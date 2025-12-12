Tabel Konversi WLFI ke Japanese Yen
Tabel Konversi WLFI ke JPY
- 1 WLFI22.90 JPY
- 2 WLFI45.80 JPY
- 3 WLFI68.70 JPY
- 4 WLFI91.61 JPY
- 5 WLFI114.51 JPY
- 6 WLFI137.41 JPY
- 7 WLFI160.31 JPY
- 8 WLFI183.21 JPY
- 9 WLFI206.11 JPY
- 10 WLFI229.02 JPY
- 50 WLFI1,145.08 JPY
- 100 WLFI2,290.15 JPY
- 1,000 WLFI22,901.51 JPY
- 5,000 WLFI114,507.56 JPY
- 10,000 WLFI229,015.13 JPY
Tabel di atas menampilkan konversi aktual WLFI ke Japanese Yen (WLFI ke JPY) di berbagai rentang nilai, dari 1 WLFI hingga 10,000 WLFI. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah WLFI yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar JPY terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah WLFI ke JPY khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi JPY ke WLFI
- 1 JPY0.04366 WLFI
- 2 JPY0.08733 WLFI
- 3 JPY0.1309 WLFI
- 4 JPY0.1746 WLFI
- 5 JPY0.2183 WLFI
- 6 JPY0.2619 WLFI
- 7 JPY0.3056 WLFI
- 8 JPY0.3493 WLFI
- 9 JPY0.3929 WLFI
- 10 JPY0.4366 WLFI
- 50 JPY2.183 WLFI
- 100 JPY4.366 WLFI
- 1,000 JPY43.66 WLFI
- 5,000 JPY218.3 WLFI
- 10,000 JPY436.6 WLFI
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Japanese Yen ke WLFI (JPY ke WLFI) di berbagai rentang jumlah, dari 1 JPY hingga 10,000 JPY. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah WLFI yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah JPY yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
WLFI (WLFI) saat ini diperdagangkan seharga ¥ 22.90 JPY , yang mencerminkan perubahan 1.38% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ¥200.70M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ¥612.25B JPY. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman WLFI Harga khusus dari kami.
4.17T JPY
Suplai Peredaran
200.70M
Volume Trading 24 Jam
612.25B JPY
Kapitalisasi Pasar
1.38%
Perubahan Harga (1 Hari)
¥ 0.1494
High 24 Jam
¥ 0.1436
Low 24 Jam
Grafik tren WLFI ke JPY di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi WLFI terhadap JPY. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga WLFI saat ini.
Ringkasan Konversi WLFI ke JPY
Per | 1 WLFI = 22.90 JPY | 1 JPY = 0.04366 WLFI
Kurs untuk 1 WLFI ke JPY hari ini adalah 22.90 JPY.
Pembelian 5 WLFI akan dikenai biaya 114.51 JPY, sedangkan 10 WLFI memiliki nilai 229.02 JPY.
1 JPY dapat di-trade dengan 0.04366 WLFI.
50 JPY dapat dikonversi ke 2.183 WLFI, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 WLFI ke JPY telah berubah sebesar -3.43% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 1.38%, sehingga mencapai high senilai 23.307125497955386 JPY dan low senilai 22.402297332706784 JPY.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 WLFI adalah 23.806341037402895 JPY yang menunjukkan perubahan -3.81% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, WLFI telah berubah sebesar -10.343121957927993 JPY, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -31.12% pada nilainya.
