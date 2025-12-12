Tabel Konversi Symbol ke Vietnamese Dong
Tabel Konversi XYM ke VND
- 1 XYM139.02 VND
- 2 XYM278.05 VND
- 3 XYM417.07 VND
- 4 XYM556.09 VND
- 5 XYM695.11 VND
- 6 XYM834.14 VND
- 7 XYM973.16 VND
- 8 XYM1,112.18 VND
- 9 XYM1,251.21 VND
- 10 XYM1,390.23 VND
- 50 XYM6,951.14 VND
- 100 XYM13,902.28 VND
- 1,000 XYM139,022.82 VND
- 5,000 XYM695,114.11 VND
- 10,000 XYM1,390,228.23 VND
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Symbol ke Vietnamese Dong (XYM ke VND) di berbagai rentang nilai, dari 1 XYM hingga 10,000 XYM. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah XYM yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar VND terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah XYM ke VND khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi VND ke XYM
- 1 VND0.007193 XYM
- 2 VND0.01438 XYM
- 3 VND0.02157 XYM
- 4 VND0.02877 XYM
- 5 VND0.03596 XYM
- 6 VND0.04315 XYM
- 7 VND0.05035 XYM
- 8 VND0.05754 XYM
- 9 VND0.06473 XYM
- 10 VND0.07193 XYM
- 50 VND0.3596 XYM
- 100 VND0.7193 XYM
- 1,000 VND7.193 XYM
- 5,000 VND35.96 XYM
- 10,000 VND71.93 XYM
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Vietnamese Dong ke Symbol (VND ke XYM) di berbagai rentang jumlah, dari 1 VND hingga 10,000 VND. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Symbol yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah VND yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Symbol (XYM) saat ini diperdagangkan seharga ₫ 139.02 VND , yang mencerminkan perubahan -0.05% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₫1.43B dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₫866.25B VND. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Symbol Harga khusus dari kami.
163.85T VND
Suplai Peredaran
1.43B
Volume Trading 24 Jam
866.25B VND
Kapitalisasi Pasar
-0.05%
Perubahan Harga (1 Hari)
₫ 0.005309
High 24 Jam
₫ 0.00524
Low 24 Jam
Grafik tren XYM ke VND di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Symbol terhadap VND. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Symbol saat ini.
Ringkasan Konversi XYM ke VND
Per | 1 XYM = 139.02 VND | 1 VND = 0.007193 XYM
Kurs untuk 1 XYM ke VND hari ini adalah 139.02 VND.
Pembelian 5 XYM akan dikenai biaya 695.11 VND, sedangkan 10 XYM memiliki nilai 1,390.23 VND.
1 VND dapat di-trade dengan 0.007193 XYM.
50 VND dapat dikonversi ke 0.3596 XYM, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 XYM ke VND telah berubah sebesar -12.44% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.05%, sehingga mencapai high senilai 139.60131745984148 VND dan low senilai 137.78694735158584 VND.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 XYM adalah 105.65418978218929 VND yang menunjukkan perubahan +31.58% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, XYM telah berubah sebesar -35.39336472046461 VND, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -20.30% pada nilainya.
Semua Tentang Symbol (XYM)
Setelah menghitung harga Symbol (XYM), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Symbol langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan XYM. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Symbol, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga XYM ke VND
Dalam 24 jam terakhir, Symbol (XYM) telah berfluktuasi antara 137.78694735158584 VND dan 139.60131745984148 VND, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 135.42037764516547 VND dan high 159.34902689897143 VND. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas XYM ke VND secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|₫ 0
|₫ 0
|₫ 0
|₫ 0
|Low
|₫ 0
|₫ 0
|₫ 0
|₫ 0
|Rata-rata
|₫ 0
|₫ 0
|₫ 0
|₫ 0
|Volatilitas
|+1.31%
|+15.07%
|+99.48%
|+61.47%
|Perubahan
|0.00%
|-12.66%
|+31.28%
|-20.47%
Prakiraan Harga Symbol dalam VND untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Symbol dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan XYM ke VND untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga XYM untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Symbol dapat mencapai sekitar ₫145.97VND, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga XYM untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, XYM mungkin naik menjadi sekitar ₫177.43 VND, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Symbol kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pelajari Cara Membeli Symbol
Ingin menambahkan Symbol ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Symbol › atau Mulai sekarang ›
XYM dan VND dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Symbol (XYM) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Symbol
- Harga Saat Ini (USD): $0.005287
- Perubahan 7 Hari: -12.44%
- Tren 30 Hari: +31.58%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk XYM, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke VND, harga USD XYM tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga XYM] [XYM ke USD]
Vietnamese Dong (VND) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (VND/USD): 0.000038014141260548925
- Perubahan 7 Hari: +0.17%
- Tren 30 Hari: +0.17%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- VND yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah XYM yang sama.
- VND yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli XYM dengan VND secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs XYM ke VND?
Kurs antara Symbol (XYM) dan Vietnamese Dong (VND) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam XYM, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs XYM ke VND. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit VND memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal VND
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan VND. Ketika VND melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti XYM, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Symbol, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap XYM dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke VND.
Konversikan XYM ke VND Seketika
Gunakan konverter XYM ke VND kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi XYM ke VND?
Masukkan Jumlah XYM
Mulailah dengan memasukkan jumlah XYM yang ingin Anda konversi ke VND menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs XYM ke VND Secara Live
Lihat kurs XYM ke VND yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang XYM dan VND.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan XYM ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli XYM dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs XYM ke VND dihitung?
Perhitungan kurs XYM ke VND didasarkan pada nilai XYM saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke VND menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs XYM ke VND begitu sering berubah?
Kurs XYM ke VND sangat sering berubah karena Symbol dan Vietnamese Dong terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs XYM ke VND yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs XYM ke VND dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs XYM ke VND dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan XYM ke VND atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi XYM ke VND dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren XYM terhadap VND dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga XYM terhadap VND dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar XYM ke VND?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan VND, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun XYM tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs XYM ke VND?
Halving Symbol, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs XYM ke VND.
Bisakah saya membandingkan kurs XYM ke VND dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs XYM keVND wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs XYM ke VND sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Symbol, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi XYM ke VND dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas VND dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target XYM ke VND dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Symbol dan Vietnamese Dong?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Symbol dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan XYM ke VND dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan VND Anda ke XYM dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah XYM ke VND merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga XYM dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar XYM ke VND dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs XYM ke VND selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai VND terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs XYM ke VND yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
