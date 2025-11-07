BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Mixin hari ini adalah 70.51 USD. Lacak informasi harga aktual XIN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XIN dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Mixin hari ini adalah 70.51 USD. Lacak informasi harga aktual XIN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XIN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang XIN

Info Harga XIN

Penjelasan XIN

Whitepaper XIN

Situs Web Resmi XIN

Tokenomi XIN

Prakiraan Harga XIN

Riwayat XIN

Panduan Membeli XIN

Konverter XIN ke Mata Uang Fiat

Spot XIN

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Mixin

Harga Mixin(XIN)

Harga Live 1 XIN ke USD:

$70.51
$70.51$70.51
-2.06%1D
USD
Grafik Harga Live Mixin (XIN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:00:39 (UTC+8)

Informasi Harga Mixin (XIN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 70.5
$ 70.5$ 70.5
Low 24 Jam
$ 73.5
$ 73.5$ 73.5
High 24 Jam

$ 70.5
$ 70.5$ 70.5

$ 73.5
$ 73.5$ 73.5

$ 2,387.60009765625
$ 2,387.60009765625$ 2,387.60009765625

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-2.06%

-12.41%

-12.41%

Harga aktual Mixin (XIN) adalah $ 70.51. Selama 24 jam terakhir, XIN diperdagangkan antara low $ 70.5 dan high $ 73.5, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highXIN adalah $ 2,387.60009765625, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, XIN telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -2.06% selama 24 jam, dan -12.41% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Mixin (XIN)

No.4480

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 3.38K
$ 3.38K$ 3.38K

$ 70.51M
$ 70.51M$ 70.51M

0.00
0.00 0.00

1,000,000
1,000,000 1,000,000

1,000,000
1,000,000 1,000,000

0.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar Mixin saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 3.38K. Suplai beredar XIN adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 70.51M.

Riwayat Harga Mixin (XIN) USD

Pantau perubahan harga Mixin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -1.4831-2.06%
30 Days$ -12.93-15.50%
60 Hari$ -27.99-28.42%
90 Hari$ -40.99-36.77%
Perubahan Harga Mixin Hari Ini

Hari ini, XIN tercatat mengalami perubahan sebesar $ -1.4831 (-2.06%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Mixin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -12.93 (-15.50%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Mixin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, XIN terlihat mengalami perubahan $ -27.99 (-28.42%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Mixin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -40.99 (-36.77%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Mixin (XIN)?

Lihat halaman Riwayat Harga Mixin sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Mixin (XIN)

Mixin Network is an open-source, lightning-fast, and decentralized Web3 platform to bring speed and scalability to the blockchain. Mixin allows blockchains to gain millions of TPS, sub-second final confirmation, zero transaction fee, enhanced privacy and unlimited extensibility. Mixin Network is a PoS network with 25 full nodes. As a wallet solution, it is currently supporting 14 public blockchains including Bitcoin, Ethereum, Ripple, Polkadot, etc. Mixin is also a full-featured financial platform with functions of AMM, aggregating trade, pending orders on Exchange platforms, unbiased stable currency, etc. Mixin Network is dedicated to providing users with a decentralized

Mixin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Mixin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa XIN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Mixin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Mixin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Mixin (USD)

Berapa nilai Mixin (XIN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Mixin (XIN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Mixin.

Cek prediksi harga Mixin sekarang!

Tokenomi Mixin (XIN)

Memahami tokenomi Mixin (XIN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XIN sekarang!

