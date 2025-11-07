BursaDEX+
Harga live wNXM hari ini adalah 76.86 USD. Lacak informasi harga aktual WNXM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WNXM dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo wNXM

Harga wNXM(WNXM)

Harga Live 1 WNXM ke USD:

-1.20%1D
USD
Grafik Harga Live wNXM (WNXM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:59:34 (UTC+8)

Informasi Harga wNXM (WNXM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

-0.02%

-1.20%

-12.00%

-12.00%

Harga aktual wNXM (WNXM) adalah $ 76.86. Selama 24 jam terakhir, WNXM diperdagangkan antara low $ 76.76 dan high $ 80.89, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highWNXM adalah $ 134.14417963, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 7.823164130047671.

Dalam hal kinerja jangka pendek, WNXM telah berubah sebesar -0.02% selama 1 jam terakhir, -1.20% selama 24 jam, dan -12.00% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar wNXM (WNXM)

No.9223

2020-07-18 00:00:00

ETH

Kapitalisasi Pasar wNXM saat ini adalah $ 38.47M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 57.93K. Suplai beredar WNXM adalah 500.47K, dan total suplainya sebesar 500468.72434168. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 38.47M.

Riwayat Harga wNXM (WNXM) USD

Pantau perubahan harga wNXM untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.9334-1.20%
30 Days$ -27.7-26.50%
60 Hari$ -20.48-21.04%
90 Hari$ -13.3-14.76%
Perubahan Harga wNXM Hari Ini

Hari ini, WNXM tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.9334 (-1.20%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga wNXM 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -27.7 (-26.50%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga wNXM 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, WNXM terlihat mengalami perubahan $ -20.48 (-21.04%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga wNXM 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -13.3 (-14.76%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari wNXM (WNXM)?

Lihat halaman Riwayat Harga wNXM sekarang.

Apa yang dimaksud dengan wNXM (WNXM)

Nexus Mutual uses the power of Ethereum so people can share risk together without the need for an insurance company. Nexus Mutual is a decentralised alternative to insurance. They’ve used blockchain technology to create a mutual (a risk sharing pool) to return the power of insurance to the people. The platform is built on the Ethereum public chain. It allows anyone to become a member and buy cover. It replaces the idea of a traditional insurance company, because it is wholly owned by the members. The model encourages engagement as members will get economic incentives for participating in Risk Assessment, Claims Assessment and Governance.

wNXM tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi wNXM Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa WNXM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang wNXM di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli wNXM dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga wNXM (USD)

Berapa nilai wNXM (WNXM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda wNXM (WNXM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk wNXM.

Cek prediksi harga wNXM sekarang!

Tokenomi wNXM (WNXM)

Memahami tokenomi wNXM (WNXM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WNXM sekarang!

Cara membeli wNXM (WNXM)

Ingin mengetahui cara membeli wNXM? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli wNXM di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

WNXM ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya wNXM

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai wNXM, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi wNXM
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang wNXM

Berapa nilai wNXM (WNXM) hari ini?
Harga live WNXM dalam USD adalah 76.86 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga WNXM ke USD saat ini?
Harga WNXM ke USD saat ini adalah $ 76.86. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar wNXM?
Kapitalisasi pasar WNXM adalah $ 38.47M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar WNXM?
Suplai beredar WNXM adalah 500.47K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) WNXM?
WNXM mencapai harga ATH sebesar 134.14417963 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) WNXM?
WNXM mencapai harga ATL 7.823164130047671 USD.
Berapa volume perdagangan WNXM?
Volume perdagangan 24 jam live WNXM adalah $ 57.93K USD.
Akankah harga WNXM naik lebih tinggi tahun ini?
WNXM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WNXM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

