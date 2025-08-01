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Algorand Fiyatı(ALGO)

Algorand (ALGO) Canlı Fiyat Grafiği

$0,2496
$0,2496$0,2496
+%2,541D
USD

ALGO Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Algorand (ALGO), şu anda 0,2497 USD fiyatından işlem görmektedir ve 2,17B USD piyasa değerine sahiptir. ALGO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Algorand Ana Piyasa Performansı:

$ 5,82M USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,54
Algorand 24 saatlik fiyat değişimi
8,69B USD
Dolaşımdaki arz

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ALGO Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Algorand fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,006183+%2,54
30 Gün$ +0,0761+%43,83
60 Gün$ +0,0579+%30,18
90 Gün$ +0,0488+%24,29
Bugünkü Algorand Fiyatı Değişimi

Bugün, ALGO, $ +0,006183 (+%2,54) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Algorand 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,0761 (+%43,83) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Algorand 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, ALGO değişimi $ +0,0579 (+%30,18) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Algorand 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,0488 (+%24,29) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

ALGO Fiyat Bilgisi

En güncel Algorand fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,228
$ 0,228$ 0,228

$ 0,2508
$ 0,2508$ 0,2508

$ 3,8
$ 3,8$ 3,8

+%2,71

+%2,54

-%12,24

ALGO Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 2,17B
$ 2,17B$ 2,17B

$ 5,82M
$ 5,82M$ 5,82M

8,69B
8,69B 8,69B

Algorand (ALGO) Nedir?

Algorand, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) profesör, Gödel Ödülü sahibi, Turing Ödülü sahibi Silvio Micali tarafından yönetilen bir blockchain projesi. Proje, tanınmış VC'ler Pillar ve Union Square Ventures dahil olmak üzere yatırımcılardan 4 milyon dolarlık bir başlangıç ​​turunu başarıyla topladı. Algorand bir teşvik mekanizması sunmaz veya dijital kripto para birimleri yayınlamaz.Projenin kendisi geniş bir pazar alanına sahiptir.Blockchain'in verimliliğini artırır ve BA*'nın fikir birliği mekanizması ve kriptografik piyango gibi teknolojik yenilikler yoluyla blok zincirinin uygulama beklentilerini genişletir. Silikon Vadisi büyük bir üne sahiptir.

Algorand, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Algorand yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- ALGO staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Algorand hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Algorand satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Algorand Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Algorand, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ALGO fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Algorand fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Algorand Fiyat Geçmişi

ALGO fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ALGO kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Algorand fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Algorand (ALGO) Token Ekonomisi

Algorand (ALGO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ALGO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Algorand (ALGO) Satın Alma

Nasıl Algorand satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Algorand Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

ALGO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ALGO / VND
6.570,8555
1 ALGO / AUD
A$0,384538
1 ALGO / GBP
0,187275
1 ALGO / EUR
0,214742
1 ALGO / USD
$0,2497
1 ALGO / MYR
RM1,058728
1 ALGO / TRY
10,157796
1 ALGO / JPY
¥36,7059
1 ALGO / ARS
ARS$337,886549
1 ALGO / RUB
19,806204
1 ALGO / INR
21,783828
1 ALGO / IDR
Rp4.093,441968
1 ALGO / KRW
346,323912
1 ALGO / PHP
14,412684
1 ALGO / EGP
￡E.12,100462
1 ALGO / BRL
R$1,380841
1 ALGO / CAD
C$0,342089
1 ALGO / BDT
30,058886
1 ALGO / NGN
376,620013
1 ALGO / UAH
10,275155
1 ALGO / VES
Bs30,7131
1 ALGO / CLP
$241,2102
1 ALGO / PKR
Rs69,963443
1 ALGO / KZT
133,457159
1 ALGO / THB
฿8,095274
1 ALGO / TWD
NT$7,448551
1 ALGO / AED
د.إ0,916399
1 ALGO / CHF
Fr0,19976
1 ALGO / HKD
HK$1,957648
1 ALGO / MAD
.د.م2,254791
1 ALGO / MXN
$4,711839
1 ALGO / PLN
0,921393
1 ALGO / RON
лв1,093686
1 ALGO / SEK
kr2,414599
1 ALGO / BGN
лв0,419496
1 ALGO / HUF
Ft86,014159
1 ALGO / CZK
5,308622
1 ALGO / KWD
د.ك0,0759088
1 ALGO / ILS
0,851477

Algorand Kaynağı

Algorand hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Algorand Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

ALGO
ALGO
USD
USD

1 ALGO = 0,2497 USD

Al-Sat

ALGOUSDT
$0,2497
$0,2497$0,2497
+%9,08

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