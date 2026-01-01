S&P MidCap (IJHON) Fiyat Tahmini (USD)

S&P MidCap fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $70,42 $70,42 $70,42 +%17,36 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 S&P MidCap Fiyat Tahmini (USD) 2026 için S&P MidCap (IJHON) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, S&P MidCap %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 70,42 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için S&P MidCap (IJHON) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, S&P MidCap %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 73,941 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için S&P MidCap (IJHON) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, IJHON varlığının 2028 yılında $ 77,6380 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için S&P MidCap (IJHON) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, IJHON varlığının 2029 yılında $ 81,5199 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için S&P MidCap (IJHON) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, IJHON varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 85,5959 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için S&P MidCap (IJHON) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında S&P MidCap fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 139,4267 seviyesine ulaşabilir. 2050 için S&P MidCap (IJHON) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında S&P MidCap fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 227,1115 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 70,42 %0,00

2050 $ 227,1115 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli S&P MidCap Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 17, 2026(Bugün) $ 70,42 %0,00

January 18, 2026(Yarın) $ 70,4296 %0,01

January 24, 2026(Bu Hafta) $ 70,4875 %0,10

February 16, 2026(30 Gün) $ 70,7093 %0,41 Bugün için S&P MidCap (IJHON) Fiyat Tahmini January 17, 2026(Bugün) tarihinde IJHON için öngörülen fiyat 70,42$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için S&P MidCap (IJHON) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak IJHON için yapılan fiyat tahmini 70,4296$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için S&P MidCap (IJHON) Fiyat Tahmini January 24, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, IJHON için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 70,4875$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük S&P MidCap (IJHON) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında IJHON için öngörülen fiyat 70,7093$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut S&P MidCap Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 70,42$ 70,42 $ 70,42 Fiyat Değişimi (24 sa) +%17,36 Piyasa Değeri $ 2,85M$ 2,85M $ 2,85M Dolaşım Arzı 40,47K 40,47K 40,47K Hacim (24 sa) $ 196,57K$ 196,57K $ 196,57K Hacim (24 sa) -- En son IJHON fiyatı $ 70,42. 24 saatlik değişim oranı +%17,36 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 196,57K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki IJHON arzı 40,47K olup, toplam piyasa değeri $ 2,85M şeklindedir. Canlı IJHON Fiyatını Görüntüle

S&P MidCap Fiyat Geçmişi S&P MidCap canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki S&P MidCap fiyatı 70,43 USD'dir. Dolaşımdaki S&P MidCap(IJHON) arzı 0,00 IJHON olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 2,85M$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,17 $ 10,4200 $ 70,74 $ 60

7 Gün %0,17 $ 10,4200 $ 70,74 $ 60

30 Gün %0,17 $ 10,4200 $ 70,74 $ 60 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, S&P MidCap fiyat hareketi 10,4200$ oldu ve %0,17 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, S&P MidCap en yüksek 70,74$ ve en düşük 60$ fiyatından işlem gördü ve %0,17 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, IJHON için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, S&P MidCap, %0,17 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 10,4200$ oldu. Bu durum, IJHON için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam S&P MidCap fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam IJHON Fiyat Geçmişini Görüntüle

S&P MidCap (IJHON) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? S&P MidCap Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak IJHON için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, S&P MidCap için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen IJHON fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının S&P MidCap fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, IJHON varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): IJHON için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak S&P MidCap için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

IJHON Fiyat Tahmini Neden Önemli?

IJHON Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): IJHON, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, IJHON, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için IJHON fiyat tahmini nedir? S&P MidCap (IJHON) fiyat tahmin aracına göre, IJHON fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 IJHON 2027 yılında ne kadar olacak? 1 S&P MidCap (IJHON) varlığının şu anki fiyatı $70,42 . Yukarıdaki tahmin modeline göre, IJHON varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında IJHON için tahmini fiyat hedefi nedir? S&P MidCap (IJHON) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar IJHON başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında IJHON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, S&P MidCap (IJHON) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında IJHON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, S&P MidCap (IJHON) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2040 için IJHON fiyat tahmini nedir? S&P MidCap (IJHON) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 IJHON fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.