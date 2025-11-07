BursaDEX+
Harga live Wrapped Accumulate hari ini adalah 0.007918 USD. Lacak informasi harga aktual WACME ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WACME dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Wrapped Accumulate(WACME)

$0.007918
-5.00%1D
Grafik Harga Live Wrapped Accumulate (WACME)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:57:31 (UTC+8)

Informasi Harga Wrapped Accumulate (WACME) (USD)

$ 0.0052
$ 0.009867
$ 0.5910658165701004
$ 0.00000999576793482
Harga aktual Wrapped Accumulate (WACME) adalah $ 0.007918. Selama 24 jam terakhir, WACME diperdagangkan antara low $ 0.0052 dan high $ 0.009867, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highWACME adalah $ 0.5910658165701004, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00000999576793482.

Dalam hal kinerja jangka pendek, WACME telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -5.00% selama 24 jam, dan -1.97% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Wrapped Accumulate (WACME)

$ 253.60K
$ 607.58
$ 3.96M
32.03M
500,000,000
32,028,150.10434649
6.40%

ETH

Kapitalisasi Pasar Wrapped Accumulate saat ini adalah $ 253.60K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 607.58. Suplai beredar WACME adalah 32.03M, dan total suplainya sebesar 32028150.10434649. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.96M.

Riwayat Harga Wrapped Accumulate (WACME) USD

Pantau perubahan harga Wrapped Accumulate untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00041674-5.00%
30 Days$ +0.000758+10.58%
60 Hari$ -0.000115-1.44%
90 Hari$ +0.000272+3.55%
Perubahan Harga Wrapped Accumulate Hari Ini

Hari ini, WACME tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00041674 (-5.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Wrapped Accumulate 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.000758 (+10.58%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Wrapped Accumulate 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, WACME terlihat mengalami perubahan $ -0.000115 (-1.44%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Wrapped Accumulate 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.000272 (+3.55%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Wrapped Accumulate (WACME)?

Lihat halaman Riwayat Harga Wrapped Accumulate sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Wrapped Accumulate (WACME)

The Accumulate Protocol(“Accumulate”)is an identity-based, Delegated Proof of Stake(DPoS) blockchain designed to power the digital economy through interoperability with Layer-1 blockchains, integration with enterprise tech stacks, and interfacing with the World Wide Web.Accumulate bypasses the trilemma of security, scalability, and decentralization by implementing a chain-of-chains architecture in which digital identities with the ability to manage keys, tokens, data, and other identities are treated as their own independent blockchains.

Wrapped Accumulate tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Wrapped Accumulate Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa WACME ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Wrapped Accumulate di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Wrapped Accumulate dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Wrapped Accumulate (USD)

Berapa nilai Wrapped Accumulate (WACME) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Wrapped Accumulate (WACME) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Wrapped Accumulate.

Cek prediksi harga Wrapped Accumulate sekarang!

Tokenomi Wrapped Accumulate (WACME)

Memahami tokenomi Wrapped Accumulate (WACME) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WACME sekarang!

Cara membeli Wrapped Accumulate (WACME)

Ingin mengetahui cara membeli Wrapped Accumulate? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Wrapped Accumulate di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

WACME ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Wrapped Accumulate

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Wrapped Accumulate, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Wrapped Accumulate
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Wrapped Accumulate

Berapa nilai Wrapped Accumulate (WACME) hari ini?
Harga live WACME dalam USD adalah 0.007918 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga WACME ke USD saat ini?
Harga WACME ke USD saat ini adalah $ 0.007918. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Wrapped Accumulate?
Kapitalisasi pasar WACME adalah $ 253.60K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar WACME?
Suplai beredar WACME adalah 32.03M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) WACME?
WACME mencapai harga ATH sebesar 0.5910658165701004 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) WACME?
WACME mencapai harga ATL 0.00000999576793482 USD.
Berapa volume perdagangan WACME?
Volume perdagangan 24 jam live WACME adalah $ 607.58 USD.
Akankah harga WACME naik lebih tinggi tahun ini?
WACME mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WACME untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Wrapped Accumulate (WACME)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

