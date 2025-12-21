Tabel Konversi SyncVault ke Krone Denmark
Tabel Konversi SVTS ke DKK
- 1 SVTS1.39 DKK
- 2 SVTS2.78 DKK
- 3 SVTS4.17 DKK
- 4 SVTS5.56 DKK
- 5 SVTS6.96 DKK
- 6 SVTS8.35 DKK
- 7 SVTS9.74 DKK
- 8 SVTS11.13 DKK
- 9 SVTS12.52 DKK
- 10 SVTS13.91 DKK
- 50 SVTS69.55 DKK
- 100 SVTS139.10 DKK
- 1,000 SVTS1,391.01 DKK
- 5,000 SVTS6,955.05 DKK
- 10,000 SVTS13,910.09 DKK
Tabel di atas menampilkan konversi aktual SyncVault ke Krone Denmark (SVTS ke DKK) di berbagai rentang nilai, dari 1 SVTS hingga 10,000 SVTS. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah SVTS yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar DKK terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah SVTS ke DKK khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi DKK ke SVTS
- 1 DKK0.7189 SVTS
- 2 DKK1.437 SVTS
- 3 DKK2.156 SVTS
- 4 DKK2.875 SVTS
- 5 DKK3.594 SVTS
- 6 DKK4.313 SVTS
- 7 DKK5.0323 SVTS
- 8 DKK5.751 SVTS
- 9 DKK6.470 SVTS
- 10 DKK7.189 SVTS
- 50 DKK35.94 SVTS
- 100 DKK71.89 SVTS
- 1,000 DKK718.9 SVTS
- 5,000 DKK3,594 SVTS
- 10,000 DKK7,189 SVTS
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Krone Denmark ke SyncVault (DKK ke SVTS) di berbagai rentang jumlah, dari 1 DKK hingga 10,000 DKK. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah SyncVault yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah DKK yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
SyncVault (SVTS) saat ini diperdagangkan seharga kr 1.39 DKK , yang mencerminkan perubahan 0.16% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai kr-- dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar kr-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman SyncVault Harga khusus dari kami.
Grafik tren SVTS ke DKK di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi SyncVault terhadap DKK. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga SyncVault saat ini.
Ringkasan Konversi SVTS ke DKK
Per | 1 SVTS = 1.39 DKK | 1 DKK = 0.7189 SVTS
Kurs untuk 1 SVTS ke DKK hari ini adalah 1.39 DKK.
Pembelian 5 SVTS akan dikenai biaya 6.96 DKK, sedangkan 10 SVTS memiliki nilai 13.91 DKK.
1 DKK dapat di-trade dengan 0.7189 SVTS.
50 DKK dapat dikonversi ke 35.94 SVTS, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 SVTS ke DKK telah berubah sebesar 0.00% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.16%, sehingga mencapai high senilai -- DKK dan low senilai -- DKK.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 SVTS adalah -- DKK yang menunjukkan perubahan -- pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, SVTS telah berubah sebesar -- DKK, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -- pada nilainya.
Semua Tentang SyncVault (SVTS)
Setelah menghitung harga SyncVault (SVTS), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang SyncVault langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan SVTS. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli SyncVault, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga SVTS ke DKK
Dalam 24 jam terakhir, SyncVault (SVTS) telah berfluktuasi antara -- DKK dan -- DKK, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 1.3689457634137558 DKK dan high 1.773291072050174 DKK. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas SVTS ke DKK secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|kr 1.4
|kr 1.72
|kr 1.78
|kr 1.84
|Low
|kr 1.33
|kr 1.33
|kr 1.33
|kr 0.82
|Rata-rata
|kr 1.33
|kr 1.53
|kr 1.59
|kr 1.4
|Volatilitas
|+1.85%
|+23.53%
|+26.96%
|+62.30%
|Perubahan
|+0.38%
|-19.09%
|-11.37%
|-15.42%
Prakiraan Harga SyncVault dalam DKK untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga SyncVault dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan SVTS ke DKK untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga SVTS untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, SyncVault dapat mencapai sekitar kr1.46DKK, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga SVTS untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, SVTS mungkin naik menjadi sekitar kr1.78 DKK, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga SyncVault kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan SVTS yang Tersedia di MEXC
SVTS/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot SVTS, yang mencakup pasar tempat SyncVault dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual SVTS pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures SVTS dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures SyncVault untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli SyncVault
Ingin menambahkan SyncVault ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli SyncVault › atau Mulai sekarang ›
SVTS dan DKK dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
SyncVault (SVTS) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga SyncVault
- Harga Saat Ini (USD): $0.21814
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk SVTS, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke DKK, harga USD SVTS tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga SVTS] [SVTS ke USD]
Krone Denmark (DKK) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (DKK/USD): 0.15686508269534996
- Perubahan 7 Hari: +1.73%
- Tren 30 Hari: +1.73%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- DKK yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah SVTS yang sama.
- DKK yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli SVTS dengan DKK secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs SVTS ke DKK?
Kurs antara SyncVault (SVTS) dan Krone Denmark (DKK) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam SVTS, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs SVTS ke DKK. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit DKK memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal DKK
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan DKK. Ketika DKK melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti SVTS, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti SyncVault, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap SVTS dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke DKK.
Konversikan SVTS ke DKK Seketika
Gunakan konverter SVTS ke DKK kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi SVTS ke DKK?
Masukkan Jumlah SVTS
Mulailah dengan memasukkan jumlah SVTS yang ingin Anda konversi ke DKK menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs SVTS ke DKK Secara Live
Lihat kurs SVTS ke DKK yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang SVTS dan DKK.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan SVTS ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli SVTS dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs SVTS ke DKK dihitung?
Perhitungan kurs SVTS ke DKK didasarkan pada nilai SVTS saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke DKK menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs SVTS ke DKK begitu sering berubah?
Kurs SVTS ke DKK sangat sering berubah karena SyncVault dan Krone Denmark terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs SVTS ke DKK yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs SVTS ke DKK dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs SVTS ke DKK dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan SVTS ke DKK atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi SVTS ke DKK dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren SVTS terhadap DKK dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga SVTS terhadap DKK dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar SVTS ke DKK?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan DKK, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun SVTS tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs SVTS ke DKK?
Halving SyncVault, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs SVTS ke DKK.
Bisakah saya membandingkan kurs SVTS ke DKK dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs SVTS keDKK wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs SVTS ke DKK sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga SyncVault, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi SVTS ke DKK dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas DKK dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target SVTS ke DKK dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi SyncVault dan Krone Denmark?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk SyncVault dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan SVTS ke DKK dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan DKK Anda ke SVTS dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah SVTS ke DKK merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga SVTS dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar SVTS ke DKK dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs SVTS ke DKK selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai DKK terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs SVTS ke DKK yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Mengapa Harus Membeli SyncVault dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli SyncVault.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli SyncVault dengan MEXC hari ini.
