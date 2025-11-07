Apa yang dimaksud dengan Real Smurf Cat (SMURFCAT)

SMURFCAT (Also known as Shailushai) is a deflationary memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to the Smurf Cat internet meme originally created by Nate Hallinan, and newly popularized by TikTok. The meme plays on the idea that the Smurf Cat in the image is truly un-photoshopped, and that he is indeed, real. SMURFCAT (Also known as Shailushai) is a deflationary memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to the Smurf Cat internet meme originally created by Nate Hallinan, and newly popularized by TikTok. The meme plays on the idea that the Smurf Cat in the image is truly un-photoshopped, and that he is indeed, real.

Real Smurf Cat tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Real Smurf Cat Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa SMURFCAT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Real Smurf Cat di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Real Smurf Cat dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Real Smurf Cat (USD)

Berapa nilai Real Smurf Cat (SMURFCAT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Real Smurf Cat (SMURFCAT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Real Smurf Cat.

Cek prediksi harga Real Smurf Cat sekarang!

Tokenomi Real Smurf Cat (SMURFCAT)

Memahami tokenomi Real Smurf Cat (SMURFCAT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SMURFCAT sekarang!

Cara membeli Real Smurf Cat (SMURFCAT)

Ingin mengetahui cara membeli Real Smurf Cat? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Real Smurf Cat di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SMURFCAT ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Real Smurf Cat

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Real Smurf Cat, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Real Smurf Cat Berapa nilai Real Smurf Cat (SMURFCAT) hari ini? Harga live SMURFCAT dalam USD adalah 0.00001625 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga SMURFCAT ke USD saat ini? $ 0.00001625 . Cobalah Harga SMURFCAT ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Real Smurf Cat? Kapitalisasi pasar SMURFCAT adalah $ 1.52M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar SMURFCAT? Suplai beredar SMURFCAT adalah 93.81B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) SMURFCAT? SMURFCAT mencapai harga ATH sebesar 0.000397513294959806 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) SMURFCAT? SMURFCAT mencapai harga ATL 0.000000030302868553 USD . Berapa volume perdagangan SMURFCAT? Volume perdagangan 24 jam live SMURFCAT adalah $ 55.78K USD . Akankah harga SMURFCAT naik lebih tinggi tahun ini? SMURFCAT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SMURFCAT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Real Smurf Cat (SMURFCAT)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi