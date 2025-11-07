Apa yang dimaksud dengan Spark (SPK)

Spark is an ONCHAIN CAPITAL ALLOCATOR focused on providing innovative savings returns, offering competitive stablecoin yields. Spark oversees $3.95bn+ liquidity and generates $180.4m+ in annualized revenue by deploying and managing capital in DeFi. Spark powers DeFi with its three components, SparkLend, Spark Savings, and the Spark Liquidity Layer (SLL).

Prediksi Harga Spark (USD)

Berapa nilai Spark (SPK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Spark (SPK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Spark.

Cek prediksi harga Spark sekarang!

Tokenomi Spark (SPK)

Memahami tokenomi Spark (SPK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SPK sekarang!

Cara membeli Spark (SPK)

Ingin mengetahui cara membeli Spark? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Spark di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Spark Berapa nilai Spark (SPK) hari ini? Harga live SPK dalam USD adalah 0.03054 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga SPK ke USD saat ini? $ 0.03054 . Cobalah Harga SPK ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Spark? Kapitalisasi pasar SPK adalah $ 58.83M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar SPK? Suplai beredar SPK adalah 1.93B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) SPK? SPK mencapai harga ATH sebesar 0.18646320548069611 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) SPK? SPK mencapai harga ATL 0.025015415283404032 USD . Berapa volume perdagangan SPK? Volume perdagangan 24 jam live SPK adalah $ 585.66K USD . Akankah harga SPK naik lebih tinggi tahun ini? SPK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SPK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Spark (SPK)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

