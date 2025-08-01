Dark Eclipse (DARK) Nedir?

DARK, @edgarpavlovsky (@mtndao'nun kurucusu) tarafından yönetilen bir AI x GameFi x Infrastructure projesidir. Bir meme coinden daha fazlasıdır. Gerçek yapay zeka uygulamalarının öncüsüdür. Ekip, yalnızca yapay zekaların savaştığı bir oyun evreni olan DARK Games'i piyasaya sürdü. İnsanlar sadece oyun oynamıyor, sonuçlar üzerine bahis yapıyor, yapay zekalara sponsor oluyor ve stratejiler tasarlıyorlar. Yapay zeka bir kez olsun spot ışıklarını üzerine çekiyor.

Dark Eclipse, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Dark Eclipse yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Dark Eclipse Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Dark Eclipse, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte DARK fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Dark Eclipse fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Dark Eclipse Fiyat Geçmişi

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Dark Eclipse (DARK) Token Ekonomisi

Dark Eclipse (DARK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DARK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Dark Eclipse (DARK) Satın Alma

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DARK Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DARK / VND ₫ 63,94545 1 DARK / AUD A$ 0,0037422 1 DARK / GBP ￡ 0,0018225 1 DARK / EUR € 0,0020898 1 DARK / USD $ 0,00243 1 DARK / MYR RM 0,0103032 1 DARK / TRY ₺ 0,0988281 1 DARK / JPY ¥ 0,35721 1 DARK / ARS ARS$ 3,2926743 1 DARK / RUB ₽ 0,1927476 1 DARK / INR ₹ 0,2120175 1 DARK / IDR Rp 39,8360592 1 DARK / KRW ₩ 3,3703128 1 DARK / PHP ₱ 0,1401624 1 DARK / EGP ￡E. 0,1177821 1 DARK / BRL R$ 0,0134379 1 DARK / CAD C$ 0,0033291 1 DARK / BDT ৳ 0,2933496 1 DARK / NGN ₦ 3,6762255 1 DARK / UAH ₴ 0,1002861 1 DARK / VES Bs 0,29889 1 DARK / CLP $ 2,3571 1 DARK / PKR Rs 0,6808617 1 DARK / KZT ₸ 1,302237 1 DARK / THB ฿ 0,0790236 1 DARK / TWD NT$ 0,0724869 1 DARK / AED د.إ 0,0089181 1 DARK / CHF Fr 0,001944 1 DARK / HKD HK$ 0,0190512 1 DARK / MAD .د.م 0,0219672 1 DARK / MXN $ 0,0458541 1 DARK / PLN zł 0,0089667 1 DARK / RON лв 0,0106677 1 DARK / SEK kr 0,0234981 1 DARK / BGN лв 0,0040824 1 DARK / HUF Ft 0,837621 1 DARK / CZK Kč 0,0516861 1 DARK / KWD د.ك 0,00073629 1 DARK / ILS ₪ 0,0082863

Dark Eclipse Kaynağı

Dark Eclipse hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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