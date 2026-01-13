BorsaDEX+
Bugünkü canlı HeyElsa fiyatı -- USD. ELSA piyasa değeri ise -- USD. ELSA / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.Bugünkü canlı HeyElsa fiyatı -- USD. ELSA piyasa değeri ise -- USD. ELSA / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

ELSA Hakkında Daha Fazla Bilgi

ELSA Fiyat Bilgileri

ELSA Nedir

ELSA Resmi Websitesi

ELSA Token Ekonomisi

ELSA Fiyat Tahmini

HeyElsa Logosu

HeyElsa Fiyatı(ELSA)

Listelenmedi

USD
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-13 05:40:11 (UTC+8)

Bugünkü HeyElsa Fiyatı

Bugünkü HeyElsa (ELSA) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut ELSA / USD dönüşüm oranı ELSA başına -- şeklindedir.

HeyElsa, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- ELSA şeklindedir. Son 24 saat içinde ELSA, -- (en düşük) ile -- (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ELSA, son bir saatte -- ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

HeyElsa (ELSA) Piyasa Bilgileri

--
----

--
----

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

Şu anki HeyElsa piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ELSA arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

HeyElsa Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
--
----
24 sa Düşük
--
----
24 sa Yüksek

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

HeyElsa (ELSA) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için HeyElsa fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
No Data
Bugünkü HeyElsa Fiyatı Değişimi

Bugün, ELSA, -- (--) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

HeyElsa 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat -- (--) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

HeyElsa 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, ELSA değişimi -- (--) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

HeyElsa 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat -- (--) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

HeyElsa için Fiyat Tahmini

2030 için HeyElsa (ELSA) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, ELSA için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için HeyElsa (ELSA) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde)

2040 yılında HeyElsa fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

HeyElsa varlığının 2026 - 2027 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? HeyElsa Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, ELSA varlığının 2026 - 2027 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

HeyElsa (ELSA) Nedir?

HeyElsa is an AI-powered on-chain execution platform that enables users to interact with crypto and DeFi using natural language. By transforming user intent into secure, end-to-end blockchain transactions, HeyElsa abstracts technical complexity across chains and protocols, making trading, bridging, staking, and automation seamless, safe, and accessible for both everyday users and advanced traders.

HeyElsa Kaynağı

HeyElsa hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi HeyElsa Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: HeyElsa Hakkında Diğer Sorular

HeyElsa (ELSA) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
01-11 10:54:00Sektör Haberleri
BSC中文meme及Solana生態系meme佔據本週熱點，多個代幣飆升數十倍
01-09 20:49:39Sektör Haberleri
一些 Solana 生态系统代币大幅反弹，AVICI 单日飙升超 47%
01-09 07:21:01Sektör Haberleri
US Solana 现货 ETF 昨日录得 1,360 万美元净流入
01-08 16:18:55Sektör Haberleri
稳定币 DeFi TVL 跌至 29,231 美元，大多数新公链 TVL 从本轮牛市高峰大幅蒸发
01-08 08:48:15Sektör Haberleri
2025年穩定幣交易量創歷史新高，全年達33兆美元，USDC領先
01-07 09:17:19Sektör Haberleri
昨日,美国比特币现货ETF录得2.432亿美元净流出,而以太坊ETF录得1.147亿美元净流入

HeyElsa Öne Çıkan Haberler

FLOKI Price Prediction: Targets $0.000280 by February Amid Mixed Technical Signals

FLOKI Price Prediction: Targets $0.000280 by February Amid Mixed Technical Signals

January 13, 2026
How to Turn $1,000 into a Passive Income Stream

How to Turn $1,000 into a Passive Income Stream

January 13, 2026
Solana Price Targets $200 as WisdomTree Declares Its Dominance Structural

Solana Price Targets $200 as WisdomTree Declares Its Dominance Structural

January 13, 2026
Daha Fazla Görüntüle

