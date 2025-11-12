Bugünkü NXT Protocol Fiyatı

Bugünkü NXT Protocol (NXT) fiyatı $ 0,0000604 olup, son 24 saatte % 35,53 değişim gösterdi. Mevcut NXT / USD dönüşüm oranı NXT başına $ 0,0000604 şeklindedir.

NXT Protocol, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- NXT şeklindedir. Son 24 saat içinde NXT, $ 0,0000532 (en düşük) ile $ 0,000235 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NXT, son bir saatte +%1,51 ve son 7 günde -%99,40 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 564,99K seviyesine ulaştı.

NXT Protocol (NXT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 564,99K$ 564,99K $ 564,99K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki NXT Protocol piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 564,99K. Dolaşımdaki NXT arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.