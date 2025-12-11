Tabel Konversi UPCX ke Israeli New Shekel
Tabel Konversi UPC ke ILS
- 1 UPC3.22 ILS
- 2 UPC6.44 ILS
- 3 UPC9.65 ILS
- 4 UPC12.87 ILS
- 5 UPC16.09 ILS
- 6 UPC19.31 ILS
- 7 UPC22.52 ILS
- 8 UPC25.74 ILS
- 9 UPC28.96 ILS
- 10 UPC32.18 ILS
- 50 UPC160.89 ILS
- 100 UPC321.77 ILS
- 1,000 UPC3,217.72 ILS
- 5,000 UPC16,088.61 ILS
- 10,000 UPC32,177.23 ILS
Tabel di atas menampilkan konversi aktual UPCX ke Israeli New Shekel (UPC ke ILS) di berbagai rentang nilai, dari 1 UPC hingga 10,000 UPC. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah UPC yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar ILS terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah UPC ke ILS khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi ILS ke UPC
- 1 ILS0.3107 UPC
- 2 ILS0.6215 UPC
- 3 ILS0.9323 UPC
- 4 ILS1.243 UPC
- 5 ILS1.553 UPC
- 6 ILS1.864 UPC
- 7 ILS2.175 UPC
- 8 ILS2.486 UPC
- 9 ILS2.797 UPC
- 10 ILS3.107 UPC
- 50 ILS15.53 UPC
- 100 ILS31.077 UPC
- 1,000 ILS310.7 UPC
- 5,000 ILS1,553 UPC
- 10,000 ILS3,107 UPC
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Israeli New Shekel ke UPCX (ILS ke UPC) di berbagai rentang jumlah, dari 1 ILS hingga 10,000 ILS. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah UPCX yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah ILS yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
UPCX (UPC) saat ini diperdagangkan seharga ₪ 3.22 ILS , yang mencerminkan perubahan -0.48% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₪678.55K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₪315.15M ILS. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman UPCX Harga khusus dari kami.
314.34M ILS
Suplai Peredaran
678.55K
Volume Trading 24 Jam
315.15M ILS
Kapitalisasi Pasar
-0.48%
Perubahan Harga (1 Hari)
₪ 1.0386
High 24 Jam
₪ 1.0008
Low 24 Jam
Grafik tren UPC ke ILS di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi UPCX terhadap ILS. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga UPCX saat ini.
Ringkasan Konversi UPC ke ILS
Per | 1 UPC = 3.22 ILS | 1 ILS = 0.3107 UPC
Kurs untuk 1 UPC ke ILS hari ini adalah 3.22 ILS.
Pembelian 5 UPC akan dikenai biaya 16.09 ILS, sedangkan 10 UPC memiliki nilai 32.18 ILS.
1 ILS dapat di-trade dengan 0.3107 UPC.
50 ILS dapat dikonversi ke 15.53 UPC, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 UPC ke ILS telah berubah sebesar -18.17% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.48%, sehingga mencapai high senilai 3.333260119976005 ILS dan low senilai 3.2119456268746247 ILS.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 UPC adalah 6.424854067186563 ILS yang menunjukkan perubahan -49.92% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, UPC telah berubah sebesar -6.192174153169366 ILS, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -65.81% pada nilainya.
Semua Tentang UPCX (UPC)
Setelah menghitung harga UPCX (UPC), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang UPCX langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan UPC. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli UPCX, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga UPC ke ILS
Dalam 24 jam terakhir, UPCX (UPC) telah berfluktuasi antara 3.2119456268746247 ILS dan 3.333260119976005 ILS, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 3.2119456268746247 ILS dan high 4.042532685462907 ILS. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas UPC ke ILS secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|₪ 3.3
|₪ 4.01
|₪ 6.48
|₪ 9.66
|Low
|₪ 3.2
|₪ 3.2
|₪ 3.2
|₪ 3.2
|Rata-rata
|₪ 3.24
|₪ 3.56
|₪ 4.81
|₪ 6.29
|Volatilitas
|+3.64%
|+21.12%
|+51.40%
|+68.54%
|Perubahan
|-3.31%
|-18.16%
|-49.91%
|-65.81%
Prakiraan Harga UPCX dalam ILS untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga UPCX dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan UPC ke ILS untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga UPC untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, UPCX dapat mencapai sekitar ₪3.38ILS, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga UPC untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, UPC mungkin naik menjadi sekitar ₪4.11 ILS, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga UPCX kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
UPC dan ILS dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
UPCX (UPC) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga UPCX
- Harga Saat Ini (USD): $1.0026
- Perubahan 7 Hari: -18.17%
- Tren 30 Hari: -49.92%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk UPC, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke ILS, harga USD UPC tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga UPC] [UPC ke USD]
Israeli New Shekel (ILS) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (ILS/USD): 0.3115245387879203
- Perubahan 7 Hari: +0.46%
- Tren 30 Hari: +0.46%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- ILS yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah UPC yang sama.
- ILS yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli UPC dengan ILS secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs UPC ke ILS?
Kurs antara UPCX (UPC) dan Israeli New Shekel (ILS) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam UPC, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs UPC ke ILS. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit ILS memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal ILS
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan ILS. Ketika ILS melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti UPC, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti UPCX, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap UPC dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke ILS.
Konversikan UPC ke ILS Seketika
Gunakan konverter UPC ke ILS kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi UPC ke ILS?
Masukkan Jumlah UPC
Mulailah dengan memasukkan jumlah UPC yang ingin Anda konversi ke ILS menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs UPC ke ILS Secara Live
Lihat kurs UPC ke ILS yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang UPC dan ILS.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan UPC ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli UPC dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs UPC ke ILS dihitung?
Perhitungan kurs UPC ke ILS didasarkan pada nilai UPC saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke ILS menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs UPC ke ILS begitu sering berubah?
Kurs UPC ke ILS sangat sering berubah karena UPCX dan Israeli New Shekel terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs UPC ke ILS yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs UPC ke ILS dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs UPC ke ILS dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan UPC ke ILS atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi UPC ke ILS dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren UPC terhadap ILS dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga UPC terhadap ILS dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar UPC ke ILS?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan ILS, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun UPC tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs UPC ke ILS?
Halving UPCX, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs UPC ke ILS.
Bisakah saya membandingkan kurs UPC ke ILS dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs UPC keILS wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs UPC ke ILS sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga UPCX, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi UPC ke ILS dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas ILS dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target UPC ke ILS dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi UPCX dan Israeli New Shekel?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk UPCX dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan UPC ke ILS dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan ILS Anda ke UPC dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah UPC ke ILS merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga UPC dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar UPC ke ILS dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs UPC ke ILS selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai ILS terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs UPC ke ILS yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.