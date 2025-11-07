BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live WLFI hari ini adalah 0.1155 USD. Lacak informasi harga aktual WLFI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WLFI dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live WLFI hari ini adalah 0.1155 USD. Lacak informasi harga aktual WLFI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WLFI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang WLFI

Info Harga WLFI

Penjelasan WLFI

Whitepaper WLFI

Situs Web Resmi WLFI

Tokenomi WLFI

Prakiraan Harga WLFI

Riwayat WLFI

Panduan Membeli WLFI

Konverter WLFI ke Mata Uang Fiat

Spot WLFI

Futures USDT-M WLFI

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo WLFI

Harga WLFI(WLFI)

Harga Live 1 WLFI ke USD:

$0.1157
$0.1157$0.1157
+1.04%1D
USD
Grafik Harga Live WLFI (WLFI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:58:57 (UTC+8)

Informasi Harga WLFI (WLFI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1126
$ 0.1126$ 0.1126
Low 24 Jam
$ 0.1242
$ 0.1242$ 0.1242
High 24 Jam

$ 0.1126
$ 0.1126$ 0.1126

$ 0.1242
$ 0.1242$ 0.1242

$ 0.4600440080440167
$ 0.4600440080440167$ 0.4600440080440167

$ 0.09151658544301643
$ 0.09151658544301643$ 0.09151658544301643

+0.08%

+1.04%

-14.95%

-14.95%

Harga aktual WLFI (WLFI) adalah $ 0.1155. Selama 24 jam terakhir, WLFI diperdagangkan antara low $ 0.1126 dan high $ 0.1242, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highWLFI adalah $ 0.4600440080440167, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.09151658544301643.

Dalam hal kinerja jangka pendek, WLFI telah berubah sebesar +0.08% selama 1 jam terakhir, +1.04% selama 24 jam, dan -14.95% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar WLFI (WLFI)

No.33

$ 2.84B
$ 2.84B$ 2.84B

$ 5.17M
$ 5.17M$ 5.17M

$ 11.55B
$ 11.55B$ 11.55B

24.57B
24.57B 24.57B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

24.57%

0.08%

ETH

Kapitalisasi Pasar WLFI saat ini adalah $ 2.84B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 5.17M. Suplai beredar WLFI adalah 24.57B, dan total suplainya sebesar 100000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.55B.

Riwayat Harga WLFI (WLFI) USD

Pantau perubahan harga WLFI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.001191+1.04%
30 Days$ -0.0672-36.79%
60 Hari$ -0.1096-48.69%
90 Hari$ +0.0655+131.00%
Perubahan Harga WLFI Hari Ini

Hari ini, WLFI tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.001191 (+1.04%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga WLFI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0672 (-36.79%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga WLFI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, WLFI terlihat mengalami perubahan $ -0.1096 (-48.69%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga WLFI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0655 (+131.00%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari WLFI (WLFI)?

Lihat halaman Riwayat Harga WLFI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan WLFI (WLFI)

World Liberty Financial ($WLFI) is a governance token powering a decentralized finance protocol that promotes USD-based stablecoins and aims to preserve the U.S. Dollar’s global dominance.

WLFI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi WLFI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa WLFI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang WLFI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli WLFI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga WLFI (USD)

Berapa nilai WLFI (WLFI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda WLFI (WLFI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk WLFI.

Cek prediksi harga WLFI sekarang!

Tokenomi WLFI (WLFI)

Memahami tokenomi WLFI (WLFI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WLFI sekarang!

