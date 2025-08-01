MetYa (MET) Nedir?

MetYa is an AI-driven Web3 dating platform that provides users with a safe and private dating experience through blockchain and decentralization. Our platform implements the concept of "socializing means profit" through social interaction mining. Our team has 12 years of experience in Web2 social networking and has created projects with hundreds of millions of users. In 2018, we entered Web3 and successfully introduced Web2 users to the Web3 ecosystem to empower users.

MetYa, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, MetYa yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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MetYa Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, MetYa, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte MET fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen MetYa fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

MetYa Fiyat Geçmişi

MET fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak MET kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen MetYa fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

MetYa (MET) Token Ekonomisi

MetYa (MET) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MET tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

MetYa (MET) Satın Alma

Nasıl MetYa satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım MetYa Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

MET Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MET / VND ₫ 5.134,0565 1 MET / AUD A$ 0,300454 1 MET / GBP ￡ 0,146325 1 MET / EUR € 0,167786 1 MET / USD $ 0,1951 1 MET / MYR RM 0,827224 1 MET / TRY ₺ 7,936668 1 MET / JPY ¥ 28,6797 1 MET / ARS ARS$ 264,003467 1 MET / RUB ₽ 15,528009 1 MET / INR ₹ 17,014671 1 MET / IDR Rp 3.198,360144 1 MET / KRW ₩ 269,846712 1 MET / PHP ₱ 11,228005 1 MET / EGP ￡E. 9,358947 1 MET / BRL R$ 1,080854 1 MET / CAD C$ 0,267287 1 MET / BDT ৳ 23,552472 1 MET / NGN ₦ 295,157035 1 MET / UAH ₴ 8,051777 1 MET / VES Bs 23,9973 1 MET / CLP $ 189,247 1 MET / PKR Rs 54,665069 1 MET / KZT ₸ 104,55409 1 MET / THB ฿ 6,334897 1 MET / TWD NT$ 5,827637 1 MET / AED د.إ 0,716017 1 MET / CHF Fr 0,15608 1 MET / HKD HK$ 1,529584 1 MET / MAD .د.م 1,763704 1 MET / MXN $ 3,675684 1 MET / PLN zł 0,717968 1 MET / RON лв 0,854538 1 MET / SEK kr 1,884666 1 MET / BGN лв 0,327768 1 MET / HUF Ft 67,135861 1 MET / CZK Kč 4,143924 1 MET / KWD د.ك 0,0591153 1 MET / ILS ₪ 0,665291

MetYa Kaynağı

MetYa hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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