Paʻanga Tonga adalah mata uang resmi Kerajaan Tonga, sebuah negara berdaulat Polinesia yang terletak di Samudra Pasifik Selatan. Mata uang ini biasanya dilambangkan dengan simbol "T$", sedangkan kode mata uang ISO 4217 adalah TOP. Mata uang ini memainkan peran penting dalam perekonomian Tonga dan digunakan dalam transaksi sehari-hari di negara tersebut.

Paʻanga dibagi menjadi 100 seniti, mirip dengan cara banyak mata uang lain dibagi menjadi sen. Hal ini memungkinkan transaksi keuangan yang presisi serta penetapan harga barang dan jasa di pasar Tonga. Koin tersedia dalam beberapa pecahan, antara lain 1, 2, 5, 10, 20, dan 50 seniti, serta 1 dan 2 Paʻanga. Sedangkan uang kertas diterbitkan dalam pecahan 1, 2, 5, 10, 20, 50, dan 100 Paʻanga.

Sebagai mata uang fiat, Paʻanga Tonga tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak. Sebaliknya, nilainya berasal dari stabilitas ekonomi dan kredibilitas pemerintah Tonga. Bank Sentral Nasional Tonga bertanggung jawab atas penerbitan mata uang ini serta pengelolaan peredarannya, guna memastikan stabilitas sistem moneter negara tersebut.

Di pasar valuta asing internasional, Paʻanga Tonga diperdagangkan terhadap mata uang-mata uang lain. Seperti halnya semua mata uang, nilai tukarnya fluktuatif berdasarkan berbagai faktor ekonomi, termasuk neraca perdagangan Tonga, kinerja ekonomi, dan stabilitas politik. Nilai tukar ini dapat berdampak langsung pada biaya barang impor dan nilai ekspor, sehingga memengaruhi perekonomian secara keseluruhan.

Paʻanga Tonga memegang peranan krusial dalam kehidupan ekonomi Tonga, memfasilitasi perdagangan dan komersial baik di dalam maupun luar negeri. Seperti halnya setiap mata uang, kesehatan dan stabilitas Paʻanga sangat erat kaitannya dengan kondisi ekonomi Tonga secara keseluruhan. Meskipun cakupannya terbatas secara global, mata uang ini merupakan komponen penting dalam perekonomian Tonga sekaligus instrumen utama kebijakan moneter negara tersebut.