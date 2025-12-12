Tabel Konversi Mixin ke Israeli New Shekel
Tabel Konversi XIN ke ILS
- 1 XIN201.36 ILS
- 2 XIN402.72 ILS
- 3 XIN604.08 ILS
- 4 XIN805.44 ILS
- 5 XIN1,006.80 ILS
- 6 XIN1,208.16 ILS
- 7 XIN1,409.52 ILS
- 8 XIN1,610.88 ILS
- 9 XIN1,812.24 ILS
- 10 XIN2,013.60 ILS
- 50 XIN10,068.01 ILS
- 100 XIN20,136.02 ILS
- 1,000 XIN201,360.24 ILS
- 5,000 XIN1,006,801.21 ILS
- 10,000 XIN2,013,602.42 ILS
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Mixin ke Israeli New Shekel (XIN ke ILS) di berbagai rentang nilai, dari 1 XIN hingga 10,000 XIN. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah XIN yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar ILS terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah XIN ke ILS khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi ILS ke XIN
- 1 ILS0.004966 XIN
- 2 ILS0.009932 XIN
- 3 ILS0.01489 XIN
- 4 ILS0.01986 XIN
- 5 ILS0.02483 XIN
- 6 ILS0.02979 XIN
- 7 ILS0.03476 XIN
- 8 ILS0.03972 XIN
- 9 ILS0.04469 XIN
- 10 ILS0.04966 XIN
- 50 ILS0.2483 XIN
- 100 ILS0.4966 XIN
- 1,000 ILS4.966 XIN
- 5,000 ILS24.83 XIN
- 10,000 ILS49.66 XIN
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Israeli New Shekel ke Mixin (ILS ke XIN) di berbagai rentang jumlah, dari 1 ILS hingga 10,000 ILS. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Mixin yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah ILS yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Mixin (XIN) saat ini diperdagangkan seharga ₪ 201.36 ILS , yang mencerminkan perubahan 0.35% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₪368.78K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₪0.00 ILS.
0.00 ILS
Suplai Peredaran
368.78K
Volume Trading 24 Jam
0.00 ILS
Kapitalisasi Pasar
0.35%
Perubahan Harga (1 Hari)
₪ 64
High 24 Jam
₪ 61.5
Low 24 Jam
Grafik tren XIN ke ILS di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Mixin terhadap ILS. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Mixin saat ini.
Ringkasan Konversi XIN ke ILS
Per | 1 XIN = 201.36 ILS | 1 ILS = 0.004966 XIN
Kurs untuk 1 XIN ke ILS hari ini adalah 201.36 ILS.
Pembelian 5 XIN akan dikenai biaya 1,006.80 ILS, sedangkan 10 XIN memiliki nilai 2,013.60 ILS.
1 ILS dapat di-trade dengan 0.004966 XIN.
50 ILS dapat dikonversi ke 0.2483 XIN, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 XIN ke ILS telah berubah sebesar +0.09% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.35%, sehingga mencapai high senilai 206.22588385858265 ILS dan low senilai 198.17018527035677 ILS.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 XIN adalah 240.05981792913136 ILS yang menunjukkan perubahan -16.13% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, XIN telah berubah sebesar -117.96765012597986 ILS, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -36.95% pada nilainya.
Semua Tentang Mixin (XIN)
Setelah menghitung harga Mixin (XIN), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Mixin langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan XIN.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga XIN ke ILS
Dalam 24 jam terakhir, Mixin (XIN) telah berfluktuasi antara 198.17018527035677 ILS dan 206.22588385858265 ILS, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 191.72562639977605 ILS dan high 207.83702357622784 ILS. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas XIN ke ILS secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|₪ 206.22
|₪ 207.83
|₪ 249.72
|₪ 322.22
|Low
|₪ 198.17
|₪ 191.72
|₪ 191.72
|₪ 191.72
|Rata-rata
|₪ 202.1
|₪ 201.29
|₪ 210.76
|₪ 248.56
|Volatilitas
|+4.02%
|+8.01%
|+24.16%
|+40.87%
|Perubahan
|+0.39%
|+0.10%
|-16.12%
|-36.94%
Prakiraan Harga Mixin dalam ILS untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Mixin dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan XIN ke ILS untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga XIN untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Mixin dapat mencapai sekitar ₪211.43ILS, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga XIN untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, XIN mungkin naik menjadi sekitar ₪256.99 ILS, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Mixin kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan XIN yang Tersedia di MEXC
XIN/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot XIN, yang mencakup pasar tempat Mixin dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual XIN pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures XIN dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Mixin untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Mixin
Ingin menambahkan Mixin ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Mixin
XIN dan ILS dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Mixin (XIN) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Mixin
- Harga Saat Ini (USD): $62.49
- Perubahan 7 Hari: +0.09%
- Tren 30 Hari: -16.13%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk XIN, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke ILS, harga USD XIN tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
Harga XIN | XIN ke USD
Israeli New Shekel (ILS) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (ILS/USD): 0.3102896709222895
- Perubahan 7 Hari: +0.21%
- Tren 30 Hari: +0.21%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- ILS yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah XIN yang sama.
- ILS yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli XIN dengan ILS secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs XIN ke ILS?
Kurs antara Mixin (XIN) dan Israeli New Shekel (ILS) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam XIN, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs XIN ke ILS. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit ILS memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal ILS
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan ILS. Ketika ILS melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti XIN, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Mixin, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap XIN dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke ILS.
Konversikan XIN ke ILS Seketika
Gunakan konverter XIN ke ILS kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi XIN ke ILS?
Masukkan Jumlah XIN
Mulailah dengan memasukkan jumlah XIN yang ingin Anda konversi ke ILS menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs XIN ke ILS Secara Live
Lihat kurs XIN ke ILS yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang XIN dan ILS.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan XIN ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli XIN dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs XIN ke ILS dihitung?
Perhitungan kurs XIN ke ILS didasarkan pada nilai XIN saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke ILS menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs XIN ke ILS begitu sering berubah?
Kurs XIN ke ILS sangat sering berubah karena Mixin dan Israeli New Shekel terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs XIN ke ILS yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs XIN ke ILS dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs XIN ke ILS dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan XIN ke ILS atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi XIN ke ILS dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren XIN terhadap ILS dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga XIN terhadap ILS dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar XIN ke ILS?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan ILS, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun XIN tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs XIN ke ILS?
Halving Mixin, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs XIN ke ILS.
Bisakah saya membandingkan kurs XIN ke ILS dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs XIN keILS wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs XIN ke ILS sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Mixin, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi XIN ke ILS dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas ILS dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target XIN ke ILS dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Mixin dan Israeli New Shekel?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Mixin dan Israeli New Shekel.
Apa perbedaan antara mengonversikan XIN ke ILS dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan ILS Anda ke XIN dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah XIN ke ILS merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga XIN dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar XIN ke ILS dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs XIN ke ILS selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai ILS terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs XIN ke ILS yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Mengapa Harus Membeli Mixin dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Mixin.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Mixin dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.