (SMURFCAT) USD

Pantau perubahan harga Real Smurf Cat untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000000292+0.18%
30 Days$ -0.00001476-47.60%
60 Hari$ -0.00001342-45.24%
90 Hari$ -0.00003269-66.80%
Perubahan Harga Real Smurf Cat Hari Ini

Hari ini, SMURFCAT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000000292 (+0.18%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Real Smurf Cat 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00001476 (-47.60%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Real Smurf Cat 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SMURFCAT terlihat mengalami perubahan $ -0.00001342 (-45.24%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Real Smurf Cat 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00003269 (-66.80%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Real Smurf Cat (SMURFCAT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Real Smurf Cat sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Real Smurf Cat (SMURFCAT)

SMURFCAT (Also known as Shailushai) is a deflationary memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to the Smurf Cat internet meme originally created by Nate Hallinan, and newly popularized by TikTok. The meme plays on the idea that the Smurf Cat in the image is truly un-photoshopped, and that he is indeed, real.

Real Smurf Cat tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Real Smurf Cat Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SMURFCAT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Real Smurf Cat di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Real Smurf Cat dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Real Smurf Cat (USD)

Berapa nilai Real Smurf Cat (SMURFCAT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Real Smurf Cat (SMURFCAT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Real Smurf Cat.

Cek prediksi harga Real Smurf Cat sekarang!

Tokenomi Real Smurf Cat (SMURFCAT)

Memahami tokenomi Real Smurf Cat (SMURFCAT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SMURFCAT sekarang!

Cara membeli Real Smurf Cat (SMURFCAT)

Ingin mengetahui cara membeli Real Smurf Cat? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Real Smurf Cat di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SMURFCAT ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Real Smurf Cat

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Real Smurf Cat, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Real Smurf Cat
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Real Smurf Cat

Berapa nilai Real Smurf Cat (SMURFCAT) hari ini?
Harga live SMURFCAT dalam USD adalah 0.00001625 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SMURFCAT ke USD saat ini?
Harga SMURFCAT ke USD saat ini adalah $ 0.00001625. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Real Smurf Cat?
Kapitalisasi pasar SMURFCAT adalah $ 1.52M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SMURFCAT?
Suplai beredar SMURFCAT adalah 93.81B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SMURFCAT?
SMURFCAT mencapai harga ATH sebesar 0.000397513294959806 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SMURFCAT?
SMURFCAT mencapai harga ATL 0.000000030302868553 USD.
Berapa volume perdagangan SMURFCAT?
Volume perdagangan 24 jam live SMURFCAT adalah $ 55.78K USD.
Akankah harga SMURFCAT naik lebih tinggi tahun ini?
SMURFCAT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SMURFCAT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:38:22 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Real Smurf Cat (SMURFCAT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