Cara membeli WLFI (WLFI)

Ingin mengetahui cara membeli WLFI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli WLFI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

WLFI ke Mata Uang Lokal

1 WLFI(WLFI) ke VND
3,039.3825
1 WLFI(WLFI) ke AUD
A$0.17787
1 WLFI(WLFI) ke GBP
0.08778
1 WLFI(WLFI) ke EUR
0.09933
1 WLFI(WLFI) ke USD
$0.1155
1 WLFI(WLFI) ke MYR
RM0.48279
1 WLFI(WLFI) ke TRY
4.86717
1 WLFI(WLFI) ke JPY
¥17.6715
1 WLFI(WLFI) ke ARS
ARS$167.633235
1 WLFI(WLFI) ke RUB
9.384375
1 WLFI(WLFI) ke INR
10.241385
1 WLFI(WLFI) ke IDR
Rp1,924.99923
1 WLFI(WLFI) ke PHP
6.81681
1 WLFI(WLFI) ke EGP
￡E.5.461995
1 WLFI(WLFI) ke BRL
R$0.617925
1 WLFI(WLFI) ke CAD
C$0.162855
1 WLFI(WLFI) ke BDT
14.092155
1 WLFI(WLFI) ke NGN
166.18602
1 WLFI(WLFI) ke COP
$442.527855
1 WLFI(WLFI) ke ZAR
R.2.00739
1 WLFI(WLFI) ke UAH
4.85793
1 WLFI(WLFI) ke TZS
T.Sh.283.7835
1 WLFI(WLFI) ke VES
Bs26.2185
1 WLFI(WLFI) ke CLP
$108.9165
1 WLFI(WLFI) ke PKR
Rs32.64492
1 WLFI(WLFI) ke KZT
60.756465
1 WLFI(WLFI) ke THB
฿3.7422
1 WLFI(WLFI) ke TWD
NT$3.579345
1 WLFI(WLFI) ke AED
د.إ0.423885
1 WLFI(WLFI) ke CHF
Fr0.0924
1 WLFI(WLFI) ke HKD
HK$0.897435
1 WLFI(WLFI) ke AMD
֏44.1672
1 WLFI(WLFI) ke MAD
.د.م1.07415
1 WLFI(WLFI) ke MXN
$2.14599
1 WLFI(WLFI) ke SAR
ريال0.433125
1 WLFI(WLFI) ke ETB
Br17.774295
1 WLFI(WLFI) ke KES
KSh14.91798
1 WLFI(WLFI) ke JOD
د.أ0.0818895
1 WLFI(WLFI) ke PLN
0.42504
1 WLFI(WLFI) ke RON
лв0.5082
1 WLFI(WLFI) ke SEK
kr1.105335
1 WLFI(WLFI) ke BGN
лв0.195195
1 WLFI(WLFI) ke HUF
Ft38.60241
1 WLFI(WLFI) ke CZK
2.433585
1 WLFI(WLFI) ke KWD
د.ك0.035343
1 WLFI(WLFI) ke ILS
0.377685
1 WLFI(WLFI) ke BOB
Bs0.79695
1 WLFI(WLFI) ke AZN
0.19635
1 WLFI(WLFI) ke TJS
SM1.06491
1 WLFI(WLFI) ke GEL
0.313005
1 WLFI(WLFI) ke AOA
Kz105.866145
1 WLFI(WLFI) ke BHD
.د.ب0.043428
1 WLFI(WLFI) ke BMD
$0.1155
1 WLFI(WLFI) ke DKK
kr0.74613
1 WLFI(WLFI) ke HNL
L3.04227
1 WLFI(WLFI) ke MUR
5.313
1 WLFI(WLFI) ke NAD
$2.006235
1 WLFI(WLFI) ke NOK
kr1.1781
1 WLFI(WLFI) ke NZD
$0.204435
1 WLFI(WLFI) ke PAB
B/.0.1155
1 WLFI(WLFI) ke PGK
K0.4851
1 WLFI(WLFI) ke QAR
ر.ق0.42042
1 WLFI(WLFI) ke RSD
дин.11.72325
1 WLFI(WLFI) ke UZS
soʻm1,391.565945
1 WLFI(WLFI) ke ALL
L9.684675
1 WLFI(WLFI) ke ANG
ƒ0.206745
1 WLFI(WLFI) ke AWG
ƒ0.2079
1 WLFI(WLFI) ke BBD
$0.231
1 WLFI(WLFI) ke BAM
KM0.195195
1 WLFI(WLFI) ke BIF
Fr340.6095
1 WLFI(WLFI) ke BND
$0.15015
1 WLFI(WLFI) ke BSD
$0.1155
1 WLFI(WLFI) ke JMD
$18.520425
1 WLFI(WLFI) ke KHR
463.85493
1 WLFI(WLFI) ke KMF
Fr48.51
1 WLFI(WLFI) ke LAK
2,510.869515
1 WLFI(WLFI) ke LKR
රු35.212485
1 WLFI(WLFI) ke MDL
L1.976205
1 WLFI(WLFI) ke MGA
Ar520.26975
1 WLFI(WLFI) ke MOP
P0.924
1 WLFI(WLFI) ke MVR
1.7787
1 WLFI(WLFI) ke MWK
MK200.520705
1 WLFI(WLFI) ke MZN
MT7.386225
1 WLFI(WLFI) ke NPR
रु16.36635
1 WLFI(WLFI) ke PYG
819.126
1 WLFI(WLFI) ke RWF
Fr167.5905
1 WLFI(WLFI) ke SBD
$0.950565
1 WLFI(WLFI) ke SCR
1.738275
1 WLFI(WLFI) ke SRD
$4.44675
1 WLFI(WLFI) ke SVC
$1.00947
1 WLFI(WLFI) ke SZL
L2.00508
1 WLFI(WLFI) ke TMT
m0.40425
1 WLFI(WLFI) ke TND
د.ت0.3417645
1 WLFI(WLFI) ke TTD
$0.781935
1 WLFI(WLFI) ke UGX
Sh403.788
1 WLFI(WLFI) ke XAF
Fr65.604
1 WLFI(WLFI) ke XCD
$0.31185
1 WLFI(WLFI) ke XOF
Fr65.604
1 WLFI(WLFI) ke XPF
Fr11.8965
1 WLFI(WLFI) ke BWP
P1.553475
1 WLFI(WLFI) ke BZD
$0.232155
1 WLFI(WLFI) ke CVE
$11.06952
1 WLFI(WLFI) ke DJF
Fr20.4435
1 WLFI(WLFI) ke DOP
$7.427805
1 WLFI(WLFI) ke DZD
د.ج15.07968
1 WLFI(WLFI) ke FJD
$0.26334
1 WLFI(WLFI) ke GNF
Fr1,004.2725
1 WLFI(WLFI) ke GTQ
Q0.88473
1 WLFI(WLFI) ke GYD
$24.15798
1 WLFI(WLFI) ke ISK
kr14.553

