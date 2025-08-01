Quant (QNT) Nedir?

Quant (QNT), ister ulusal ister ticari düzeyde olsun, iyi düzenlenmiş bir dijital para birimidir, verimliliği artırarak ve hem yerel hem de uluslararası ödeme sistemleri için maliyetleri azaltarak önemli kamu yararları sağlayabilir. Ayrıca, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki yüz milyonlarca insanın finansal sisteme bağlanmasına yardımcı olarak finansal katılımı artırmada önemli bir rol oynayabilir.

Quant, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Quant yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Quant Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Quant, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte QNT fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Quant fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Quant Fiyat Geçmişi

QNT fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak QNT kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Quant fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Quant (QNT) Token Ekonomisi

Quant (QNT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. QNT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Quant (QNT) Satın Alma

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QNT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 QNT / VND ₫ 2.919.649,25 1 QNT / AUD A$ 170,863 1 QNT / GBP ￡ 83,2125 1 QNT / EUR € 95,417 1 QNT / USD $ 110,95 1 QNT / MYR RM 469,3185 1 QNT / TRY ₺ 4.512,3365 1 QNT / JPY ¥ 16.309,65 1 QNT / ARS ARS$ 150.134,2115 1 QNT / RUB ₽ 8.828,2915 1 QNT / INR ₹ 9.665,964 1 QNT / IDR Rp 1.818.852,168 1 QNT / KRW ₩ 153.457,164 1 QNT / PHP ₱ 6.381,844 1 QNT / EGP ￡E. 5.320,0525 1 QNT / BRL R$ 613,5535 1 QNT / CAD C$ 152,0015 1 QNT / BDT ৳ 13.393,884 1 QNT / NGN ₦ 167.850,7075 1 QNT / UAH ₴ 4.578,9065 1 QNT / VES Bs 13.646,85 1 QNT / CLP $ 107.621,5 1 QNT / PKR Rs 31.087,0805 1 QNT / KZT ₸ 59.458,105 1 QNT / THB ฿ 3.600,3275 1 QNT / TWD NT$ 3.312,967 1 QNT / AED د.إ 407,1865 1 QNT / CHF Fr 88,76 1 QNT / HKD HK$ 869,848 1 QNT / MAD .د.م 1.002,988 1 QNT / MXN $ 2.089,1885 1 QNT / PLN zł 408,296 1 QNT / RON лв 485,961 1 QNT / SEK kr 1.071,777 1 QNT / BGN лв 186,396 1 QNT / HUF Ft 38.179,0045 1 QNT / CZK Kč 2.355,4685 1 QNT / KWD د.ك 33,61785 1 QNT / ILS ₪ 378,3395

Quant Kaynağı

Quant hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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