Semua Tentang WLFI (WLFI)
Setelah menghitung harga WLFI (WLFI), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang WLFI langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan WLFI. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli WLFI, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga WLFI ke JPY
Dalam 24 jam terakhir, WLFI (WLFI) telah berfluktuasi antara 22.402297332706784 JPY dan 23.307125497955386 JPY, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 22.339895390275846 JPY dan high 24.773571145082432 JPY. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas WLFI ke JPY secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|¥ 21.84
|¥ 23.4
|¥ 26.52
|¥ 39
|Low
|¥ 21.84
|¥ 21.84
|¥ 17.16
|¥ 10.92
|Rata-rata
|¥ 21.84
|¥ 21.84
|¥ 23.4
|¥ 24.96
|Volatilitas
|+3.93%
|+10.28%
|+39.40%
|+85.90%
|Perubahan
|-0.60%
|-3.29%
|-4.61%
|-31.95%
Prakiraan Harga WLFI dalam JPY untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga WLFI dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan WLFI ke JPY untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga WLFI untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, WLFI dapat mencapai sekitar ¥24.05JPY, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga WLFI untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, WLFI mungkin naik menjadi sekitar ¥29.23 JPY, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga WLFI kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan WLFI yang Tersedia di MEXC
WLFI/USDT
|Trade
WLFI/USDC
|Trade
WLFI/USD1
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot WLFI, yang mencakup pasar tempat WLFI dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual WLFI pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
WLFIUSDTPerpetual
|Trade
WLFIUSDCPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures WLFI dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures WLFI untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli WLFI
Ingin menambahkan WLFI ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli WLFI › atau Mulai sekarang ›
WLFI dan JPY dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
WLFI (WLFI) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga WLFI
- Harga Saat Ini (USD): $0.1468
- Perubahan 7 Hari: -3.43%
- Tren 30 Hari: -3.81%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk WLFI, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke JPY, harga USD WLFI tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga WLFI] [WLFI ke USD]
Japanese Yen (JPY) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (JPY/USD): 0.006408839194066169
- Perubahan 7 Hari: -1.21%
- Tren 30 Hari: -1.21%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- JPY yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah WLFI yang sama.
- JPY yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli WLFI dengan JPY secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs WLFI ke JPY?
Kurs antara WLFI (WLFI) dan Japanese Yen (JPY) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam WLFI, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs WLFI ke JPY. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit JPY memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal JPY
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan JPY. Ketika JPY melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti WLFI, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti WLFI, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap WLFI dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke JPY.
Konversikan WLFI ke JPY Seketika
Gunakan konverter WLFI ke JPY kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi WLFI ke JPY?
Masukkan Jumlah WLFI
Mulailah dengan memasukkan jumlah WLFI yang ingin Anda konversi ke JPY menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs WLFI ke JPY Secara Live
Lihat kurs WLFI ke JPY yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang WLFI dan JPY.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan WLFI ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli WLFI dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs WLFI ke JPY dihitung?
Perhitungan kurs WLFI ke JPY didasarkan pada nilai WLFI saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke JPY menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs WLFI ke JPY begitu sering berubah?
Kurs WLFI ke JPY sangat sering berubah karena WLFI dan Japanese Yen terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs WLFI ke JPY yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs WLFI ke JPY dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs WLFI ke JPY dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan WLFI ke JPY atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi WLFI ke JPY dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren WLFI terhadap JPY dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga WLFI terhadap JPY dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar WLFI ke JPY?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan JPY, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun WLFI tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs WLFI ke JPY?
Halving WLFI, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs WLFI ke JPY.
Bisakah saya membandingkan kurs WLFI ke JPY dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs WLFI keJPY wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs WLFI ke JPY sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga WLFI, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi WLFI ke JPY dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas JPY dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target WLFI ke JPY dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi WLFI dan Japanese Yen?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk WLFI dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan WLFI ke JPY dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan JPY Anda ke WLFI dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah WLFI ke JPY merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga WLFI dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar WLFI ke JPY dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs WLFI ke JPY selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai JPY terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs WLFI ke JPY yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi WLFI Selengkapnya
Harga WLFI
Pelajari selengkapnya tentang WLFI (WLFI) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga WLFI
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar WLFI untuk lebih memahami kemungkinan arah WLFI.
Cara Membeli WLFI
Ingin membeli WLFI? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
WLFI/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan WLFI/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
Temukan Konversi WLFI ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke JPY
Mengapa Harus Membeli WLFI dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli WLFI.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli WLFI dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.