Sumber Daya WLFI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai WLFI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi WLFI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang WLFI

Berapa nilai WLFI (WLFI) hari ini?
Harga live WLFI dalam USD adalah 0.1155 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga WLFI ke USD saat ini?
Harga WLFI ke USD saat ini adalah $ 0.1155. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar WLFI?
Kapitalisasi pasar WLFI adalah $ 2.84B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar WLFI?
Suplai beredar WLFI adalah 24.57B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) WLFI?
WLFI mencapai harga ATH sebesar 0.4600440080440167 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) WLFI?
WLFI mencapai harga ATL 0.09151658544301643 USD.
Berapa volume perdagangan WLFI?
Volume perdagangan 24 jam live WLFI adalah $ 5.17M USD.
Akankah harga WLFI naik lebih tinggi tahun ini?
WLFI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WLFI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:58:57 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting WLFI (WLFI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,427.99
$101,427.99$101,427.99

-0.56%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,319.10
$3,319.10$3,319.10

+0.58%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.74
$155.74$155.74

-0.11%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1236
$1.1236$1.1236

+30.95%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,427.99
$101,427.99$101,427.99

-0.56%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,319.10
$3,319.10$3,319.10

+0.58%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.74
$155.74$155.74

-0.11%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2211
$2.2211$2.2211

-0.59%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0178
$1.0178$1.0178

+0.16%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0732
$0.0732$0.0732

+46.40%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003930
$0.0003930$0.0003930

+162.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013455
$0.013455$0.013455

+1,245.50%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.079
$4.079$4.079

+307.90%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007136
$0.007136$0.007136

+234.39%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001868
$0.001868$0.001868

+71.69%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0732
$0.0732$0.0732

+46.40%