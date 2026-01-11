OOOO (OOOO) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için OOOO fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, OOOO varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

OOOO fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0.008472 $0.008472 $0.008472 +4.65% USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 OOOO Fiyat Tahmini (USD) 2026 için OOOO (OOOO) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, OOOO 0.00% oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0.008472 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için OOOO (OOOO) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, OOOO 5.00% oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0.008895 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için OOOO (OOOO) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, OOOO varlığının 2028 yılında $ 0.009340 seviyesine ulaşması ve 10.25% büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için OOOO (OOOO) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, OOOO varlığının 2029 yılında $ 0.009807 seviyesine ulaşması ve 15.76% büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için OOOO (OOOO) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, OOOO varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0.010297 olup, tahmini büyüme oranı 21.55% şeklindedir. 2040 için OOOO (OOOO) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında OOOO fiyatı, potansiyel olarak 97.99% oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0.016773 seviyesine ulaşabilir. 2050 için OOOO (OOOO) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında OOOO fiyatı, potansiyel olarak 222.51% oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0.027323 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0.008472 0.00%

2027 $ 0.008895 5.00%

2028 $ 0.009340 10.25%

2029 $ 0.009807 15.76%

2030 $ 0.010297 21.55%

2031 $ 0.010812 27.63%

2032 $ 0.011353 34.01%

2033 $ 0.011920 40.71% Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0.012517 47.75%

2035 $ 0.013142 55.13%

2036 $ 0.013799 62.89%

2037 $ 0.014489 71.03%

2038 $ 0.015214 79.59%

2039 $ 0.015975 88.56%

2040 $ 0.016773 97.99%

2050 $ 0.027323 222.51% Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli OOOO Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 11, 2026(Bugün) $ 0.008472 0.00%

January 12, 2026(Yarın) $ 0.008473 0.01%

January 18, 2026(Bu Hafta) $ 0.008480 0.10%

February 10, 2026(30 Gün) $ 0.008506 0.41% Bugün için OOOO (OOOO) Fiyat Tahmini January 11, 2026(Bugün) tarihinde OOOO için öngörülen fiyat 0.008472$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için OOOO (OOOO) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak OOOO için yapılan fiyat tahmini 0.008473$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için OOOO (OOOO) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, OOOO için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0.008480$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük OOOO (OOOO) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında OOOO için öngörülen fiyat 0.008506$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut OOOO Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0.008472$ 0.008472 $ 0.008472 Fiyat Değişimi (24 sa) +4.65% Piyasa Değeri ---- -- Dolaşım Arzı ---- -- Hacim (24 sa) $ 72.31K$ 72.31K $ 72.31K Hacim (24 sa) -- En son OOOO fiyatı $ 0.008472. 24 saatlik değişim oranı +4.65% olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 72.31K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki OOOO arzı -- olup, toplam piyasa değeri -- şeklindedir. Canlı OOOO Fiyatını Görüntüle

OOOO Fiyat Geçmişi OOOO canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki OOOO fiyatı 0.008472 USD'dir. Dolaşımdaki OOOO(OOOO) arzı 0.00 OOOO olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri --$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat 0.05% $ 0.000412 $ 0.00879 $ 0.007852

7 Gün -0.18% $ -0.001872 $ 0.014161 $ 0.007852

30 Gün -0.57% $ -0.011493 $ 0.09 $ 0.007852 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, OOOO fiyat hareketi 0.000412$ oldu ve 0.05% değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, OOOO en yüksek 0.014161$ ve en düşük 0.007852$ fiyatından işlem gördü ve -0.18% oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, OOOO için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, OOOO, -0.57% fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0.011493$ oldu. Bu durum, OOOO için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam OOOO fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam OOOO Fiyat Geçmişini Görüntüle

OOOO (OOOO) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? OOOO Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak OOOO için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, OOOO için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen OOOO fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının OOOO fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, OOOO varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): OOOO için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak OOOO için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

OOOO Fiyat Tahmini Neden Önemli?

OOOO Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): OOOO, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, OOOO, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için OOOO fiyat tahmini nedir? OOOO (OOOO) fiyat tahmin aracına göre, OOOO fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 OOOO 2027 yılında ne kadar olacak? 1 OOOO (OOOO) varlığının şu anki fiyatı $0.008472 . Yukarıdaki tahmin modeline göre, OOOO varlığının 2027 yılında 0.00% artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında OOOO için tahmini fiyat hedefi nedir? OOOO (OOOO) varlığının yıllık 0.00% büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar OOOO başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında OOOO için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, OOOO (OOOO) varlığının 0.00% büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında OOOO için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, OOOO (OOOO) varlığının 0.00% büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2040 için OOOO fiyat tahmini nedir? OOOO (OOOO) varlığının yıllık olarak 0.00% büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 OOOO fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.