Tabel Konversi Sensay ke Mongolian Tughrik
Tabel Konversi SNSY ke MNT
- 1 SNSY1.92 MNT
- 2 SNSY3.84 MNT
- 3 SNSY5.77 MNT
- 4 SNSY7.69 MNT
- 5 SNSY9.61 MNT
- 6 SNSY11.53 MNT
- 7 SNSY13.46 MNT
- 8 SNSY15.38 MNT
- 9 SNSY17.30 MNT
- 10 SNSY19.22 MNT
- 50 SNSY96.12 MNT
- 100 SNSY192.24 MNT
- 1,000 SNSY1,922.43 MNT
- 5,000 SNSY9,612.17 MNT
- 10,000 SNSY19,224.35 MNT
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Sensay ke Mongolian Tughrik (SNSY ke MNT) di berbagai rentang nilai, dari 1 SNSY hingga 10,000 SNSY. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah SNSY yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar MNT terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah SNSY ke MNT khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi MNT ke SNSY
- 1 MNT0.5201 SNSY
- 2 MNT1.0403 SNSY
- 3 MNT1.560 SNSY
- 4 MNT2.0806 SNSY
- 5 MNT2.600 SNSY
- 6 MNT3.121 SNSY
- 7 MNT3.641 SNSY
- 8 MNT4.161 SNSY
- 9 MNT4.681 SNSY
- 10 MNT5.201 SNSY
- 50 MNT26.0086 SNSY
- 100 MNT52.017 SNSY
- 1,000 MNT520.1 SNSY
- 5,000 MNT2,600 SNSY
- 10,000 MNT5,201 SNSY
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Mongolian Tughrik ke Sensay (MNT ke SNSY) di berbagai rentang jumlah, dari 1 MNT hingga 10,000 MNT. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Sensay yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah MNT yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Sensay (SNSY) saat ini diperdagangkan seharga ₮ 1.92 MNT , yang mencerminkan perubahan 1.87% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₮1.00B dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₮10.01B MNT. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Sensay Harga khusus dari kami.
18.46T MNT
Suplai Peredaran
1.00B
Volume Trading 24 Jam
10.01B MNT
Kapitalisasi Pasar
1.87%
Perubahan Harga (1 Hari)
₮ 0.000563
High 24 Jam
₮ 0.000504
Low 24 Jam
Grafik tren SNSY ke MNT di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Sensay terhadap MNT. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Sensay saat ini.
Ringkasan Konversi SNSY ke MNT
Per | 1 SNSY = 1.92 MNT | 1 MNT = 0.5201 SNSY
Kurs untuk 1 SNSY ke MNT hari ini adalah 1.92 MNT.
Pembelian 5 SNSY akan dikenai biaya 9.61 MNT, sedangkan 10 SNSY memiliki nilai 19.22 MNT.
1 MNT dapat di-trade dengan 0.5201 SNSY.
50 MNT dapat dikonversi ke 26.0086 SNSY, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 SNSY ke MNT telah berubah sebesar +0.18% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 1.87%, sehingga mencapai high senilai 1.9969200610448958 MNT dan low senilai 1.787651351272873 MNT.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 SNSY adalah 2.9971535552094797 MNT yang menunjukkan perubahan -35.86% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, SNSY telah berubah sebesar -2.7133993724677534 MNT, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -58.54% pada nilainya.
Semua Tentang Sensay (SNSY)
Setelah menghitung harga Sensay (SNSY), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Sensay langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan SNSY. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Sensay, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga SNSY ke MNT
Dalam 24 jam terakhir, Sensay (SNSY) telah berfluktuasi antara 1.787651351272873 MNT dan 1.9969200610448958 MNT, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 1.7344474420087992 MNT dan high 2.0572178248775126 MNT. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas SNSY ke MNT secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|₮ 0
|₮ 0
|₮ 0
|₮ 0
|Low
|₮ 0
|₮ 0
|₮ 0
|₮ 0
|Rata-rata
|₮ 0
|₮ 0
|₮ 0
|₮ 0
|Volatilitas
|+11.52%
|+16.79%
|+66.63%
|+110.75%
|Perubahan
|+5.86%
|0.00%
|-35.85%
|-57.15%
Prakiraan Harga Sensay dalam MNT untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Sensay dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan SNSY ke MNT untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga SNSY untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Sensay dapat mencapai sekitar ₮2.02MNT, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga SNSY untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, SNSY mungkin naik menjadi sekitar ₮2.45 MNT, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Sensay kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan SNSY yang Tersedia di MEXC
SNSY/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot SNSY, yang mencakup pasar tempat Sensay dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual SNSY pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures SNSY dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Sensay untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Sensay
Ingin menambahkan Sensay ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Sensay › atau Mulai sekarang ›
SNSY dan MNT dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Sensay (SNSY) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Sensay
- Harga Saat Ini (USD): $0.000542
- Perubahan 7 Hari: +0.18%
- Tren 30 Hari: -35.86%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk SNSY, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke MNT, harga USD SNSY tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga SNSY] [SNSY ke USD]
Mongolian Tughrik (MNT) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (MNT/USD): 0.0002819059794185626
- Perubahan 7 Hari: +0.94%
- Tren 30 Hari: +0.94%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- MNT yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah SNSY yang sama.
- MNT yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli SNSY dengan MNT secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs SNSY ke MNT?
Kurs antara Sensay (SNSY) dan Mongolian Tughrik (MNT) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam SNSY, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs SNSY ke MNT. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit MNT memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal MNT
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan MNT. Ketika MNT melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti SNSY, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Sensay, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap SNSY dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke MNT.
Konversikan SNSY ke MNT Seketika
Gunakan konverter SNSY ke MNT kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi SNSY ke MNT?
Masukkan Jumlah SNSY
Mulailah dengan memasukkan jumlah SNSY yang ingin Anda konversi ke MNT menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs SNSY ke MNT Secara Live
Lihat kurs SNSY ke MNT yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang SNSY dan MNT.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan SNSY ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli SNSY dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs SNSY ke MNT dihitung?
Perhitungan kurs SNSY ke MNT didasarkan pada nilai SNSY saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke MNT menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs SNSY ke MNT begitu sering berubah?
Kurs SNSY ke MNT sangat sering berubah karena Sensay dan Mongolian Tughrik terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs SNSY ke MNT yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs SNSY ke MNT dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs SNSY ke MNT dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan SNSY ke MNT atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi SNSY ke MNT dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren SNSY terhadap MNT dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga SNSY terhadap MNT dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar SNSY ke MNT?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan MNT, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun SNSY tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs SNSY ke MNT?
Halving Sensay, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs SNSY ke MNT.
Bisakah saya membandingkan kurs SNSY ke MNT dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs SNSY keMNT wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs SNSY ke MNT sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Sensay, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi SNSY ke MNT dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas MNT dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target SNSY ke MNT dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Sensay dan Mongolian Tughrik?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Sensay dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan SNSY ke MNT dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan MNT Anda ke SNSY dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah SNSY ke MNT merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga SNSY dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar SNSY ke MNT dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs SNSY ke MNT selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai MNT terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs SNSY ke MNT yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Sensay Selengkapnya
Harga Sensay
Pelajari selengkapnya tentang Sensay (SNSY) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Sensay
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar SNSY untuk lebih memahami kemungkinan arah Sensay.
Cara Membeli Sensay
Ingin membeli Sensay? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
SNSY/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan SNSY/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
SNSY USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada SNSY dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures SNSY USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Sensay ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke MNT
Mengapa Harus Membeli Sensay dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Sensay.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Sensay dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.