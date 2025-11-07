BursaDEX+
Harga live Symbol hari ini adalah 0.003955 USD. Lacak informasi harga aktual XYM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XYM dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang XYM

Info Harga XYM

Penjelasan XYM

Whitepaper XYM

Situs Web Resmi XYM

Tokenomi XYM

Prakiraan Harga XYM

Riwayat XYM

Panduan Membeli XYM

Konverter XYM ke Mata Uang Fiat

Spot XYM

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Symbol

Harga Symbol(XYM)

Harga Live 1 XYM ke USD:

$0.003964
-1.41%1D
USD
Grafik Harga Live Symbol (XYM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:02:42 (UTC+8)

Informasi Harga Symbol (XYM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.003896
Low 24 Jam
$ 0.004535
High 24 Jam

$ 0.003896
$ 0.004535
$ 0.77148755
$ 0.003702295322244103
+0.58%

-1.41%

-3.99%

-3.99%

Harga aktual Symbol (XYM) adalah $ 0.003955. Selama 24 jam terakhir, XYM diperdagangkan antara low $ 0.003896 dan high $ 0.004535, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highXYM adalah $ 0.77148755, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.003702295322244103.

Dalam hal kinerja jangka pendek, XYM telah berubah sebesar +0.58% selama 1 jam terakhir, -1.41% selama 24 jam, dan -3.99% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Symbol (XYM)

No.715

$ 24.61M
$ 57.85K
$ 35.59M
6.22B
8,999,999,999
8,487,046,523.77333
69.14%

XYM

Kapitalisasi Pasar Symbol saat ini adalah $ 24.61M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 57.85K. Suplai beredar XYM adalah 6.22B, dan total suplainya sebesar 8487046523.77333. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 35.59M.

Riwayat Harga Symbol (XYM) USD

Pantau perubahan harga Symbol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00005669-1.41%
30 Days$ -0.001872-32.13%
60 Hari$ -0.002648-40.11%
90 Hari$ -0.004053-50.62%
Perubahan Harga Symbol Hari Ini

Hari ini, XYM tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00005669 (-1.41%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Symbol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.001872 (-32.13%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Symbol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, XYM terlihat mengalami perubahan $ -0.002648 (-40.11%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Symbol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.004053 (-50.62%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Symbol (XYM)?

Lihat halaman Riwayat Harga Symbol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Symbol (XYM)

Symbol is a blockchain platform launched in March of 2021. It’s the spiritual successor to NEM, featuring a new consensus algorithm called proof-of-stake-plus (PoS+), rule-based tokens (called mosaics), namespaces, multisignature accounts, and aggregate transactions. Its client, Catapult, is written in C++.

Symbol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Symbol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa XYM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Symbol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Symbol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Symbol (USD)

Berapa nilai Symbol (XYM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Symbol (XYM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Symbol.

Cek prediksi harga Symbol sekarang!

Tokenomi Symbol (XYM)

Memahami tokenomi Symbol (XYM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XYM sekarang!

Cara membeli Symbol (XYM)

Ingin mengetahui cara membeli Symbol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Symbol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

