Beli Crypto melalui Akaun Bank

MEXC menjadikannya mudah dan selamat untuk membeli mata wang kripto terus daripada akaun bank anda. Dengan hanya beberapa klik, anda boleh memautkan akaun anda, memilih mata wang kripto yang anda ingin beli dan mengesahkan transaksi. Sama ada anda menggunakan bank tempatan atau antarabangsa, MEXC menyokong pemindahan pantas dengan bayaran yang minimum. Ini memastikan pengalaman yang lancar bagi pengguna yang ingin melabur dalam Bitcoin, Ethereum, atau aset digital lain. Nikmati kemudahan pemindahan bank terus sambil memastikan transaksi anda selamat dan boleh dipercayai.