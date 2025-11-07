Apa yang dimaksud dengan wNXM (WNXM)

Nexus Mutual uses the power of Ethereum so people can share risk together without the need for an insurance company. Nexus Mutual is a decentralised alternative to insurance. They've used blockchain technology to create a mutual (a risk sharing pool) to return the power of insurance to the people. The platform is built on the Ethereum public chain. It allows anyone to become a member and buy cover. It replaces the idea of a traditional insurance company, because it is wholly owned by the members. The model encourages engagement as members will get economic incentives for participating in Risk Assessment, Claims Assessment and Governance.

wNXM tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi wNXM Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa WNXM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang wNXM di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli wNXM dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga wNXM (USD)

Berapa nilai wNXM (WNXM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda wNXM (WNXM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk wNXM.

Tokenomi wNXM (WNXM)

Memahami tokenomi wNXM (WNXM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WNXM sekarang!

Cara membeli wNXM (WNXM)

Ingin mengetahui cara membeli wNXM? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli wNXM di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

WNXM ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya wNXM

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai wNXM, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang wNXM Berapa nilai wNXM (WNXM) hari ini? Harga live WNXM dalam USD adalah 76.86 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga WNXM ke USD saat ini? $ 76.86 . Cobalah Harga WNXM ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar wNXM? Kapitalisasi pasar WNXM adalah $ 38.47M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar WNXM? Suplai beredar WNXM adalah 500.47K USD . Berapa harga all‑time high (ATH) WNXM? WNXM mencapai harga ATH sebesar 134.14417963 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) WNXM? WNXM mencapai harga ATL 7.823164130047671 USD . Berapa volume perdagangan WNXM? Volume perdagangan 24 jam live WNXM adalah $ 57.93K USD . Akankah harga WNXM naik lebih tinggi tahun ini? WNXM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WNXM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

