Tabel Konversi Unstable Tether ke Kyrgyzstani Som
Tabel Konversi USDUT ke KGS
- 1 USDUT0.01 KGS
- 2 USDUT0.01 KGS
- 3 USDUT0.02 KGS
- 4 USDUT0.02 KGS
- 5 USDUT0.03 KGS
- 6 USDUT0.03 KGS
- 7 USDUT0.04 KGS
- 8 USDUT0.04 KGS
- 9 USDUT0.05 KGS
- 10 USDUT0.06 KGS
- 50 USDUT0.28 KGS
- 100 USDUT0.55 KGS
- 1,000 USDUT5.53 KGS
- 5,000 USDUT27.64 KGS
- 10,000 USDUT55.28 KGS
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Unstable Tether ke Kyrgyzstani Som (USDUT ke KGS) di berbagai rentang nilai, dari 1 USDUT hingga 10,000 USDUT. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah USDUT yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar KGS terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah USDUT ke KGS khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi KGS ke USDUT
- 1 KGS180.8 USDUT
- 2 KGS361.7 USDUT
- 3 KGS542.6 USDUT
- 4 KGS723.5 USDUT
- 5 KGS904.4 USDUT
- 6 KGS1,085 USDUT
- 7 KGS1,266 USDUT
- 8 KGS1,447 USDUT
- 9 KGS1,627 USDUT
- 10 KGS1,808 USDUT
- 50 KGS9,044 USDUT
- 100 KGS18,088 USDUT
- 1,000 KGS180,882 USDUT
- 5,000 KGS904,412 USDUT
- 10,000 KGS1,808,825 USDUT
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Kyrgyzstani Som ke Unstable Tether (KGS ke USDUT) di berbagai rentang jumlah, dari 1 KGS hingga 10,000 KGS. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Unstable Tether yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah KGS yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Unstable Tether (USDUT) saat ini diperdagangkan seharga Лв 0.01 KGS , yang mencerminkan perubahan -3.31% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai Лв4.73M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar Лв-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Unstable Tether Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
4.73M
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
-3.31%
Perubahan Harga (1 Hari)
Лв 0.00006943
High 24 Jam
Лв 0.00006322
Low 24 Jam
Grafik tren USDUT ke KGS di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Unstable Tether terhadap KGS. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Unstable Tether saat ini.
Ringkasan Konversi USDUT ke KGS
Per | 1 USDUT = 0.01 KGS | 1 KGS = 180.8 USDUT
Kurs untuk 1 USDUT ke KGS hari ini adalah 0.01 KGS.
Pembelian 5 USDUT akan dikenai biaya 0.03 KGS, sedangkan 10 USDUT memiliki nilai 0.06 KGS.
1 KGS dapat di-trade dengan 180.8 USDUT.
50 KGS dapat dikonversi ke 9,044 USDUT, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 USDUT ke KGS telah berubah sebesar -15.50% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -3.31%, sehingga mencapai high senilai 0.006070538631310052 KGS dan low senilai 0.005527573848068867 KGS.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 USDUT adalah 0.009894899278487088 KGS yang menunjukkan perubahan -44.08% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, USDUT telah berubah sebesar -0.16451920366150433 KGS, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -96.75% pada nilainya.
