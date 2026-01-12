Franc Swiss, yang sering disebut sebagai CHF (Confoederatio Helvetica Franc), adalah mata uang resmi di Swiss dan Liechtenstein. Mata uang ini juga banyak digunakan di eksklave Italia Campione d'Italia. Sebagai mata uang nasional, Franc Swiss memainkan peran penting dalam menentukan kesehatan ekonomi wilayah-wilayah tersebut.

Franc Swiss unik dibandingkan dengan mata uang utama lainnya karena Swiss telah lama dikenal akan netralitas dan stabilitasnya. Faktor-faktor inilah yang secara signifikan berkontribusi pada reputasi Franc Swiss sebagai mata uang "safe-haven". Pada masa-masa ketidakpastian atau gejolak ekonomi global, para investor sering beralih ke Franc Swiss, menganggapnya sebagai penyimpan nilai yang andal dan stabil. Akibatnya, mata uang ini sering menguat selama periode-periode tersebut.

Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, Franc Swiss digunakan untuk segala jenis transaksi, mulai dari pembelian barang dan jasa hingga melakukan kesepakatan bisnis. Franc Swiss dibagi menjadi 100 unit kecil yang disebut "Rappen" dalam bahasa Jerman, "centime" dalam bahasa Prancis, "centesimo" dalam bahasa Italia, dan "rap" dalam bahasa Romansh. Koin dan uang kertas diterbitkan dalam berbagai pecahan untuk memudahkan transaksi-transaksi tersebut.

Bank Nasional Swiss (SNB) bertanggung jawab atas penerbitan dan pengendalian Franc Swiss. Tujuan utama SNB adalah memastikan stabilitas harga, dan bank ini menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter untuk mencapai tujuan tersebut. Menariknya, tidak seperti banyak bank sentral lainnya, SNB tidak memiliki target inflasi tertentu.

Franc Swiss juga banyak diperdagangkan di pasar valuta asing global. Nilai tukar franc terhadap mata uang lain dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk suku bunga, peristiwa geopolitik, serta kondisi ekonomi Swiss secara keseluruhan. Stabilitas dan reputasi Franc Swiss sebagai safe-haven sering menjadikannya pilihan populer bagi para pedagang valas.

Singkatnya, Franc Swiss adalah mata uang yang sangat dihormati dan stabil, dikenal karena perannya sebagai safe-haven saat terjadi ketidakpastian ekonomi. Penggunaannya meluas di luar perbatasan Swiss, menunjukkan pengaruh dan pentingnya mata uang ini dalam lanskap ekonomi global.