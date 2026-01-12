Dolar Taiwan Baru (TWD) adalah mata uang resmi Taiwan, sebuah ekonomi yang hidup dan dinamis di Asia Timur. Diperkenalkan pada tahun 1949, Dolar Taiwan Baru menggantikan Dolar Taiwan Lama dengan rasio yang tidak diungkapkan secara publik, dalam upaya untuk mengatasi hiperinflasi. Saat ini, mata uang ini merupakan bagian penting dari perekonomian Taiwan dan memainkan peran signifikan dalam transaksi sehari-hari.

Dolar Taiwan Baru diterbitkan dan dikelola oleh Bank Sentral Republik Tiongkok (Taiwan). Bank ini bertanggung jawab menjaga stabilitas TWD serta melaksanakan kebijakan moneter untuk memastikan pertumbuhan ekonomi. Bank tersebut juga memantau peredaran mata uang ini dan mengelola cadangan devisa negara.

Di pasar valuta asing internasional, Dolar Taiwan Baru dilambangkan dengan kode ISO 4217 TWD. Namun, di dalam Taiwan sendiri, mata uang ini sering dilambangkan dengan simbol NT$ untuk membedakannya dari mata uang lain yang menggunakan dolar. Mata uang ini selanjutnya dibagi menjadi satuan-satuan kecil yang disebut sen atau "jiao," tetapi satuan ini jarang digunakan karena nilainya yang rendah.

Dolar Taiwan Baru umum digunakan dalam segala jenis transaksi di Taiwan, mulai dari membeli bahan makanan di pasar lokal hingga melakukan pembelian besar seperti properti atau kendaraan. Mata uang ini juga digunakan dalam transaksi digital, dengan banyak bisnis yang menerima pembayaran melalui kartu debit atau kredit, perbankan online, bahkan aplikasi pembayaran mobile.

TWD tidak begitu banyak diperdagangkan dibandingkan beberapa mata uang global utama seperti Dolar AS atau Euro. Namun demikian, mata uang ini memainkan peran penting dalam perekonomian kawasan berkat hubungan perdagangan Taiwan yang kuat dengan negara-negara Asia lainnya. Nilai Dolar Taiwan Baru dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kinerja ekonomi Taiwan, suku bunga, dan peristiwa geopolitik.

Sebagai kesimpulan, Dolar Taiwan Baru merupakan komponen krusial dalam infrastruktur ekonomi Taiwan. Mata uang ini memfasilitasi perdagangan dan pertukaran, berfungsi sebagai alat tukar, satuan akuntansi, dan penyimpan nilai. Seiring dengan terus tumbuh dan berkembangnya Taiwan, peran serta pengaruh Dolar Taiwan Baru pun akan terus meningkat.