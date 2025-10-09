Monero / United States Dollar Dönüşüm Tablosu
XMR / USD Dönüşüm Tablosu
- 1 XMR339.77 USD
- 2 XMR679.53 USD
- 3 XMR1,019.30 USD
- 4 XMR1,359.06 USD
- 5 XMR1,698.83 USD
- 6 XMR2,038.59 USD
- 7 XMR2,378.36 USD
- 8 XMR2,718.12 USD
- 9 XMR3,057.89 USD
- 10 XMR3,397.66 USD
- 50 XMR16,988.28 USD
- 100 XMR33,976.56 USD
- 1,000 XMR339,765.56 USD
- 5,000 XMR1,698,827.81 USD
- 10,000 XMR3,397,655.62 USD
Yukarıdaki tablo, 1 XMR ile 10.000 XMR arasındaki bir aralıkta, Monero ile United States Dollar (XMR ile USD) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son USD piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen XMR tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel XMR / USD arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
USD / XMR Dönüşüm Tablosu
- 1 USD0.002943 XMR
- 2 USD0.005886 XMR
- 3 USD0.008829 XMR
- 4 USD0.01177 XMR
- 5 USD0.01471 XMR
- 6 USD0.01765 XMR
- 7 USD0.02060 XMR
- 8 USD0.02354 XMR
- 9 USD0.02648 XMR
- 10 USD0.02943 XMR
- 50 USD0.1471 XMR
- 100 USD0.2943 XMR
- 1,000 USD2.943 XMR
- 5,000 USD14.71 XMR
- 10,000 USD29.43 XMR
Yukarıdaki tablo, 1 USD ile 10.000 USD arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı United States Dollar ile Monero (USD ile XMR) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan USD tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Monero alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Monero (XMR), şu anda $ 339.77 USD seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte 1.46% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi $6.63M olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri $6.27B USD şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Monero Fiyatı sayfamıza göz atın.
18.43M USD
Dolaşım Arzı
6.63M
24 Saatlik İşlem Hacmi
6.27B USD
Piyasa Değeri
1.46%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
$ 342.88
24 sa Yüksek
$ 328.2
24 sa Düşük
Yukarıdaki XMR / USD trend grafiği, Monero kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve USD biriminden Monero değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut Monero fiyatını kontrol edin.
XMR / USD Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 XMR = 339.77 USD | 1 USD = 0.002943 XMR
Bugün, 1 XMR / USD dönüşüm oranı 339.77 USD kurundadır.
5 XMR satın almak için 1,698.83 USD gereklidir ve 10 XMR değeri 3,397.66 USD olarak hesaplanır.
1 USD, 0.002943 XMR varlığına dönüştürülebilir.
50 USD, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 0.1471 XMR varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 XMR / USD karşısındaki dönüşüm oranı +2.86% değişti.
Son 24 saat içinde, oran 1.46% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 342.64357593260644 USD, en düşük seviye ise 327.97369814827766 USD olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 XMR değeri 267.965104078186 USD idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında +26.79% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde XMR, 9.663332300712508 USD oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde +2.92% oranında bir değişime yol açtı.
Monero (XMR) Hakkında Her Şey
Artık Monero (XMR) fiyatını hesapladığınıza göre, Monero hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. XMR geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Monero nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
XMR / USD Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Monero (XMR), 327.97369814827766 USD ile 342.64357593260644 USD arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 308.9967922133727 USD ile 343.542955360801 USD arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı XMR / USD fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|$ 342.64
|$ 343.54
|$ 343.54
|$ 356.84
|En Düşük
|$ 327.97
|$ 308.99
|$ 263.99
|$ 229.75
|Ortalama
|$ 335.49
|$ 325.59
|$ 299.92
|$ 292.12
|Volatilite
|+4.35%
|+10.47%
|+29.68%
|+38.53%
|Değişim
|+0.67%
|+3.00%
|+26.79%
|+2.99%
2026 ve 2030 Yılları için USD Biriminden Monero Fiyat Tahmini
Monero fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel XMR / USD tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için XMR Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, Monero mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık $356.75 USD seviyesine ulaşabilir.