XYM ke Mata Uang Lokal

1 Symbol(XYM) ke VND
104.075825
1 Symbol(XYM) ke AUD
A$0.0060907
1 Symbol(XYM) ke GBP
0.0030058
1 Symbol(XYM) ke EUR
0.0034013
1 Symbol(XYM) ke USD
$0.003955
1 Symbol(XYM) ke MYR
RM0.0165319
1 Symbol(XYM) ke TRY
0.1666637
1 Symbol(XYM) ke JPY
¥0.605115
1 Symbol(XYM) ke ARS
ARS$5.74016835
1 Symbol(XYM) ke RUB
0.32134375
1 Symbol(XYM) ke INR
0.35068985
1 Symbol(XYM) ke IDR
Rp65.9166403
1 Symbol(XYM) ke PHP
0.2334241
1 Symbol(XYM) ke EGP
￡E.0.18703195
1 Symbol(XYM) ke BRL
R$0.02115925
1 Symbol(XYM) ke CAD
C$0.00557655
1 Symbol(XYM) ke BDT
0.48254955
1 Symbol(XYM) ke NGN
5.6906122
1 Symbol(XYM) ke COP
$15.15322655
1 Symbol(XYM) ke ZAR
R.0.0687379
1 Symbol(XYM) ke UAH
0.1663473
1 Symbol(XYM) ke TZS
T.Sh.9.717435
1 Symbol(XYM) ke VES
Bs0.897785
1 Symbol(XYM) ke CLP
$3.729565
1 Symbol(XYM) ke PKR
Rs1.1178412
1 Symbol(XYM) ke KZT
2.08044865
1 Symbol(XYM) ke THB
฿0.128142
1 Symbol(XYM) ke TWD
NT$0.12256545
1 Symbol(XYM) ke AED
د.إ0.01451485
1 Symbol(XYM) ke CHF
Fr0.003164
1 Symbol(XYM) ke HKD
HK$0.03073035
1 Symbol(XYM) ke AMD
֏1.512392
1 Symbol(XYM) ke MAD
.د.م0.0367815
1 Symbol(XYM) ke MXN
$0.0734839
1 Symbol(XYM) ke SAR
ريال0.01483125
1 Symbol(XYM) ke ETB
Br0.60863495
1 Symbol(XYM) ke KES
KSh0.5108278
1 Symbol(XYM) ke JOD
د.أ0.002804095
1 Symbol(XYM) ke PLN
0.0145544
1 Symbol(XYM) ke RON
лв0.017402
1 Symbol(XYM) ke SEK
kr0.03784935
1 Symbol(XYM) ke BGN
лв0.00668395
1 Symbol(XYM) ke HUF
Ft1.3218401
1 Symbol(XYM) ke CZK
0.08333185
1 Symbol(XYM) ke KWD
د.ك0.00121023
1 Symbol(XYM) ke ILS
0.01293285
1 Symbol(XYM) ke BOB
Bs0.0272895
1 Symbol(XYM) ke AZN
0.0067235
1 Symbol(XYM) ke TJS
SM0.0364651
1 Symbol(XYM) ke GEL
0.01071805
1 Symbol(XYM) ke AOA
Kz3.62511345
1 Symbol(XYM) ke BHD
.د.ب0.00148708
1 Symbol(XYM) ke BMD
$0.003955
1 Symbol(XYM) ke DKK
kr0.0255493
1 Symbol(XYM) ke HNL
L0.1041747
1 Symbol(XYM) ke MUR
0.18193
1 Symbol(XYM) ke NAD
$0.06869835
1 Symbol(XYM) ke NOK
kr0.040341
1 Symbol(XYM) ke NZD
$0.00700035
1 Symbol(XYM) ke PAB
B/.0.003955
1 Symbol(XYM) ke PGK
K0.016611
1 Symbol(XYM) ke QAR
ر.ق0.0143962
1 Symbol(XYM) ke RSD
дин.0.4014325
1 Symbol(XYM) ke UZS
soʻm47.65059145
1 Symbol(XYM) ke ALL
L0.33162675
1 Symbol(XYM) ke ANG
ƒ0.00707945
1 Symbol(XYM) ke AWG
ƒ0.007119
1 Symbol(XYM) ke BBD
$0.00791
1 Symbol(XYM) ke BAM
KM0.00668395
1 Symbol(XYM) ke BIF
Fr11.663295
1 Symbol(XYM) ke BND
$0.0051415
1 Symbol(XYM) ke BSD
$0.003955
1 Symbol(XYM) ke JMD
$0.63418425
1 Symbol(XYM) ke KHR
15.8835173
1 Symbol(XYM) ke KMF
Fr1.6611
1 Symbol(XYM) ke LAK
85.97825915
1 Symbol(XYM) ke LKR
රු1.20576085
1 Symbol(XYM) ke MDL
L0.06767005
1 Symbol(XYM) ke MGA
Ar17.8152975
1 Symbol(XYM) ke MOP
P0.03164
1 Symbol(XYM) ke MVR
0.060907
1 Symbol(XYM) ke MWK
MK6.86631505
1 Symbol(XYM) ke MZN
MT0.25292225
1 Symbol(XYM) ke NPR
रु0.5604235
1 Symbol(XYM) ke PYG
28.04886
1 Symbol(XYM) ke RWF
Fr5.738705
1 Symbol(XYM) ke SBD
$0.03254965
1 Symbol(XYM) ke SCR
0.05952275
1 Symbol(XYM) ke SRD
$0.1522675
1 Symbol(XYM) ke SVC
$0.0345667
1 Symbol(XYM) ke SZL
L0.0686588
1 Symbol(XYM) ke TMT
m0.0138425
1 Symbol(XYM) ke TND
د.ت0.011702845
1 Symbol(XYM) ke TTD
$0.02677535
1 Symbol(XYM) ke UGX
Sh13.82668
1 Symbol(XYM) ke XAF
Fr2.24644
1 Symbol(XYM) ke XCD
$0.0106785
1 Symbol(XYM) ke XOF
Fr2.24644
1 Symbol(XYM) ke XPF
Fr0.407365
1 Symbol(XYM) ke BWP
P0.05319475
1 Symbol(XYM) ke BZD
$0.00794955
1 Symbol(XYM) ke CVE
$0.3790472
1 Symbol(XYM) ke DJF
Fr0.700035
1 Symbol(XYM) ke DOP
$0.25434605
1 Symbol(XYM) ke DZD
د.ج0.5163648
1 Symbol(XYM) ke FJD
$0.0090174
1 Symbol(XYM) ke GNF
Fr34.388725
1 Symbol(XYM) ke GTQ
Q0.0302953
1 Symbol(XYM) ke GYD
$0.8272278
1 Symbol(XYM) ke ISK
kr0.49833

Sumber Daya Symbol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Symbol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Symbol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Symbol

Berapa nilai Symbol (XYM) hari ini?
Harga live XYM dalam USD adalah 0.003955 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga XYM ke USD saat ini?
Harga XYM ke USD saat ini adalah $ 0.003955. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Symbol?
Kapitalisasi pasar XYM adalah $ 24.61M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar XYM?
Suplai beredar XYM adalah 6.22B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) XYM?
XYM mencapai harga ATH sebesar 0.77148755 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) XYM?
XYM mencapai harga ATL 0.003702295322244103 USD.
Berapa volume perdagangan XYM?
Volume perdagangan 24 jam live XYM adalah $ 57.85K USD.
Akankah harga XYM naik lebih tinggi tahun ini?
XYM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XYM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator XYM ke USD

Jumlah

XYM
XYM
USD
USD

1 XYM = 0.003955 USD

Perdagangkan XYM

XYM/USDT
$0.003964
$0.003964
-1.24%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

