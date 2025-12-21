Tabel Konversi Spark ke Dinar Yordania
Tabel Konversi SPK ke JOD
- 1 SPK0.01 JOD
- 2 SPK0.03 JOD
- 3 SPK0.04 JOD
- 4 SPK0.05 JOD
- 5 SPK0.07 JOD
- 6 SPK0.08 JOD
- 7 SPK0.10 JOD
- 8 SPK0.11 JOD
- 9 SPK0.12 JOD
- 10 SPK0.14 JOD
- 50 SPK0.69 JOD
- 100 SPK1.37 JOD
- 1,000 SPK13.74 JOD
- 5,000 SPK68.68 JOD
- 10,000 SPK137.37 JOD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Spark ke Dinar Yordania (SPK ke JOD) di berbagai rentang nilai, dari 1 SPK hingga 10,000 SPK. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah SPK yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar JOD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah SPK ke JOD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi JOD ke SPK
- 1 JOD72.79 SPK
- 2 JOD145.5 SPK
- 3 JOD218.3 SPK
- 4 JOD291.1 SPK
- 5 JOD363.9 SPK
- 6 JOD436.7 SPK
- 7 JOD509.5 SPK
- 8 JOD582.3 SPK
- 9 JOD655.1 SPK
- 10 JOD727.9 SPK
- 50 JOD3,639 SPK
- 100 JOD7,279 SPK
- 1,000 JOD72,796 SPK
- 5,000 JOD363,983 SPK
- 10,000 JOD727,967 SPK
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Dinar Yordania ke Spark (JOD ke SPK) di berbagai rentang jumlah, dari 1 JOD hingga 10,000 JOD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Spark yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah JOD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Spark (SPK) saat ini diperdagangkan seharga JD 0.01 JOD , yang mencerminkan perubahan 0.36% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai JD-- dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar JD-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Spark Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
--
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
0.36%
Perubahan Harga (1 Hari)
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
Grafik tren SPK ke JOD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Spark terhadap JOD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Spark saat ini.
Ringkasan Konversi SPK ke JOD
Per | 1 SPK = 0.01 JOD | 1 JOD = 72.79 SPK
Kurs untuk 1 SPK ke JOD hari ini adalah 0.01 JOD.
Pembelian 5 SPK akan dikenai biaya 0.07 JOD, sedangkan 10 SPK memiliki nilai 0.14 JOD.
1 JOD dapat di-trade dengan 72.79 SPK.
50 JOD dapat dikonversi ke 3,639 SPK, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 SPK ke JOD telah berubah sebesar 0.00% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.36%, sehingga mencapai high senilai -- JOD dan low senilai -- JOD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 SPK adalah -- JOD yang menunjukkan perubahan -- pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, SPK telah berubah sebesar -- JOD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -- pada nilainya.
Semua Tentang Spark (SPK)
Setelah menghitung harga Spark (SPK), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Spark langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan SPK. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Spark, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga SPK ke JOD
Dalam 24 jam terakhir, Spark (SPK) telah berfluktuasi antara -- JOD dan -- JOD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.013446105031509453 JOD dan high 0.01586441822546764 JOD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas SPK ke JOD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|JD 0.01
|JD 0.01
|JD 0.02
|JD 0.04
|Low
|JD 0
|JD 0
|JD 0
|JD 0
|Rata-rata
|JD 0.01
|JD 0.01
|JD 0.01
|JD 0.02
|Volatilitas
|+9.77%
|+15.88%
|+48.31%
|+83.30%
|Perubahan
|-5.78%
|-9.77%
|-38.24%
|-61.46%
Prakiraan Harga Spark dalam JOD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Spark dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan SPK ke JOD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga SPK untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Spark dapat mencapai sekitar JD0.01JOD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga SPK untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, SPK mungkin naik menjadi sekitar JD0.02 JOD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Spark kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
SPK dan JOD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Spark (SPK) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Spark
- Harga Saat Ini (USD): $0.01937
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk SPK, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke JOD, harga USD SPK tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga SPK] [SPK ke USD]
Dinar Yordania (JOD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (JOD/USD): 1.4104969180642342
- Perubahan 7 Hari: +0.01%
- Tren 30 Hari: +0.01%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- JOD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah SPK yang sama.
- JOD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli SPK dengan JOD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs SPK ke JOD?
Kurs antara Spark (SPK) dan Dinar Yordania (JOD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam SPK, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs SPK ke JOD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit JOD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal JOD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan JOD. Ketika JOD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti SPK, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Spark, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap SPK dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke JOD.
Konversikan SPK ke JOD Seketika
Gunakan konverter SPK ke JOD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi SPK ke JOD?
Masukkan Jumlah SPK
Mulailah dengan memasukkan jumlah SPK yang ingin Anda konversi ke JOD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs SPK ke JOD Secara Live
Lihat kurs SPK ke JOD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang SPK dan JOD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan SPK ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli SPK dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs SPK ke JOD dihitung?
Perhitungan kurs SPK ke JOD didasarkan pada nilai SPK saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke JOD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs SPK ke JOD begitu sering berubah?
Kurs SPK ke JOD sangat sering berubah karena Spark dan Dinar Yordania terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs SPK ke JOD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs SPK ke JOD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs SPK ke JOD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan SPK ke JOD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi SPK ke JOD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren SPK terhadap JOD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga SPK terhadap JOD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar SPK ke JOD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan JOD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun SPK tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs SPK ke JOD?
Halving Spark, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs SPK ke JOD.
Bisakah saya membandingkan kurs SPK ke JOD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs SPK keJOD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs SPK ke JOD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Spark, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi SPK ke JOD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas JOD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target SPK ke JOD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Spark dan Dinar Yordania?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Spark dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan SPK ke JOD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan JOD Anda ke SPK dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah SPK ke JOD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga SPK dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar SPK ke JOD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs SPK ke JOD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai JOD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs SPK ke JOD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.