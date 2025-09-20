Bugünkü canlı Dust fiyatı 0.0051 USD. DUST / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. DUST fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Dust fiyatı 0.0051 USD. DUST / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. DUST fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

DUST Hakkında Daha Fazla Bilgi

DUST Fiyat Bilgileri

DUST Token Ekonomisi

DUST Fiyat Tahmini

DUST Fiyat Geçmişi

DUST Satın Alma Kılavuzu

DUST / İtibari Para Dönüştürücüsü

DUST Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Dust Logosu

Dust Fiyatı(DUST)

1 DUST / USD Canlı Fiyatı:

$0,0051
$0,0051$0,0051
+%155,001D
USD
Dust (DUST) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-20 16:55:22 (UTC+8)

Dust (DUST) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,002
$ 0,002$ 0,002
24 sa Düşük
$ 0,006888
$ 0,006888$ 0,006888
24 sa Yüksek

$ 0,002
$ 0,002$ 0,002

$ 0,006888
$ 0,006888$ 0,006888

--
----

--
----

+%2,28

+%155,00

+%155,00

+%155,00

Dust (DUST) canlı fiyatı $ 0,0051. DUST, son 24 saat içinde en düşük $ 0,002 ve en yüksek $ 0,006888 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DUST için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DUST son bir saatte +%2,28 değişim gösterdi, 24 saatte +%155,00 ve son 7 günde +%155,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Dust (DUST) Piyasa Bilgileri

--
----

$ 30,29K
$ 30,29K$ 30,29K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

BSC

Şu anki Dust piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 30,29K. Dolaşımdaki DUST arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

Dust (DUST) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Dust fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0031+%155,00
30 Gün$ +0,0031+%155,00
60 Gün$ +0,0031+%155,00
90 Gün$ +0,0031+%155,00
Bugünkü Dust Fiyatı Değişimi

Bugün, DUST, $ +0,0031 (+%155,00) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Dust 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,0031 (+%155,00) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Dust 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, DUST değişimi $ +0,0031 (+%155,00) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Dust 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,0031 (+%155,00) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Dust (DUST) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Dust Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Dust (DUST) Nedir?

Dust, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Dust yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- DUST staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Dust hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Dust satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Dust Fiyat Tahmini (USD)

Dust (DUST) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Dust (DUST) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Dust için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Dust fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Dust (DUST) Token Ekonomisi

Dust (DUST) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DUST tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Dust (DUST) Satın Alma

Nasıl Dust satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Dust Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

