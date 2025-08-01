Solana (SOL) Nedir?

"2017 yılının sonlarında eski Qualcomm, Intel ve Dropbox mühendisleri tarafından kurulan Solana, odak noktası merkeziyetsizlik veya güvenlikten ödün vermeden ölçeklenebilirlik sağlamayı amaçlıyan, tek zincirli, yetkilendirilmiş bir hisse kanıtı protokolüdür. Solana'nın ölçeklendirme çözümünün temelinde, merkeziyetsiz tek ve güvenilir olmayan tek bir zaman kaynağının olmadığı dağıtılmış ağlarda zaman sorununu çözmek için oluşturulmuş geçmiş kanıtı (PoH) saati yer alır. Temelde, Solana şunları sunar: - Ölçeklenebilirlik: Solana, 400 milisaniyelik blok sürelerini korurken, saniyede 50.000'den fazla işlemi destekleyebilir. - Merkeziyetsizlik: Türbin blok yayılım protokolünün kullanılmasıyla platform, performans ve ölçeklenebilir işlevlerini korurken binlerce düğümü destekleyebilir. -Düşük Maliyetli İşlem: Ağdaki işlem maliyetlerinin 1 milyon işlem başına 10 USD'ye mal olduğu tahmin edilmektedir."

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Solana Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Solana, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SOL fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Solana fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Solana Fiyat Geçmişi

SOL fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SOL kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Solana fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Solana (SOL) Token Ekonomisi

Solana (SOL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SOL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Solana (SOL) Satın Alma

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SOL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SOL / VND ₫ 4.303.818,25 1 SOL / AUD A$ 251,867 1 SOL / GBP ￡ 122,6625 1 SOL / EUR € 140,653 1 SOL / USD $ 163,55 1 SOL / MYR RM 691,8165 1 SOL / TRY ₺ 6.653,214 1 SOL / JPY ¥ 24.041,85 1 SOL / ARS ARS$ 221.013,2925 1 SOL / RUB ₽ 13.012,038 1 SOL / INR ₹ 14.250,1115 1 SOL / IDR Rp 2.681.147,112 1 SOL / KRW ₩ 226.209,276 1 SOL / PHP ₱ 9.409,0315 1 SOL / EGP ￡E. 7.838,9515 1 SOL / BRL R$ 904,4315 1 SOL / CAD C$ 224,0635 1 SOL / BDT ৳ 19.743,756 1 SOL / NGN ₦ 247.426,6175 1 SOL / UAH ₴ 6.749,7085 1 SOL / VES Bs 20.116,65 1 SOL / CLP $ 158.643,5 1 SOL / PKR Rs 45.825,0745 1 SOL / KZT ₸ 87.646,445 1 SOL / THB ฿ 5.307,1975 1 SOL / TWD NT$ 4.885,2385 1 SOL / AED د.إ 600,2285 1 SOL / CHF Fr 130,84 1 SOL / HKD HK$ 1.282,232 1 SOL / MAD .د.م 1.478,492 1 SOL / MXN $ 3.079,6465 1 SOL / PLN zł 601,864 1 SOL / RON лв 716,349 1 SOL / SEK kr 1.579,893 1 SOL / BGN лв 274,764 1 SOL / HUF Ft 56.259,5645 1 SOL / CZK Kč 3.472,1665 1 SOL / KWD د.ك 49,55565 1 SOL / ILS ₪ 557,7055

Solana Kaynağı

Solana hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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