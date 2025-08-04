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LayerZero Fiyatı(ZRO)

LayerZero (ZRO) Canlı Fiyat Grafiği

$1,744
$1,744$1,744
+%0,631D
USD

ZRO Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

LayerZero (ZRO), şu anda 1,744 USD fiyatından işlem görmektedir ve 225,39M USD piyasa değerine sahiptir. ZRO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

LayerZero Ana Piyasa Performansı:

$ 1,17M USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,63
LayerZero 24 saatlik fiyat değişimi
129,24M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki ZRO / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ZRO fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

ZRO Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için LayerZero fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,01092+%0,63
30 Gün$ -0,054-%3,01
60 Gün$ -0,474-%21,38
90 Gün$ -0,724-%29,34
Bugünkü LayerZero Fiyatı Değişimi

Bugün, ZRO, $ +0,01092 (+%0,63) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

LayerZero 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,054 (-%3,01) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

LayerZero 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, ZRO değişimi $ -0,474 (-%21,38) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

LayerZero 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,724 (-%29,34) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

ZRO Fiyat Bilgisi

En güncel LayerZero fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 1,695
$ 1,695$ 1,695

$ 1,775
$ 1,775$ 1,775

$ 7,551
$ 7,551$ 7,551

-%0,46

+%0,63

-%14,68

ZRO Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 225,39M
$ 225,39M$ 225,39M

$ 1,17M
$ 1,17M$ 1,17M

129,24M
129,24M 129,24M

LayerZero (ZRO) Nedir?

LayerZero, zincirler arasında kolay mesaj geçişi için tasarlanmış bir omnichain birlikte çalışabilirlik protokolüdür. LayerZero, yapılandırılabilir güvene dayalı olmadan özgün ve garantili mesaj iletimi sağlar. Diğer blok zinciri ağlarının doğrudan ve güvene dayalı olmayan bir şekilde iletişim kurmasını sağlayan bir "blok zincirlerinin blok zinciridir".

LayerZero, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, LayerZero yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- ZRO staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda LayerZero hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, LayerZero satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

LayerZero Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, LayerZero, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ZRO fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen LayerZero fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

LayerZero Fiyat Geçmişi

ZRO fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ZRO kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen LayerZero fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

LayerZero (ZRO) Token Ekonomisi

LayerZero (ZRO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ZRO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

LayerZero (ZRO) Satın Alma

Nasıl LayerZero satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım LayerZero Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

ZRO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ZRO / VND
45.893,36
1 ZRO / AUD
A$2,68576
1 ZRO / GBP
1,308
1 ZRO / EUR
1,49984
1 ZRO / USD
$1,744
1 ZRO / MYR
RM7,37712
1 ZRO / TRY
70,92848
1 ZRO / JPY
¥256,368
1 ZRO / ARS
ARS$2.356,7544
1 ZRO / RUB
138,75264
1 ZRO / INR
152,46048
1 ZRO / IDR
Rp28.590,15936
1 ZRO / KRW
2.412,16128
1 ZRO / PHP
100,17536
1 ZRO / EGP
￡E.83,60736
1 ZRO / BRL
R$9,6792
1 ZRO / CAD
C$2,38928
1 ZRO / BDT
210,53568
1 ZRO / NGN
2.638,4104
1 ZRO / UAH
71,97488
1 ZRO / VES
Bs214,512
1 ZRO / CLP
$1.691,68
1 ZRO / PKR
Rs488,65136
1 ZRO / KZT
934,6096
1 ZRO / THB
฿56,61024
1 ZRO / TWD
NT$52,0584
1 ZRO / AED
د.إ6,40048
1 ZRO / CHF
Fr1,3952
1 ZRO / HKD
HK$13,67296
1 ZRO / MAD
.د.م15,76576
1 ZRO / MXN
$32,8744
1 ZRO / PLN
6,43536
1 ZRO / RON
лв7,63872
1 ZRO / SEK
kr16,84704
1 ZRO / BGN
лв2,92992
1 ZRO / HUF
Ft600,12784
1 ZRO / CZK
37,02512
1 ZRO / KWD
د.ك0,528432
1 ZRO / ILS
5,94704

LayerZero Kaynağı

LayerZero hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi LayerZero Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

ZRO
ZRO
USD
USD

1 ZRO = 1,744 USD

Al-Sat

ZROUSDT
$1,744
$1,744$1,744
+%2,58

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