2030 için XMR Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, XMR aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık $433.64 USD fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Monero Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut XMR İşlem Çiftleri
XMR/USDT
|Al-Sat
XMR/USDC
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, XMR Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, Monero varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan XMR varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
XMRUSDTSürekli
|Al-Sat
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden XMR Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir Monero Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
Monero Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze Monero eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl Monero satın alınır › veya Hemen başlayın ›
XMR ve USD Piyasası ile İlişkisi: Genel Bakış ve Analizler
ABD Doları (USD) ve Diğer İtibari Paralar: Piyasa Görünümü
İlk 3 USD Paritesinin Döviz Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (USD/GBP): 0.751575
- 7 Günlük Değişim: -2.03%
- 30 Günlük Trend: -2.03%
- Güncel Oran (USD/EUR): 0.86459
- 7 Günlük Değişim: -1.45%
- 30 Günlük Trend: -1.45%
- Güncel Oran (USD/RUB): 81.171877
- 7 Günlük Değişim: +3.93%
- 30 Günlük Trend: +3.93%
USD Hakkında Bilmeniz Gerekenler
- USD, kripto satın alımları ve ödemeler için en güçlü itibari para birimidir.
- USD, küresel referans para birimi olmaya devam ediyor.
- EUR/USD, GBP/USD, RUB/USD ve diğer para birimlerinin piyasa hareketleri, USD'nin gücünü doğrudan yansıtır.
USD Döviz Kurları Neden Dalgalanır?
- ABD Merkez Bankası Politikası: ABD'deki faiz oranı değişiklikleri, küresel sermaye akışlarını güçlü bir şekilde etkiler.
- Enflasyon Verileri: ABD'deki enflasyonun düşmesi, ABD dolarının dünya çapındaki satın alma gücünü artırır.
- Ekonomik Göstergeler: ABD GSYİH, işsizlik rakamları ve ticaret dengesi küresel yatırımcı güvenini şekillendirir.
- Küresel Duyarlılık: Jeopolitik gerilimler, emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar veya politika açıklamaları gibi durumlar, ABD dolarını diğer itibari paralar karşısında güçlendirebilir veya zayıflatabilir.
Kripto için Neden Önemli?
BTC ve ETH dâhil çoğu kripto para biriminin fiyatı ABD doları olarak belirlenmiş olduğundan, ABD doları ile diğer itibari para birimleri arasındaki dalgalanmalar uluslararası yatırımcıların dönüşüm oranlarını doğrudan etkiler.
- Daha güçlü bir ABD doları, yabancı alıcıların XMR satın almak için yerel para birimlerinden daha fazla harcama yapmaları gerektiği anlamına gelir.
- Doların zayıflaması, dolar bazında fiyatı değişmese bile XMR kriptosunu ABD dışındaki yatırımcılar için nispeten daha ucuz kılar.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan USD ile güvenli bir şekilde XMR satın alın.
XMR ile USD Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Monero (XMR) ile United States Dollar (USD) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. XMR ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve XMR varlığının USD karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve USD arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. USD Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler USD varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle USD zayıfladığında, yatırımcılar XMR gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Monero gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda XMR varlığına yönelik talep artabilir ve bu da USD para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen XMR Kriptosunu USD Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı XMR / USD dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl XMR / USD Dönüşümü Yapılır?
XMR Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak XMR kriptosundan USD para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı XMR / USD Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel XMR / USD kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. XMR ve USD hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
XMR varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl XMR satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
XMR / USD dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
XMR ile USD arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, XMR varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak USD birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
XMR ile USD arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
XMR ile USD arasındaki kur, Monero ve United States Dollar varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen XMR / USD kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
XMR ile USD arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
XMR ile USD arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda XMR kriptosunu USD para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
XMR kriptosundan USD para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
XMR kriptosunun USD para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle XMR varlığının USD karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, XMR ile USD arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, USD para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve XMR sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
XMR ile USD arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Monero halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da XMR ile USD arasındaki kuru doğrudan etkiler.
XMR ile USD kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
XMR ile USD arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki XMR ile USD arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Monero fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
XMR ile USD arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak USD piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
XMR / USD için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Monero ve United States Dollar arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Monero ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
XMR kriptosunu USD para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, USD para birimini eşit değerdeki XMR kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
XMR / USD dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, XMR fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, XMR / USD, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında XMR ile USD arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak USD para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, XMR / USD arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Daha Fazla Monero / İtibari Para Dönüşümünü Keşfedin
Diğer Kripto Paralardan USD İtibari Parasına Dönüşüm
Neden MEXC'de Monero Satın Almalısınız?
MEXC, güvenilirliği, geniş kapsamlı likiditesi ve token çeşitliliğiyle tanınır ve Monero satın almak için en iyi kripto platformlarından biridir.
Milyonlarca kullanıcıya katılın ve MEXC ile hemen Monero satın alın.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.