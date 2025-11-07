Apa yang dimaksud dengan Mixin (XIN)

Mixin Network is an open-source, lightning-fast, and decentralized Web3 platform to bring speed and scalability to the blockchain. Mixin allows blockchains to gain millions of TPS, sub-second final confirmation, zero transaction fee, enhanced privacy and unlimited extensibility. Mixin Network is a PoS network with 25 full nodes. As a wallet solution, it is currently supporting 14 public blockchains including Bitcoin, Ethereum, Ripple, Polkadot, etc. Mixin is also a full-featured financial platform with functions of AMM, aggregating trade, pending orders on Exchange platforms, unbiased stable currency, etc. Mixin Network is dedicated to providing users with a decentralized

Mixin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Mixin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa XIN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Mixin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Mixin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Mixin (USD)

Berapa nilai Mixin (XIN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Mixin (XIN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Mixin.

Cek prediksi harga Mixin sekarang!

Tokenomi Mixin (XIN)

Memahami tokenomi Mixin (XIN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XIN sekarang!

Cara membeli Mixin (XIN)

Ingin mengetahui cara membeli Mixin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Mixin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

XIN ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Mixin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Mixin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Mixin Berapa nilai Mixin (XIN) hari ini? Harga live XIN dalam USD adalah 70.51 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga XIN ke USD saat ini? $ 70.51 . Cobalah Harga XIN ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Mixin? Kapitalisasi pasar XIN adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar XIN? Suplai beredar XIN adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) XIN? XIN mencapai harga ATH sebesar 2,387.60009765625 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) XIN? XIN mencapai harga ATL 0 USD . Berapa volume perdagangan XIN? Volume perdagangan 24 jam live XIN adalah $ 3.38K USD . Akankah harga XIN naik lebih tinggi tahun ini? XIN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XIN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Mixin (XIN)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

