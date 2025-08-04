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Monero Fiyatı(XMR)

Monero (XMR) Canlı Fiyat Grafiği

$311,67
$311,67$311,67
+%5,581D
USD

XMR Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Monero (XMR), şu anda 311,48 USD fiyatından işlem görmektedir ve 5,75B USD piyasa değerine sahiptir. XMR / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Monero Ana Piyasa Performansı:

$ 4,25M USD
24 saatlik işlem hacmi
+%5,58
Monero 24 saatlik fiyat değişimi
18,45M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki XMR / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, XMR fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

XMR Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Monero fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +16,472+%5,58
30 Gün$ -2,24-%0,72
60 Gün$ -15,1-%4,63
90 Gün$ +37,7+%13,77
Bugünkü Monero Fiyatı Değişimi

Bugün, XMR, $ +16,472 (+%5,58) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Monero 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -2,24 (-%0,72) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Monero 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, XMR değişimi $ -15,1 (-%4,63) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Monero 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +37,7 (+%13,77) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

XMR Fiyat Bilgisi

En güncel Monero fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 293,58
$ 293,58$ 293,58

$ 313,92
$ 313,92$ 313,92

$ 518,22
$ 518,22$ 518,22

+%0,11

+%5,58

-%3,75

XMR Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 5,75B
$ 5,75B$ 5,75B

$ 4,25M
$ 4,25M$ 4,25M

18,45M
18,45M 18,45M

Monero (XMR) Nedir?

Monero, Bitcoin ve Ethereum gibi diğer genel blok zincirlerinden farklı olarak, gönderme ve alma adreslerini ve işlem miktarlarını maskelemek için şifreleme kullanır. Varsayılan olarak, her Monero işlemi, gönderen ve alan adresleri ve işlem tutarını gizler. Monero değiştirilebilir. Bu, Monero'nun her zaman sansür riski olmadan kabul edileceği anlamına gelir. Monroe bir şirket değil. Zamanlarını bağışlayan veya topluluk bağışlarıyla finanse edilen dünyanın dört bir yanından kriptografi ve dağıtılmış sistem uzmanları tarafından geliştirilmiştir. Bu, Monero'nun herhangi bir ülke tarafından kapatılamayacağı veya herhangi bir belirli yasal yargı alanı tarafından kısıtlanamayacağı anlamına gelir.

Monero, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Monero yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- XMR staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Monero hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Monero satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Monero Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Monero, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte XMR fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Monero fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Monero Fiyat Geçmişi

XMR fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak XMR kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Monero fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Monero (XMR) Token Ekonomisi

Monero (XMR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. XMR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Monero (XMR) Satın Alma

Nasıl Monero satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Monero Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

XMR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 XMR / VND
8.196.596,2
1 XMR / AUD
A$479,6792
1 XMR / GBP
233,61
1 XMR / EUR
267,8728
1 XMR / USD
$311,48
1 XMR / MYR
RM1.317,5604
1 XMR / TRY
12.667,8916
1 XMR / JPY
¥45.787,56
1 XMR / ARS
ARS$420.918,498
1 XMR / RUB
24.772,0044
1 XMR / INR
27.207,778
1 XMR / IDR
Rp5.106.228,6912
1 XMR / KRW
430.814,2176
1 XMR / PHP
17.891,4112
1 XMR / EGP
￡E.14.926,1216
1 XMR / BRL
R$1.731,8288
1 XMR / CAD
C$426,7276
1 XMR / BDT
37.601,8656
1 XMR / NGN
471.222,518
1 XMR / UAH
12.854,7796
1 XMR / VES
Bs38.312,04
1 XMR / CLP
$302.135,6
1 XMR / PKR
Rs87.273,5812
1 XMR / KZT
166.922,132
1 XMR / THB
฿10.110,6408
1 XMR / TWD
NT$9.297,678
1 XMR / AED
د.إ1.143,1316
1 XMR / CHF
Fr249,184
1 XMR / HKD
HK$2.442,0032
1 XMR / MAD
.د.م2.815,7792
1 XMR / MXN
$5.871,398
1 XMR / PLN
1.146,2464
1 XMR / RON
лв1.364,2824
1 XMR / SEK
kr3.005,782
1 XMR / BGN
лв523,2864
1 XMR / HUF
Ft107.146,0052
1 XMR / CZK
6.609,6056
1 XMR / KWD
د.ك94,37844
1 XMR / ILS
1.062,1468

Monero Kaynağı

Monero hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Monero Websitesi
Blok Gezgini

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