Tabel Konversi wNXM ke Pakistani Rupee
Tabel Konversi WNXM ke PKR
- 1 WNXM21,019.18 PKR
- 2 WNXM42,038.36 PKR
- 3 WNXM63,057.54 PKR
- 4 WNXM84,076.72 PKR
- 5 WNXM105,095.90 PKR
- 6 WNXM126,115.08 PKR
- 7 WNXM147,134.26 PKR
- 8 WNXM168,153.44 PKR
- 9 WNXM189,172.62 PKR
- 10 WNXM210,191.80 PKR
- 50 WNXM1,050,959.01 PKR
- 100 WNXM2,101,918.03 PKR
- 1,000 WNXM21,019,180.30 PKR
- 5,000 WNXM105,095,901.48 PKR
- 10,000 WNXM210,191,802.96 PKR
Tabel di atas menampilkan konversi aktual wNXM ke Pakistani Rupee (WNXM ke PKR) di berbagai rentang nilai, dari 1 WNXM hingga 10,000 WNXM. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah WNXM yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar PKR terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah WNXM ke PKR khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi PKR ke WNXM
- 1 PKR0.0{4}4757 WNXM
- 2 PKR0.0{4}9515 WNXM
- 3 PKR0.0001427 WNXM
- 4 PKR0.0001903 WNXM
- 5 PKR0.0002378 WNXM
- 6 PKR0.0002854 WNXM
- 7 PKR0.0003330 WNXM
- 8 PKR0.0003806 WNXM
- 9 PKR0.0004281 WNXM
- 10 PKR0.0004757 WNXM
- 50 PKR0.002378 WNXM
- 100 PKR0.004757 WNXM
- 1,000 PKR0.04757 WNXM
- 5,000 PKR0.2378 WNXM
- 10,000 PKR0.4757 WNXM
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Pakistani Rupee ke wNXM (PKR ke WNXM) di berbagai rentang jumlah, dari 1 PKR hingga 10,000 PKR. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah wNXM yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah PKR yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
wNXM (WNXM) saat ini diperdagangkan seharga ₨ 21,019.18 PKR , yang mencerminkan perubahan 1.50% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₨14.85M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₨10.18B PKR. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman wNXM Harga khusus dari kami.
135.86M PKR
Suplai Peredaran
14.85M
Volume Trading 24 Jam
10.18B PKR
Kapitalisasi Pasar
1.50%
Perubahan Harga (1 Hari)
₨ 75.27
High 24 Jam
₨ 73.58
Low 24 Jam
Grafik tren WNXM ke PKR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi wNXM terhadap PKR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga wNXM saat ini.
Ringkasan Konversi WNXM ke PKR
Per | 1 WNXM = 21,019.18 PKR | 1 PKR = 0.0{4}4757 WNXM
Kurs untuk 1 WNXM ke PKR hari ini adalah 21,019.18 PKR.
Pembelian 5 WNXM akan dikenai biaya 105,095.90 PKR, sedangkan 10 WNXM memiliki nilai 210,191.80 PKR.
1 PKR dapat di-trade dengan 0.0{4}4757 WNXM.
50 PKR dapat dikonversi ke 0.002378 WNXM, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 WNXM ke PKR telah berubah sebesar +2.51% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 1.50%, sehingga mencapai high senilai 21,097.66236629337 PKR dan low senilai 20,623.967010918906 PKR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 WNXM adalah 23,494.168454134586 PKR yang menunjukkan perubahan -10.54% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, WNXM telah berubah sebesar -8,450.837257124287 PKR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -28.69% pada nilainya.
Semua Tentang wNXM (WNXM)
Setelah menghitung harga wNXM (WNXM), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang wNXM langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan WNXM. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli wNXM, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga WNXM ke PKR
Dalam 24 jam terakhir, wNXM (WNXM) telah berfluktuasi antara 20,623.967010918906 PKR dan 21,097.66236629337 PKR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 18,897.361455234477 PKR dan high 23,704.388286401358 PKR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas WNXM ke PKR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|₨ 21097.66
|₨ 23704.38
|₨ 26243.84
|₨ 31953.41
|Low
|₨ 20623.96
|₨ 18897.36
|₨ 17128.71
|₨ 17128.71
|Rata-rata
|₨ 20856.61
|₨ 20794.94
|₨ 20220.34
|₨ 24130.43
|Volatilitas
|+2.25%
|+23.45%
|+38.81%
|+50.19%
|Perubahan
|-0.43%
|+2.46%
|-10.58%
|-28.89%
Prakiraan Harga wNXM dalam PKR untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga wNXM dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan WNXM ke PKR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga WNXM untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, wNXM dapat mencapai sekitar ₨22,070.14PKR, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga WNXM untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, WNXM mungkin naik menjadi sekitar ₨26,826.39 PKR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga wNXM kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan WNXM yang Tersedia di MEXC
WNXM/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot WNXM, yang mencakup pasar tempat wNXM dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual WNXM pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures WNXM dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures wNXM untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli wNXM
Ingin menambahkan wNXM ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli wNXM › atau Mulai sekarang ›
WNXM dan PKR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
wNXM (WNXM) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga wNXM
- Harga Saat Ini (USD): $74.99
- Perubahan 7 Hari: +2.51%
- Tren 30 Hari: -10.54%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk WNXM, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke PKR, harga USD WNXM tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga WNXM] [WNXM ke USD]
Pakistani Rupee (PKR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (PKR/USD): 0.0035673371033213444
- Perubahan 7 Hari: +0.76%
- Tren 30 Hari: +0.76%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- PKR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah WNXM yang sama.
- PKR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli WNXM dengan PKR secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs WNXM ke PKR?
Kurs antara wNXM (WNXM) dan Pakistani Rupee (PKR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam WNXM, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs WNXM ke PKR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit PKR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal PKR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan PKR. Ketika PKR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti WNXM, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti wNXM, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap WNXM dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke PKR.
Konversikan WNXM ke PKR Seketika
Gunakan konverter WNXM ke PKR kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi WNXM ke PKR?
Masukkan Jumlah WNXM
Mulailah dengan memasukkan jumlah WNXM yang ingin Anda konversi ke PKR menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs WNXM ke PKR Secara Live
Lihat kurs WNXM ke PKR yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang WNXM dan PKR.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan WNXM ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli WNXM dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs WNXM ke PKR dihitung?
Perhitungan kurs WNXM ke PKR didasarkan pada nilai WNXM saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke PKR menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs WNXM ke PKR begitu sering berubah?
Kurs WNXM ke PKR sangat sering berubah karena wNXM dan Pakistani Rupee terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs WNXM ke PKR yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs WNXM ke PKR dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs WNXM ke PKR dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan WNXM ke PKR atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi WNXM ke PKR dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren WNXM terhadap PKR dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga WNXM terhadap PKR dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar WNXM ke PKR?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan PKR, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun WNXM tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs WNXM ke PKR?
Halving wNXM, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs WNXM ke PKR.
Bisakah saya membandingkan kurs WNXM ke PKR dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs WNXM kePKR wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs WNXM ke PKR sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga wNXM, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi WNXM ke PKR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas PKR dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target WNXM ke PKR dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi wNXM dan Pakistani Rupee?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk wNXM dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan WNXM ke PKR dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan PKR Anda ke WNXM dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah WNXM ke PKR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga WNXM dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar WNXM ke PKR dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs WNXM ke PKR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai PKR terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs WNXM ke PKR yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke PKR
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.