Harga live SN51 hari ini adalah 22.19 USD. Kapitalisasi pasar SN51 adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual SN51 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

$22.19
+121.90%1D
USD
Grafik Harga Live SN51 (SN51)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 08:12:23 (UTC+8)

Harga SN51 Hari Ini

Harga live SN51 (SN51) hari ini adalah $ 22.19, dengan perubahan 121.90% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SN51 ke USD saat ini adalah $ 22.19 per SN51.

SN51 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- SN51. Selama 24 jam terakhir, SN51 diperdagangkan antara $ 10 (low) dan $ 24.73 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, SN51 bergerak -1.07% dalam satu jam terakhir dan +121.90% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 114.91K.

Informasi Pasar SN51 (SN51)

$ 114.91K
$ 465.99M
21,000,000
TAO

Kapitalisasi Pasar SN51 saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 114.91K. Suplai beredar SN51 adalah --, dan total suplainya sebesar 21000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 465.99M.

Riwayat Harga SN51 USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

-1.07%

+121.90%

+121.90%

+121.90%

Riwayat Harga SN51 (SN51) USD

Pantau perubahan harga SN51 untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +12.19+121.90%
30 Days$ +12.19+121.90%
60 Hari$ +12.19+121.90%
90 Hari$ +12.19+121.90%
Perubahan Harga SN51 Hari Ini

Hari ini, SN51 tercatat mengalami perubahan sebesar $ +12.19 (+121.90%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga SN51 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +12.19 (+121.90%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga SN51 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SN51 terlihat mengalami perubahan $ +12.19 (+121.90%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga SN51 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +12.19 (+121.90%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari SN51 (SN51)?

Lihat halaman Riwayat Harga SN51 sekarang.

Analisis AI untuk SN51

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk SN51, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga SN51?

Several key factors influence SN51 cryptocurrency prices:

1. Market demand and supply dynamics
2. Trading volume and liquidity levels
3. Overall cryptocurrency market sentiment
4. Bitcoin and major altcoin price movements
5. Regulatory news and policy changes
6. Project development updates and roadmap progress
7. Partnership announcements and adoption
8. Technical analysis patterns
9. Investor speculation and FOMO
10. Market manipulation by large holders

Mengapa orang ingin tahu harga SN51 hari ini?

People want to know SN51 price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, market timing for buying/selling, tracking investment performance, and staying updated on market volatility to minimize losses or maximize profits.

Prediksi Harga untuk SN51

Prediksi Harga SN51 (SN51) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SN51 pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga SN51 (SN51) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga SN51 berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga SN51 yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga SN51 untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga SN51.

Cara membeli & berinvestasi SN51 di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan SN51? Pembelian SN51 dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli SN51. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian SN51 (SN51) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.

Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan SN51 akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli SN51 (SN51)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan SN51

Dengan memiliki SN51, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC

Dengan membeli SN51 (SN51) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

Biaya perdagangan Spot:
--
Maker
--
Taker
Biaya perdagangan Futures:
--
Maker
--
Taker

Lihat biaya perdagangan kompetitif MEXC

Selain itu, Anda dapat memperdagangkan token spot tertentu tanpa biaya apa pun melalui Festival Bebas Biaya MEXC.

Apa yang dimaksud dengan SN51 (SN51)

SN51 adalah proyek yang merevolusi demokratisasi komputasi.

Sumber Daya SN51

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai SN51, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi SN51
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SN51

Berapa nilai 1 SN51 pada tahun 2030?
Jika SN51 tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga SN51 tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Perkembangan Industri Penting SN51 (SN51)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Jelajahi SN51 Selengkapnya

SN51 USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada SN51 dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures SN51 USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar SN51 (SN51) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume SN51 secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
SN51/USDT
$22.19
$22.19$22.19
+121.90%
0.00% (USDT)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator SN51 ke USD

Jumlah

SN51
SN51
USD
USD

1 SN51 = 22.19 USD