Cara membeli Mixin (XIN)

Ingin mengetahui cara membeli Mixin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Mixin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

XIN ke Mata Uang Lokal

1 Mixin(XIN) ke VND
1,855,470.65
1 Mixin(XIN) ke AUD
A$108.5854
1 Mixin(XIN) ke GBP
53.5876
1 Mixin(XIN) ke EUR
60.6386
1 Mixin(XIN) ke USD
$70.51
1 Mixin(XIN) ke MYR
RM294.7318
1 Mixin(XIN) ke TRY
2,971.2914
1 Mixin(XIN) ke JPY
¥10,788.03
1 Mixin(XIN) ke ARS
ARS$102,336.0987
1 Mixin(XIN) ke RUB
5,728.9375
1 Mixin(XIN) ke INR
6,252.1217
1 Mixin(XIN) ke IDR
Rp1,175,166.1966
1 Mixin(XIN) ke PHP
4,161.5002
1 Mixin(XIN) ke EGP
￡E.3,334.4179
1 Mixin(XIN) ke BRL
R$377.2285
1 Mixin(XIN) ke CAD
C$99.4191
1 Mixin(XIN) ke BDT
8,602.9251
1 Mixin(XIN) ke NGN
101,452.6084
1 Mixin(XIN) ke COP
$270,152.7191
1 Mixin(XIN) ke ZAR
R.1,225.4638
1 Mixin(XIN) ke UAH
2,965.6506
1 Mixin(XIN) ke TZS
T.Sh.173,243.07
1 Mixin(XIN) ke VES
Bs16,005.77
1 Mixin(XIN) ke CLP
$66,490.93
1 Mixin(XIN) ke PKR
Rs19,928.9464
1 Mixin(XIN) ke KZT
37,090.3753
1 Mixin(XIN) ke THB
฿2,284.524
1 Mixin(XIN) ke TWD
NT$2,185.1049
1 Mixin(XIN) ke AED
د.إ258.7717
1 Mixin(XIN) ke CHF
Fr56.408
1 Mixin(XIN) ke HKD
HK$547.8627
1 Mixin(XIN) ke AMD
֏26,963.024
1 Mixin(XIN) ke MAD
.د.م655.743
1 Mixin(XIN) ke MXN
$1,310.0758
1 Mixin(XIN) ke SAR
ريال264.4125
1 Mixin(XIN) ke ETB
Br10,850.7839
1 Mixin(XIN) ke KES
KSh9,107.0716
1 Mixin(XIN) ke JOD
د.أ49.99159
1 Mixin(XIN) ke PLN
259.4768
1 Mixin(XIN) ke RON
лв310.244
1 Mixin(XIN) ke SEK
kr674.7807
1 Mixin(XIN) ke BGN
лв119.1619
1 Mixin(XIN) ke HUF
Ft23,565.8522
1 Mixin(XIN) ke CZK
1,485.6457
1 Mixin(XIN) ke KWD
د.ك21.57606
1 Mixin(XIN) ke ILS
230.5677
1 Mixin(XIN) ke BOB
Bs486.519
1 Mixin(XIN) ke AZN
119.867
1 Mixin(XIN) ke TJS
SM650.1022
1 Mixin(XIN) ke GEL
191.0821
1 Mixin(XIN) ke AOA
Kz64,628.7609
1 Mixin(XIN) ke BHD
.د.ب26.51176
1 Mixin(XIN) ke BMD
$70.51
1 Mixin(XIN) ke DKK
kr455.4946
1 Mixin(XIN) ke HNL
L1,857.2334
1 Mixin(XIN) ke MUR
3,243.46
1 Mixin(XIN) ke NAD
$1,224.7587
1 Mixin(XIN) ke NOK
kr719.202
1 Mixin(XIN) ke NZD
$124.8027
1 Mixin(XIN) ke PAB
B/.70.51
1 Mixin(XIN) ke PGK
K296.142
1 Mixin(XIN) ke QAR
ر.ق256.6564
1 Mixin(XIN) ke RSD
дин.7,156.765
1 Mixin(XIN) ke UZS
soʻm849,517.8769
1 Mixin(XIN) ke ALL
L5,912.2635
1 Mixin(XIN) ke ANG
ƒ126.2129
1 Mixin(XIN) ke AWG
ƒ126.918
1 Mixin(XIN) ke BBD
$141.02
1 Mixin(XIN) ke BAM
KM119.1619
1 Mixin(XIN) ke BIF
Fr207,933.99
1 Mixin(XIN) ke BND
$91.663
1 Mixin(XIN) ke BSD
$70.51
1 Mixin(XIN) ke JMD
$11,306.2785
1 Mixin(XIN) ke KHR
283,172.3906
1 Mixin(XIN) ke KMF
Fr29,614.2
1 Mixin(XIN) ke LAK
1,532,826.0563
1 Mixin(XIN) ke LKR
රු21,496.3837
1 Mixin(XIN) ke MDL
L1,206.4261
1 Mixin(XIN) ke MGA
Ar317,612.295
1 Mixin(XIN) ke MOP
P564.08
1 Mixin(XIN) ke MVR
1,085.854
1 Mixin(XIN) ke MWK
MK122,413.1161
1 Mixin(XIN) ke MZN
MT4,509.1145
1 Mixin(XIN) ke NPR
रु9,991.267
1 Mixin(XIN) ke PYG
500,056.92
1 Mixin(XIN) ke RWF
Fr102,310.01
1 Mixin(XIN) ke SBD
$580.2973
1 Mixin(XIN) ke SCR
1,061.1755
1 Mixin(XIN) ke SRD
$2,714.635
1 Mixin(XIN) ke SVC
$616.2574
1 Mixin(XIN) ke SZL
L1,224.0536
1 Mixin(XIN) ke TMT
m246.785
1 Mixin(XIN) ke TND
د.ت208.63909
1 Mixin(XIN) ke TTD
$477.3527
1 Mixin(XIN) ke UGX
Sh246,502.96
1 Mixin(XIN) ke XAF
Fr40,049.68
1 Mixin(XIN) ke XCD
$190.377
1 Mixin(XIN) ke XOF
Fr40,049.68
1 Mixin(XIN) ke XPF
Fr7,262.53
1 Mixin(XIN) ke BWP
P948.3595
1 Mixin(XIN) ke BZD
$141.7251
1 Mixin(XIN) ke CVE
$6,757.6784
1 Mixin(XIN) ke DJF
Fr12,480.27
1 Mixin(XIN) ke DOP
$4,534.4981
1 Mixin(XIN) ke DZD
د.ج9,205.7856
1 Mixin(XIN) ke FJD
$160.7628
1 Mixin(XIN) ke GNF
Fr613,084.45
1 Mixin(XIN) ke GTQ
Q540.1066
1 Mixin(XIN) ke GYD
$14,747.8716
1 Mixin(XIN) ke ISK
kr8,884.26

