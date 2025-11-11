NXT Protocol (NXT) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için NXT Protocol fiyat tahminlerini alın. NXT fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

NXT Protocol fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,0001839 $0,0001839 $0,0001839 +%6,73 USD Gerçek Tahmini NXT Protocol 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için NXT Protocol (NXT) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, NXT Protocol, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,000183 fiyatından işlem görebilir. 2026 için NXT Protocol (NXT) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, NXT Protocol, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,000193 fiyatından işlem görebilir. 2027 için NXT Protocol (NXT) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, NXT için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000202 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için NXT Protocol (NXT) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, NXT için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000212 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için NXT Protocol (NXT) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, NXT için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,000223 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için NXT Protocol (NXT) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, NXT için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,000234 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için NXT Protocol (NXT) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında NXT Protocol fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000382 seviyesine ulaşabilir. 2050 için NXT Protocol (NXT) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında NXT Protocol fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000622 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 0,000183 %0,00

2026 $ 0,000193 %5,00

2027 $ 0,000202 %10,25

2028 $ 0,000212 %15,76

2029 $ 0,000223 %21,55

2030 $ 0,000234 %27,63

2031 $ 0,000246 %34,01

2032 $ 0,000258 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,000271 %47,75

2034 $ 0,000285 %55,13

2035 $ 0,000299 %62,89

2036 $ 0,000314 %71,03

2037 $ 0,000330 %79,59

2038 $ 0,000346 %88,56

2039 $ 0,000364 %97,99

2040 $ 0,000382 %107,89 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli NXT Protocol Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme November 11, 2025(Bugün) $ 0,000183 %0,00

November 12, 2025(Yarın) $ 0,000183 %0,01

November 18, 2025(Bu Hafta) $ 0,000184 %0,10

December 11, 2025(30 Gün) $ 0,000184 %0,41 Bugün için NXT Protocol (NXT) Fiyat Tahmini November 11, 2025(Bugün) tarihinde NXT için öngörülen fiyat 0,000183$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için NXT Protocol (NXT) Fiyat Tahmini November 12, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak NXT için yapılan fiyat tahmini 0,000183$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için NXT Protocol (NXT) Fiyat Tahmini November 18, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, NXT için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,000184$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük NXT Protocol (NXT) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında NXT için öngörülen fiyat 0,000184$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut NXT Protocol Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,0001839$ 0,0001839 $ 0,0001839 Fiyat Değişimi (24 sa) +%6,73 Piyasa Değeri ---- -- Dolaşım Arzı ---- -- Hacim (24 sa) $ 603,23K$ 603,23K $ 603,23K Hacim (24 sa) -- En son NXT fiyatı $ 0,0001839. 24 saatlik değişim oranı +%6,73 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 603,23K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki NXT arzı -- olup, toplam piyasa değeri -- şeklindedir. Canlı NXT Fiyatını Görüntüle

NXT Protocol Fiyat Geçmişi NXT Protocol canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki NXT Protocol fiyatı 0,000183 USD'dir. Dolaşımdaki NXT Protocol(NXT) arzı 0,00 NXT olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri --$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,51 $ -0,000191 $ 0,00042 $ 0,000131

7 Gün -%0,99 $ -0,023817 $ 0,0428 $ 0,000131

30 Gün -%0,99 $ -0,049817 $ 2,68 $ 0,000131 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, NXT Protocol fiyat hareketi -0,000191$ oldu ve -%0,51 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, NXT Protocol en yüksek 0,0428$ ve en düşük 0,000131$ fiyatından işlem gördü ve -%0,99 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, NXT için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, NXT Protocol, -%0,99 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,049817$ oldu. Bu durum, NXT için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam NXT Protocol fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam NXT Fiyat Geçmişini Görüntüle

NXT Protocol (NXT) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? NXT Protocol Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak NXT için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, NXT Protocol için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen NXT fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının NXT Protocol fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, NXT varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): NXT için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak NXT Protocol için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

NXT Fiyat Tahmini Neden Önemli?

NXT Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): NXT, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, NXT, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için NXT fiyat tahmini nedir? NXT Protocol (NXT) fiyat tahmin aracına göre, NXT fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 NXT 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 NXT Protocol (NXT) fiyatı $0,000183 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, NXT, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında NXT için tahmini fiyat hedefi nedir? NXT Protocol (NXT) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 NXT fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında NXT için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, NXT Protocol (NXT), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında NXT için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, NXT Protocol (NXT), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 NXT 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 NXT Protocol (NXT) fiyatı $0,000183 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, NXT, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için NXT fiyat tahmini nedir? NXT Protocol (NXT) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 NXT fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.