Tabel Konversi TRUF.Network ke Ngultrum Bhutan
Tabel Konversi TRUF ke BTN
- 1 TRUF0.58 BTN
- 2 TRUF1.17 BTN
- 3 TRUF1.75 BTN
- 4 TRUF2.33 BTN
- 5 TRUF2.91 BTN
- 6 TRUF3.50 BTN
- 7 TRUF4.08 BTN
- 8 TRUF4.66 BTN
- 9 TRUF5.24 BTN
- 10 TRUF5.83 BTN
- 50 TRUF29.14 BTN
- 100 TRUF58.27 BTN
- 1,000 TRUF582.71 BTN
- 5,000 TRUF2,913.54 BTN
- 10,000 TRUF5,827.08 BTN
Tabel di atas menampilkan konversi aktual TRUF.Network ke Ngultrum Bhutan (TRUF ke BTN) di berbagai rentang nilai, dari 1 TRUF hingga 10,000 TRUF. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah TRUF yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar BTN terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah TRUF ke BTN khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi BTN ke TRUF
- 1 BTN1.716 TRUF
- 2 BTN3.432 TRUF
- 3 BTN5.148 TRUF
- 4 BTN6.864 TRUF
- 5 BTN8.580 TRUF
- 6 BTN10.29 TRUF
- 7 BTN12.012 TRUF
- 8 BTN13.72 TRUF
- 9 BTN15.44 TRUF
- 10 BTN17.16 TRUF
- 50 BTN85.80 TRUF
- 100 BTN171.6 TRUF
- 1,000 BTN1,716 TRUF
- 5,000 BTN8,580 TRUF
- 10,000 BTN17,161 TRUF
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Ngultrum Bhutan ke TRUF.Network (BTN ke TRUF) di berbagai rentang jumlah, dari 1 BTN hingga 10,000 BTN. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah TRUF.Network yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah BTN yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
TRUF.Network (TRUF) saat ini diperdagangkan seharga Nu. 0.58 BTN , yang mencerminkan perubahan 0.00% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai Nu.-- dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar Nu.-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman TRUF.Network Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
--
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
0.00%
Perubahan Harga (1 Hari)
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
Grafik tren TRUF ke BTN di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi TRUF.Network terhadap BTN. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga TRUF.Network saat ini.
Ringkasan Konversi TRUF ke BTN
Per | 1 TRUF = 0.58 BTN | 1 BTN = 1.716 TRUF
Kurs untuk 1 TRUF ke BTN hari ini adalah 0.58 BTN.
Pembelian 5 TRUF akan dikenai biaya 2.91 BTN, sedangkan 10 TRUF memiliki nilai 5.83 BTN.
1 BTN dapat di-trade dengan 1.716 TRUF.
50 BTN dapat dikonversi ke 85.80 TRUF, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 TRUF ke BTN telah berubah sebesar 0.00% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.00%, sehingga mencapai high senilai -- BTN dan low senilai -- BTN.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 TRUF adalah -- BTN yang menunjukkan perubahan -- pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, TRUF telah berubah sebesar -- BTN, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -- pada nilainya.
Semua Tentang TRUF.Network (TRUF)
Setelah menghitung harga TRUF.Network (TRUF), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang TRUF.Network langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan TRUF. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli TRUF.Network, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga TRUF ke BTN
Dalam 24 jam terakhir, TRUF.Network (TRUF) telah berfluktuasi antara -- BTN dan -- BTN, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.5468494544017923 BTN dan high 0.6678735139825169 BTN. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas TRUF ke BTN secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|Nu. 0
|Nu. 0
|Nu. 0
|Nu. 1.79
|Low
|Nu. 0
|Nu. 0
|Nu. 0
|Nu. 0
|Rata-rata
|Nu. 0
|Nu. 0
|Nu. 0
|Nu. 0.89
|Volatilitas
|+4.13%
|+18.19%
|+31.19%
|+71.57%
|Perubahan
|-0.61%
|-12.39%
|-18.23%
|-68.94%
Prakiraan Harga TRUF.Network dalam BTN untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga TRUF.Network dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan TRUF ke BTN untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga TRUF untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, TRUF.Network dapat mencapai sekitar Nu.0.61BTN, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga TRUF untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, TRUF mungkin naik menjadi sekitar Nu.0.74 BTN, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga TRUF.Network kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan TRUF yang Tersedia di MEXC
TRUF/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot TRUF, yang mencakup pasar tempat TRUF.Network dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual TRUF pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures TRUF dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures TRUF.Network untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli TRUF.Network
Ingin menambahkan TRUF.Network ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli TRUF.Network › atau Mulai sekarang ›
TRUF dan BTN dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
TRUF.Network (TRUF) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga TRUF.Network
- Harga Saat Ini (USD): $0.0065
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk TRUF, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke BTN, harga USD TRUF tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga TRUF] [TRUF ke USD]
Ngultrum Bhutan (BTN) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (BTN/USD): 0.011156815003774072
- Perubahan 7 Hari: -0.27%
- Tren 30 Hari: -0.27%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- BTN yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah TRUF yang sama.
- BTN yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli TRUF dengan BTN secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs TRUF ke BTN?
Kurs antara TRUF.Network (TRUF) dan Ngultrum Bhutan (BTN) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam TRUF, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs TRUF ke BTN. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit BTN memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal BTN
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan BTN. Ketika BTN melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti TRUF, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti TRUF.Network, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap TRUF dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke BTN.
Konversikan TRUF ke BTN Seketika
Gunakan konverter TRUF ke BTN kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi TRUF ke BTN?
Masukkan Jumlah TRUF
Mulailah dengan memasukkan jumlah TRUF yang ingin Anda konversi ke BTN menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs TRUF ke BTN Secara Live
Lihat kurs TRUF ke BTN yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang TRUF dan BTN.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan TRUF ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli TRUF dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs TRUF ke BTN dihitung?
Perhitungan kurs TRUF ke BTN didasarkan pada nilai TRUF saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke BTN menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs TRUF ke BTN begitu sering berubah?
Kurs TRUF ke BTN sangat sering berubah karena TRUF.Network dan Ngultrum Bhutan terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs TRUF ke BTN yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs TRUF ke BTN dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs TRUF ke BTN dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan TRUF ke BTN atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi TRUF ke BTN dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren TRUF terhadap BTN dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga TRUF terhadap BTN dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar TRUF ke BTN?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan BTN, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun TRUF tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs TRUF ke BTN?
Halving TRUF.Network, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs TRUF ke BTN.
Bisakah saya membandingkan kurs TRUF ke BTN dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs TRUF keBTN wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs TRUF ke BTN sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga TRUF.Network, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi TRUF ke BTN dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas BTN dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target TRUF ke BTN dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi TRUF.Network dan Ngultrum Bhutan?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk TRUF.Network dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan TRUF ke BTN dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan BTN Anda ke TRUF dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah TRUF ke BTN merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga TRUF dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar TRUF ke BTN dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs TRUF ke BTN selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai BTN terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs TRUF ke BTN yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi TRUF.Network Selengkapnya
Harga TRUF.Network
Pelajari selengkapnya tentang TRUF.Network (TRUF) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga TRUF.Network
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar TRUF untuk lebih memahami kemungkinan arah TRUF.Network.
Cara Membeli TRUF.Network
Ingin membeli TRUF.Network? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
TRUF/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan TRUF/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
TRUF USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada TRUF dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures TRUF USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi TRUF.Network ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke BTN
Mengapa Harus Membeli TRUF.Network dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli TRUF.Network.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli TRUF.Network dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.