Sumber Daya Mixin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Mixin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Mixin
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Mixin

Berapa nilai Mixin (XIN) hari ini?
Harga live XIN dalam USD adalah 70.51 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga XIN ke USD saat ini?
Harga XIN ke USD saat ini adalah $ 70.51. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Mixin?
Kapitalisasi pasar XIN adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar XIN?
Suplai beredar XIN adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) XIN?
XIN mencapai harga ATH sebesar 2,387.60009765625 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) XIN?
XIN mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan XIN?
Volume perdagangan 24 jam live XIN adalah $ 3.38K USD.
Akankah harga XIN naik lebih tinggi tahun ini?
XIN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XIN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:00:39 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Mixin (XIN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator XIN ke USD

Jumlah

XIN
XIN
USD
USD

1 XIN = 70.51 USD

Perdagangkan XIN

XIN/USDT
$70.51
$70.51$70.51
-2.06%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,315.76
$101,315.76$101,315.76

-0.67%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,315.50
$3,315.50$3,315.50

+0.47%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.36
$155.36$155.36

-0.35%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1289
$1.1289$1.1289

+31.57%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,315.76
$101,315.76$101,315.76

-0.67%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,315.50
$3,315.50$3,315.50

+0.47%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.36
$155.36$155.36

-0.35%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2178
$2.2178$2.2178

-0.74%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0146
$1.0146$1.0146

-0.14%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0684
$0.0684$0.0684

+36.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003928
$0.0003928$0.0003928

+161.86%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013000
$0.013000$0.013000

+1,200.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.050
$4.050$4.050

+305.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007422
$0.007422$0.007422

+247.79%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001912
$0.001912$0.001912

+75.73%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002297
$0.0000002297$0.0000002297

+53.13%