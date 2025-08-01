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Solana Fiyatı(SOL)

Solana (SOL) Canlı Fiyat Grafiği

$163,54
$163,54$163,54
+%0,891D
USD

SOL Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Solana (SOL), şu anda 163,55 USD fiyatından işlem görmektedir ve 88,06B USD piyasa değerine sahiptir. SOL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Solana Ana Piyasa Performansı:

$ 134,51M USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,89
Solana 24 saatlik fiyat değişimi
538,41M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki SOL / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SOL fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

SOL Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Solana fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +1,4427+%0,89
30 Gün$ +15,51+%10,47
60 Gün$ +9,72+%6,31
90 Gün$ +18,92+%13,08
Bugünkü Solana Fiyatı Değişimi

Bugün, SOL, $ +1,4427 (+%0,89) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Solana 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +15,51 (+%10,47) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Solana 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, SOL değişimi $ +9,72 (+%6,31) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Solana 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +18,92 (+%13,08) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

SOL Fiyat Bilgisi

En güncel Solana fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 160
$ 160$ 160

$ 164,96
$ 164,96$ 164,96

$ 296
$ 296$ 296

-%0,45

+%0,89

-%14,61

SOL Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 88,06B
$ 88,06B$ 88,06B

$ 134,51M
$ 134,51M$ 134,51M

538,41M
538,41M 538,41M

Solana (SOL) Nedir?

"2017 yılının sonlarında eski Qualcomm, Intel ve Dropbox mühendisleri tarafından kurulan Solana, odak noktası merkeziyetsizlik veya güvenlikten ödün vermeden ölçeklenebilirlik sağlamayı amaçlıyan, tek zincirli, yetkilendirilmiş bir hisse kanıtı protokolüdür. Solana'nın ölçeklendirme çözümünün temelinde, merkeziyetsiz tek ve güvenilir olmayan tek bir zaman kaynağının olmadığı dağıtılmış ağlarda zaman sorununu çözmek için oluşturulmuş geçmiş kanıtı (PoH) saati yer alır. Temelde, Solana şunları sunar: - Ölçeklenebilirlik: Solana, 400 milisaniyelik blok sürelerini korurken, saniyede 50.000'den fazla işlemi destekleyebilir. - Merkeziyetsizlik: Türbin blok yayılım protokolünün kullanılmasıyla platform, performans ve ölçeklenebilir işlevlerini korurken binlerce düğümü destekleyebilir. -Düşük Maliyetli İşlem: Ağdaki işlem maliyetlerinin 1 milyon işlem başına 10 USD'ye mal olduğu tahmin edilmektedir."

Solana, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Solana yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- SOL staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Solana hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Solana satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Solana Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Solana, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SOL fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Solana fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Solana Fiyat Geçmişi

SOL fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SOL kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Solana fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Solana (SOL) Token Ekonomisi

Solana (SOL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SOL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Solana (SOL) Satın Alma

Nasıl Solana satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Solana Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

SOL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SOL / VND
4.303.818,25
1 SOL / AUD
A$251,867
1 SOL / GBP
122,6625
1 SOL / EUR
140,653
1 SOL / USD
$163,55
1 SOL / MYR
RM691,8165
1 SOL / TRY
6.653,214
1 SOL / JPY
¥24.041,85
1 SOL / ARS
ARS$221.013,2925
1 SOL / RUB
13.012,038
1 SOL / INR
14.250,1115
1 SOL / IDR
Rp2.681.147,112
1 SOL / KRW
226.209,276
1 SOL / PHP
9.409,0315
1 SOL / EGP
￡E.7.838,9515
1 SOL / BRL
R$904,4315
1 SOL / CAD
C$224,0635
1 SOL / BDT
19.743,756
1 SOL / NGN
247.426,6175
1 SOL / UAH
6.749,7085
1 SOL / VES
Bs20.116,65
1 SOL / CLP
$158.643,5
1 SOL / PKR
Rs45.825,0745
1 SOL / KZT
87.646,445
1 SOL / THB
฿5.307,1975
1 SOL / TWD
NT$4.885,2385
1 SOL / AED
د.إ600,2285
1 SOL / CHF
Fr130,84
1 SOL / HKD
HK$1.282,232
1 SOL / MAD
.د.م1.478,492
1 SOL / MXN
$3.079,6465
1 SOL / PLN
601,864
1 SOL / RON
лв716,349
1 SOL / SEK
kr1.579,893
1 SOL / BGN
лв274,764
1 SOL / HUF
Ft56.259,5645
1 SOL / CZK
3.472,1665
1 SOL / KWD
د.ك49,55565
1 SOL / ILS
557,7055

Solana Kaynağı

Solana hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Solana Websitesi
Blok Gezgini

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