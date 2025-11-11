ORBIO (ORBIO) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için ORBIO fiyat tahminlerini alın. ORBIO fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

ORBIO fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,000047 $0,000047 $0,000047 -%7,48 USD Gerçek Tahmini ORBIO 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için ORBIO (ORBIO) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, ORBIO, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,000047 fiyatından işlem görebilir. 2026 için ORBIO (ORBIO) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, ORBIO, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,000049 fiyatından işlem görebilir. 2027 için ORBIO (ORBIO) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, ORBIO için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000051 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için ORBIO (ORBIO) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, ORBIO için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000054 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için ORBIO (ORBIO) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, ORBIO için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,000057 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için ORBIO (ORBIO) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, ORBIO için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,000059 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için ORBIO (ORBIO) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında ORBIO fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000097 seviyesine ulaşabilir. 2050 için ORBIO (ORBIO) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında ORBIO fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000159 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 0,000047 %0,00

Mevcut ORBIO Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,000047$ 0,000047 $ 0,000047 Fiyat Değişimi (24 sa) -%7,48 Piyasa Değeri ---- -- Dolaşım Arzı ---- -- Hacim (24 sa) $ 170,41K$ 170,41K $ 170,41K Hacim (24 sa) -- En son ORBIO fiyatı $ 0,000047. 24 saatlik değişim oranı -%7,48 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 170,41K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki ORBIO arzı -- olup, toplam piyasa değeri -- şeklindedir. Canlı ORBIO Fiyatını Görüntüle

ORBIO Fiyat Geçmişi ORBIO canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki ORBIO fiyatı 0,000047 USD'dir. Dolaşımdaki ORBIO(ORBIO) arzı 0,00 ORBIO olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri --$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,15 $ -0,000008 $ 0,00006 $ 0,000046

7 Gün -%0,35 $ -0,000025 $ 0,000079 $ 0,000046

30 Gün -%0,05 $ -0,000002 $ 0,000105 $ 0,000046 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, ORBIO fiyat hareketi -0,000008$ oldu ve -%0,15 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, ORBIO en yüksek 0,000079$ ve en düşük 0,000046$ fiyatından işlem gördü ve -%0,35 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, ORBIO için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, ORBIO, -%0,05 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,000002$ oldu. Bu durum, ORBIO için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam ORBIO fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam ORBIO Fiyat Geçmişini Görüntüle

ORBIO (ORBIO) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? ORBIO Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak ORBIO için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, ORBIO için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen ORBIO fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının ORBIO fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, ORBIO varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): ORBIO için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak ORBIO için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

ORBIO Fiyat Tahmini Neden Önemli?

ORBIO Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): ORBIO, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, ORBIO, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için ORBIO fiyat tahmini nedir? ORBIO (ORBIO) fiyat tahmin aracına göre, ORBIO fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 ORBIO 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 ORBIO (ORBIO) fiyatı $0,000047 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, ORBIO, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında ORBIO için tahmini fiyat hedefi nedir? ORBIO (ORBIO) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 ORBIO fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında ORBIO için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, ORBIO (ORBIO), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında ORBIO için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, ORBIO (ORBIO), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 ORBIO 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 ORBIO (ORBIO) fiyatı $0,000047 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, ORBIO, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için ORBIO fiyat tahmini nedir? ORBIO (ORBIO) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 ORBIO fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.