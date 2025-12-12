Tabel Konversi Wrapped Accumulate ke Sri Lankan Rupee
Tabel Konversi WACME ke LKR
- 1 WACME1.92 LKR
- 2 WACME3.85 LKR
- 3 WACME5.77 LKR
- 4 WACME7.70 LKR
- 5 WACME9.62 LKR
- 6 WACME11.55 LKR
- 7 WACME13.47 LKR
- 8 WACME15.39 LKR
- 9 WACME17.32 LKR
- 10 WACME19.24 LKR
- 50 WACME96.21 LKR
- 100 WACME192.42 LKR
- 1,000 WACME1,924.23 LKR
- 5,000 WACME9,621.15 LKR
- 10,000 WACME19,242.31 LKR
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Wrapped Accumulate ke Sri Lankan Rupee (WACME ke LKR) di berbagai rentang nilai, dari 1 WACME hingga 10,000 WACME. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah WACME yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar LKR terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah WACME ke LKR khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi LKR ke WACME
- 1 LKR0.5196 WACME
- 2 LKR1.0393 WACME
- 3 LKR1.559 WACME
- 4 LKR2.0787 WACME
- 5 LKR2.598 WACME
- 6 LKR3.118 WACME
- 7 LKR3.637 WACME
- 8 LKR4.157 WACME
- 9 LKR4.677 WACME
- 10 LKR5.196 WACME
- 50 LKR25.98 WACME
- 100 LKR51.96 WACME
- 1,000 LKR519.6 WACME
- 5,000 LKR2,598 WACME
- 10,000 LKR5,196 WACME
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Sri Lankan Rupee ke Wrapped Accumulate (LKR ke WACME) di berbagai rentang jumlah, dari 1 LKR hingga 10,000 LKR. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Wrapped Accumulate yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah LKR yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Wrapped Accumulate (WACME) saat ini diperdagangkan seharga ₨ 1.92 LKR , yang mencerminkan perubahan 0.00% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₨0.00 dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₨69.98M LKR. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Wrapped Accumulate Harga khusus dari kami.
11.22B LKR
Suplai Peredaran
0.00
Volume Trading 24 Jam
69.98M LKR
Kapitalisasi Pasar
0.00%
Perubahan Harga (1 Hari)
₨ 0.006235
High 24 Jam
₨ 0.006235
Low 24 Jam
Grafik tren WACME ke LKR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Wrapped Accumulate terhadap LKR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Wrapped Accumulate saat ini.
Ringkasan Konversi WACME ke LKR
Per | 1 WACME = 1.92 LKR | 1 LKR = 0.5196 WACME
Kurs untuk 1 WACME ke LKR hari ini adalah 1.92 LKR.
Pembelian 5 WACME akan dikenai biaya 9.62 LKR, sedangkan 10 WACME memiliki nilai 19.24 LKR.
1 LKR dapat di-trade dengan 0.5196 WACME.
50 LKR dapat dikonversi ke 25.98 WACME, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 WACME ke LKR telah berubah sebesar -11.63% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.00%, sehingga mencapai high senilai 1.9242306216468874 LKR dan low senilai 1.9242306216468874 LKR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 WACME adalah 2.760892885525751 LKR yang menunjukkan perubahan -30.31% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, WACME telah berubah sebesar -0.5650787920185165 LKR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -22.71% pada nilainya.
Semua Tentang Wrapped Accumulate (WACME)
Setelah menghitung harga Wrapped Accumulate (WACME), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Wrapped Accumulate langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan WACME. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Wrapped Accumulate, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga WACME ke LKR
Dalam 24 jam terakhir, Wrapped Accumulate (WACME) telah berfluktuasi antara 1.9242306216468874 LKR dan 1.9242306216468874 LKR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 1.7905992087883305 LKR dan high 2.715834718603466 LKR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas WACME ke LKR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|₨ 0
|₨ 0
|₨ 3.08
|₨ 3.08
|Low
|₨ 0
|₨ 0
|₨ 0
|₨ 0
|Rata-rata
|₨ 0
|₨ 0
|₨ 0
|₨ 0
|Volatilitas
|0.00%
|+42.49%
|+63.81%
|+105.38%
|Perubahan
|0.00%
|-11.62%
|-30.30%
|-22.70%
Prakiraan Harga Wrapped Accumulate dalam LKR untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Wrapped Accumulate dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan WACME ke LKR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga WACME untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Wrapped Accumulate dapat mencapai sekitar ₨2.02LKR, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga WACME untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, WACME mungkin naik menjadi sekitar ₨2.46 LKR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Wrapped Accumulate kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan WACME yang Tersedia di MEXC
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot WACME, yang mencakup pasar tempat Wrapped Accumulate dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual WACME pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures WACME dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Wrapped Accumulate untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Wrapped Accumulate
Ingin menambahkan Wrapped Accumulate ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
WACME dan LKR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Wrapped Accumulate (WACME) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Wrapped Accumulate
- Harga Saat Ini (USD): $0.006235
- Perubahan 7 Hari: -11.63%
- Tren 30 Hari: -30.31%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk WACME, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke LKR, harga USD WACME tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
Sri Lankan Rupee (LKR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (LKR/USD): 0.0032396405633049433
- Perubahan 7 Hari: -1.02%
- Tren 30 Hari: -1.02%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- LKR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah WACME yang sama.
- LKR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Apa yang Memengaruhi Kurs WACME ke LKR?
Kurs antara Wrapped Accumulate (WACME) dan Sri Lankan Rupee (LKR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam WACME, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs WACME ke LKR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit LKR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal LKR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan LKR. Ketika LKR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti WACME, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Wrapped Accumulate, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap WACME dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke LKR.
Konversikan WACME ke LKR Seketika
Gunakan konverter WACME ke LKR kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi WACME ke LKR?
Masukkan Jumlah WACME
Mulailah dengan memasukkan jumlah WACME yang ingin Anda konversi ke LKR menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs WACME ke LKR Secara Live
Lihat kurs WACME ke LKR yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang WACME dan LKR.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan WACME ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli WACME dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs WACME ke LKR dihitung?
Perhitungan kurs WACME ke LKR didasarkan pada nilai WACME saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke LKR menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs WACME ke LKR begitu sering berubah?
Kurs WACME ke LKR sangat sering berubah karena Wrapped Accumulate dan Sri Lankan Rupee terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs WACME ke LKR yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs WACME ke LKR dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs WACME ke LKR dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan WACME ke LKR atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi WACME ke LKR dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren WACME terhadap LKR dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga WACME terhadap LKR dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar WACME ke LKR?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan LKR, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun WACME tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs WACME ke LKR?
Halving Wrapped Accumulate, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs WACME ke LKR.
Bisakah saya membandingkan kurs WACME ke LKR dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs WACME keLKR wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs WACME ke LKR sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Wrapped Accumulate, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi WACME ke LKR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas LKR dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target WACME ke LKR dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Wrapped Accumulate dan Sri Lankan Rupee?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Wrapped Accumulate dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan WACME ke LKR dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan LKR Anda ke WACME dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah WACME ke LKR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga WACME dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar WACME ke LKR dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs WACME ke LKR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai LKR terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs WACME ke LKR yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