DUST Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 Dust(DUST) / VND
134,2065
1 Dust(DUST) / AUD
A$0,007701
1 Dust(DUST) / GBP
0,003774
1 Dust(DUST) / EUR
0,004335
1 Dust(DUST) / USD
$0,0051
1 Dust(DUST) / MYR
RM0,02142
1 Dust(DUST) / TRY
0,210987
1 Dust(DUST) / JPY
¥0,7497
1 Dust(DUST) / ARS
ARS$7,522092
1 Dust(DUST) / RUB
0,42585
1 Dust(DUST) / INR
0,449259
1 Dust(DUST) / IDR
Rp84,999966
1 Dust(DUST) / KRW
7,122864
1 Dust(DUST) / PHP
0,290394
1 Dust(DUST) / EGP
￡E.0,245616
1 Dust(DUST) / BRL
R$0,027132
1 Dust(DUST) / CAD
C$0,006987
1 Dust(DUST) / BDT
0,620874
1 Dust(DUST) / NGN
7,623276
1 Dust(DUST) / COP
$19,921875
1 Dust(DUST) / ZAR
R.0,088434
1 Dust(DUST) / UAH
0,210732
1 Dust(DUST) / TZS
T.Sh.12,623724
1 Dust(DUST) / VES
Bs0,8313
1 Dust(DUST) / CLP
$4,8705
1 Dust(DUST) / PKR
Rs1,447584
1 Dust(DUST) / KZT
2,761191
1 Dust(DUST) / THB
฿0,162333
1 Dust(DUST) / TWD
NT$0,154173
1 Dust(DUST) / AED
د.إ0,018717
1 Dust(DUST) / CHF
Fr0,004029
1 Dust(DUST) / HKD
HK$0,039627
1 Dust(DUST) / AMD
֏1,95177
1 Dust(DUST) / MAD
.د.م0,046002
1 Dust(DUST) / MXN
$0,09384
1 Dust(DUST) / SAR
ريال0,019125
1 Dust(DUST) / ETB
Br0,732207
1 Dust(DUST) / KES
KSh0,658818
1 Dust(DUST) / JOD
د.أ0,0036159
1 Dust(DUST) / PLN
0,018462
1 Dust(DUST) / RON
лв0,022032
1 Dust(DUST) / SEK
kr0,047991
1 Dust(DUST) / BGN
лв0,008466
1 Dust(DUST) / HUF
Ft1,695444
1 Dust(DUST) / CZK
0,105417
1 Dust(DUST) / KWD
د.ك0,0015555
1 Dust(DUST) / ILS
0,016983
1 Dust(DUST) / BOB
Bs0,035241
1 Dust(DUST) / AZN
0,00867
1 Dust(DUST) / TJS
SM0,047736
1 Dust(DUST) / GEL
0,01377
1 Dust(DUST) / AOA
Kz4,649007
1 Dust(DUST) / BHD
.د.ب0,0019227
1 Dust(DUST) / BMD
$0,0051
1 Dust(DUST) / DKK
kr0,032385
1 Dust(DUST) / HNL
L0,133671
1 Dust(DUST) / MUR
0,231234
1 Dust(DUST) / NAD
$0,088485
1 Dust(DUST) / NOK
kr0,050694
1 Dust(DUST) / NZD
$0,00867
1 Dust(DUST) / PAB
B/.0,0051
1 Dust(DUST) / PGK
K0,021318
1 Dust(DUST) / QAR
ر.ق0,018513
1 Dust(DUST) / RSD
дин.0,508725
1 Dust(DUST) / UZS
soʻm62,962917
1 Dust(DUST) / ALL
L0,420546
1 Dust(DUST) / ANG
ƒ0,009129
1 Dust(DUST) / AWG
ƒ0,00918
1 Dust(DUST) / BBD
$0,0102
1 Dust(DUST) / BAM
KM0,008466
1 Dust(DUST) / BIF
Fr15,2235
1 Dust(DUST) / BND
$0,006528
1 Dust(DUST) / BSD
$0,0051
1 Dust(DUST) / JMD
$0,818091
1 Dust(DUST) / KHR
20,481906
1 Dust(DUST) / KMF
Fr2,1318
1 Dust(DUST) / LAK
110,869563
1 Dust(DUST) / LKR
Rs1,542648
1 Dust(DUST) / MDL
L0,08415
1 Dust(DUST) / MGA
Ar22,566327
1 Dust(DUST) / MOP
P0,040851
1 Dust(DUST) / MVR
0,07803
1 Dust(DUST) / MWK
MK8,854161
1 Dust(DUST) / MZN
MT0,32589
1 Dust(DUST) / NPR
Rs0,718692
1 Dust(DUST) / PYG
36,4242
1 Dust(DUST) / RWF
Fr7,3899
1 Dust(DUST) / SBD
$0,04182
1 Dust(DUST) / SCR
0,073083
1 Dust(DUST) / SRD
$0,194259
1 Dust(DUST) / SVC
$0,044625
1 Dust(DUST) / SZL
L0,088485
1 Dust(DUST) / TMT
m0,01785
1 Dust(DUST) / TND
د.ت0,014841
1 Dust(DUST) / TTD
$0,034527
1 Dust(DUST) / UGX
Sh17,8908
1 Dust(DUST) / XAF
Fr2,8458
1 Dust(DUST) / XCD
$0,01377
1 Dust(DUST) / XOF
Fr2,8458
1 Dust(DUST) / XPF
Fr0,5151
1 Dust(DUST) / BWP
P0,067932
1 Dust(DUST) / BZD
$0,010251
1 Dust(DUST) / CVE
$0,478278
1 Dust(DUST) / DJF
Fr0,9027
1 Dust(DUST) / DOP
$0,316302
1 Dust(DUST) / DZD
د.ج0,660858
1 Dust(DUST) / FJD
$0,011475
1 Dust(DUST) / GNF
Fr44,3445
1 Dust(DUST) / GTQ
Q0,039066
1 Dust(DUST) / GYD
$1,067379
1 Dust(DUST) / ISK
kr0,6171

Dust Kaynağı

Dust hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Dust Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Dust (DUST) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı DUST fiyatı, 0,0051 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
DUST / USD güncel fiyatı nedir?
DUST / USD güncel fiyatı $ 0,0051. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Dust varlığının piyasa değeri nedir?
DUST piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki DUST arzı nedir?
Dolaşımdaki DUST arzı, -- USD.
DUST için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
DUST, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük DUST fiyatı (ATL) nedir?
DUST, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
DUST işlem hacmi nedir?
DUST için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 30,29K USD.
DUST bu yıl daha da yükselir mi?
DUST piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için DUST fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-20 16:55:22 (UTC+8)

Dust (DUST) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-19 14:44:00Sektör Haberleri
Bazı halka açık blok zinciri token'ları güç gösteriyor, IMX 24 saatlik artışı %16,3'e ulaşıyor
09-19 12:40:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 76 bildiriyor, iki gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor
09-19 11:35:00Sektör Haberleri
MetaMask 確認代幣發行，母公司執行長表示將「比預期更早」推出
09-18 11:44:00Sektör Haberleri
Fed faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü, altcoinler geniş çapta yükseldi, APX 24 saatte %309'dan fazla artış gösterdi
09-18 03:09:00Sektör Haberleri
Veri: Bugün Bitcoin, 29.685 BTC'nin birikim adreslerine akmasıyla 2025'in ikinci en büyük günlük girişini kaydetti
09-16 14:49:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 359 milyon dolar net giriş görürken, Bitcoin spot ETF'leri 259 milyon dolar net giriş kaydetti

Öne Çıkan Haberler

MEXC’de OpenLedger: AI ve Blockchain Birleşiminin Geleceğini Şekillendirmek

September 18, 2025

Bitcoin, 117.000 $’ın Üzerine Çıktıktan Sonra Baskı ile Karşılaştı

September 18, 2025

PEPE’nin $0.000011’e Ulaşması: Teknik Patlama ve Topluluk Hızlanması Zengin Olma Hikayesini Canlı Tutabilir Mi?

September 18, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

DUST / USD Hesaplayıcı

Miktar

DUST
DUST
USD
USD

1 DUST = 0,0051 USD

DUST Al-Sat

DUSTUSDT
$0,0051
$0,0051$0,0051
+%155,00

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti