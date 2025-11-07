BursaDEX+
Harga live UPCX hari ini adalah 2.0126 USD. Lacak informasi harga aktual UPC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga UPC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang UPC

Info Harga UPC

Penjelasan UPC

Whitepaper UPC

Situs Web Resmi UPC

Tokenomi UPC

Prakiraan Harga UPC

Riwayat UPC

Panduan Membeli UPC

Konverter UPC ke Mata Uang Fiat

Spot UPC

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo UPCX

Harga UPCX(UPC)

Harga Live 1 UPC ke USD:

$2.0128
$2.0128$2.0128
-0.10%1D
USD
Grafik Harga Live UPCX (UPC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:53:51 (UTC+8)

Informasi Harga UPCX (UPC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.9852
$ 1.9852$ 1.9852
Low 24 Jam
$ 2.0166
$ 2.0166$ 2.0166
High 24 Jam

$ 1.9852
$ 1.9852$ 1.9852

$ 2.0166
$ 2.0166$ 2.0166

$ 5.366687357333415
$ 5.366687357333415$ 5.366687357333415

$ 1.0490959955718784
$ 1.0490959955718784$ 1.0490959955718784

+0.03%

-0.10%

+0.80%

+0.80%

Harga aktual UPCX (UPC) adalah $ 2.0126. Selama 24 jam terakhir, UPC diperdagangkan antara low $ 1.9852 dan high $ 2.0166, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUPC adalah $ 5.366687357333415, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 1.0490959955718784.

Dalam hal kinerja jangka pendek, UPC telah berubah sebesar +0.03% selama 1 jam terakhir, -0.10% selama 24 jam, dan +0.80% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar UPCX (UPC)

No.223

$ 195.71M
$ 195.71M$ 195.71M

$ 216.41K
$ 216.41K$ 216.41K

$ 1.57B
$ 1.57B$ 1.57B

97.24M
97.24M 97.24M

780,000,000
780,000,000 780,000,000

780,000,000
780,000,000 780,000,000

12.46%

ETH

Kapitalisasi Pasar UPCX saat ini adalah $ 195.71M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 216.41K. Suplai beredar UPC adalah 97.24M, dan total suplainya sebesar 780000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.57B.

Riwayat Harga UPCX (UPC) USD

Pantau perubahan harga UPCX untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.002015-0.10%
30 Days$ -0.2449-10.85%
60 Hari$ -0.9656-32.43%
90 Hari$ -1.4229-41.42%
Perubahan Harga UPCX Hari Ini

Hari ini, UPC tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.002015 (-0.10%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga UPCX 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.2449 (-10.85%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga UPCX 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, UPC terlihat mengalami perubahan $ -0.9656 (-32.43%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga UPCX 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -1.4229 (-41.42%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari UPCX (UPC)?

Lihat halaman Riwayat Harga UPCX sekarang.

Apa yang dimaksud dengan UPCX (UPC)

UPCX is a super app-enabled open-source payment system where UPC is the native token of UPCX and is used for multiple purposes, including processing transactions and maintaining security.

UPCX tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi UPCX Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa UPC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang UPCX di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli UPCX dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga UPCX (USD)

Berapa nilai UPCX (UPC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda UPCX (UPC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk UPCX.

Cek prediksi harga UPCX sekarang!

Tokenomi UPCX (UPC)

Memahami tokenomi UPCX (UPC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token UPC sekarang!

Cara membeli UPCX (UPC)

Ingin mengetahui cara membeli UPCX? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli UPCX di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

UPC ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya UPCX

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai UPCX, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi UPCX
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang UPCX

Berapa nilai UPCX (UPC) hari ini?
Harga live UPC dalam USD adalah 2.0126 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga UPC ke USD saat ini?
Harga UPC ke USD saat ini adalah $ 2.0126. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar UPCX?
Kapitalisasi pasar UPC adalah $ 195.71M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar UPC?
Suplai beredar UPC adalah 97.24M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) UPC?
UPC mencapai harga ATH sebesar 5.366687357333415 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) UPC?
UPC mencapai harga ATL 1.0490959955718784 USD.
Berapa volume perdagangan UPC?
Volume perdagangan 24 jam live UPC adalah $ 216.41K USD.
Akankah harga UPC naik lebih tinggi tahun ini?
UPC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga UPC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:53:51 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting UPCX (UPC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

