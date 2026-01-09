Harga Sunrise Layer Hari Ini

Harga live Sunrise Layer (SUNRISE) hari ini adalah $ 0.003811, dengan perubahan 0.63% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SUNRISE ke USD saat ini adalah $ 0.003811 per SUNRISE.

Sunrise Layer saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- SUNRISE. Selama 24 jam terakhir, SUNRISE diperdagangkan antara $ 0.003741 (low) dan $ 0.00383 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, SUNRISE bergerak +0.23% dalam satu jam terakhir dan -0.48% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 84.75K.

Informasi Pasar Sunrise Layer (SUNRISE)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 84.75K$ 84.75K $ 84.75K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Blockchain Publik SUNRISE

Kapitalisasi Pasar Sunrise Layer saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 84.75K. Suplai beredar SUNRISE adalah --, dan total suplainya sebesar 500000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.91M.