Semua Tentang Unstable Tether (USDUT)
Setelah menghitung harga Unstable Tether (USDUT), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Unstable Tether langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan USDUT. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Unstable Tether, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga USDUT ke KGS
Dalam 24 jam terakhir, Unstable Tether (USDUT) telah berfluktuasi antara 0.005527573848068867 KGS dan 0.006070538631310052 KGS, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.0054567523546026255 KGS dan high 0.0067350365946970085 KGS. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas USDUT ke KGS secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|Лв 0
|Лв 0
|Лв 0
|Лв 0
|Low
|Лв 0
|Лв 0
|Лв 0
|Лв 0
|Rata-rata
|Лв 0
|Лв 0
|Лв 0
|Лв 0
|Volatilitas
|+9.25%
|+19.50%
|+62.40%
|+127.62%
|Perubahan
|-5.55%
|-15.43%
|-44.03%
|-96.73%
Prakiraan Harga Unstable Tether dalam KGS untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Unstable Tether dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan USDUT ke KGS untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga USDUT untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Unstable Tether dapat mencapai sekitar Лв0.01KGS, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga USDUT untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, USDUT mungkin naik menjadi sekitar Лв0.01 KGS, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Unstable Tether kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan USDUT yang Tersedia di MEXC
USDUT/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot USDUT, yang mencakup pasar tempat Unstable Tether dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual USDUT pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures USDUT dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Unstable Tether untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Unstable Tether
Ingin menambahkan Unstable Tether ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Unstable Tether › atau Mulai sekarang ›
USDUT dan KGS dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Unstable Tether (USDUT) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Unstable Tether
- Harga Saat Ini (USD): $0.00006323
- Perubahan 7 Hari: -15.50%
- Tren 30 Hari: -44.08%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk USDUT, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke KGS, harga USD USDUT tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga USDUT] [USDUT ke USD]
Kyrgyzstani Som (KGS) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (KGS/USD): 0.011435033202476531
- Perubahan 7 Hari: -0.00%
- Tren 30 Hari: -0.00%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- KGS yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah USDUT yang sama.
- KGS yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli USDUT dengan KGS secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs USDUT ke KGS?
Kurs antara Unstable Tether (USDUT) dan Kyrgyzstani Som (KGS) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam USDUT, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs USDUT ke KGS. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit KGS memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal KGS
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan KGS. Ketika KGS melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti USDUT, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Unstable Tether, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap USDUT dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke KGS.
Konversikan USDUT ke KGS Seketika
Gunakan konverter USDUT ke KGS kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi USDUT ke KGS?
Masukkan Jumlah USDUT
Mulailah dengan memasukkan jumlah USDUT yang ingin Anda konversi ke KGS menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs USDUT ke KGS Secara Live
Lihat kurs USDUT ke KGS yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang USDUT dan KGS.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan USDUT ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli USDUT dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs USDUT ke KGS dihitung?
Perhitungan kurs USDUT ke KGS didasarkan pada nilai USDUT saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke KGS menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs USDUT ke KGS begitu sering berubah?
Kurs USDUT ke KGS sangat sering berubah karena Unstable Tether dan Kyrgyzstani Som terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs USDUT ke KGS yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs USDUT ke KGS dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs USDUT ke KGS dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan USDUT ke KGS atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi USDUT ke KGS dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren USDUT terhadap KGS dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga USDUT terhadap KGS dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar USDUT ke KGS?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan KGS, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun USDUT tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs USDUT ke KGS?
Halving Unstable Tether, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs USDUT ke KGS.
Bisakah saya membandingkan kurs USDUT ke KGS dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs USDUT keKGS wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs USDUT ke KGS sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Unstable Tether, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi USDUT ke KGS dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas KGS dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target USDUT ke KGS dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Unstable Tether dan Kyrgyzstani Som?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Unstable Tether dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan USDUT ke KGS dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan KGS Anda ke USDUT dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah USDUT ke KGS merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga USDUT dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar USDUT ke KGS dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs USDUT ke KGS selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai KGS terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs USDUT ke KGS yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Unstable Tether Selengkapnya
Harga Unstable Tether
Pelajari selengkapnya tentang Unstable Tether (USDUT) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Unstable Tether
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar USDUT untuk lebih memahami kemungkinan arah Unstable Tether.
Cara Membeli Unstable Tether
Ingin membeli Unstable Tether? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
USDUT/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan USDUT/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
USDUT USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada USDUT dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures USDUT USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Unstable Tether ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke KGS
Mengapa Harus Membeli Unstable Tether dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Unstable Tether.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Unstable Tether dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.