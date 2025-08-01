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Quantum R. Ledger Fiyatı(QRL)

Quantum R. Ledger (QRL) Canlı Fiyat Grafiği

$0,82001
$0,82001$0,82001
+%0,681D
USD

QRL Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Quantum R. Ledger (QRL), şu anda 0,82001 USD fiyatından işlem görmektedir ve 55,71M USD piyasa değerine sahiptir. QRL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Quantum R. Ledger Ana Piyasa Performansı:

$ 30,94K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,68
Quantum R. Ledger 24 saatlik fiyat değişimi
67,94M USD
Dolaşımdaki arz

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QRL Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Quantum R. Ledger fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0055384+%0,68
30 Gün$ -0,28535-%25,82
60 Gün$ +0,24752+%43,23
90 Gün$ +0,3772+%85,18
Bugünkü Quantum R. Ledger Fiyatı Değişimi

Bugün, QRL, $ +0,0055384 (+%0,68) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Quantum R. Ledger 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,28535 (-%25,82) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Quantum R. Ledger 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, QRL değişimi $ +0,24752 (+%43,23) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Quantum R. Ledger 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,3772 (+%85,18) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

QRL Fiyat Bilgisi

En güncel Quantum R. Ledger fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,77408
$ 0,77408$ 0,77408

$ 0,83997
$ 0,83997$ 0,83997

$ 1,28
$ 1,28$ 1,28

-%0,30

+%0,68

+%17,14

QRL Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 55,71M
$ 55,71M$ 55,71M

$ 30,94K
$ 30,94K$ 30,94K

67,94M
67,94M 67,94M

Quantum R. Ledger (QRL) Nedir?

Quantum Resistant Ledger (QRL), "PQ-CRYPTO tarafından önerilen/IETF standardize edilmiş kriptografi kullanan, tamamen kuantum dirençli bir blok zincir ağıdır". QRL, kuantum saldırılarına karşı savunmasız olduğu ve diğer birçok blok zinciri projesinde bulunduğu bildirilen ECDSA yerine karma tabanlı genişletilmiş Merkle Tree Signature Scheme (XMSS) kullanır. Proje, platformunun güvenliğinin, kullanıcıların "kanıtlanmış kuantum dirençli ağında blok zinciri uygulamalarını kolayca oluşturmasına" olanak tanıyan bir uygulama paketi ve bir geliştirme ekosistemi ile tamamlandığını iddia ediyor.

Quantum R. Ledger, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Quantum R. Ledger yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- QRL staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Quantum R. Ledger hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Quantum R. Ledger satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Quantum R. Ledger Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Quantum R. Ledger, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte QRL fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Quantum R. Ledger fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Quantum R. Ledger Fiyat Geçmişi

QRL fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak QRL kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Quantum R. Ledger fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Quantum R. Ledger (QRL) Token Ekonomisi

Quantum R. Ledger (QRL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. QRL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Quantum R. Ledger (QRL) Satın Alma

Nasıl Quantum R. Ledger satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Quantum R. Ledger Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

QRL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 QRL / VND
21.578,56315
1 QRL / AUD
A$1,2628154
1 QRL / GBP
0,6150075
1 QRL / EUR
0,7052086
1 QRL / USD
$0,82001
1 QRL / MYR
RM3,4686423
1 QRL / TRY
33,3498067
1 QRL / JPY
¥120,54147
1 QRL / ARS
ARS$1.109,6129317
1 QRL / RUB
65,2481957
1 QRL / INR
71,4392712
1 QRL / IDR
Rp13.442,7847344
1 QRL / KRW
1.134,1722312
1 QRL / PHP
47,1669752
1 QRL / EGP
￡E.39,3194795
1 QRL / BRL
R$4,5346553
1 QRL / CAD
C$1,1234137
1 QRL / BDT
98,9916072
1 QRL / NGN
1.240,5521285
1 QRL / UAH
33,8418127
1 QRL / VES
Bs100,86123
1 QRL / CLP
$795,4097
1 QRL / PKR
Rs229,7586019
1 QRL / KZT
439,443359
1 QRL / THB
฿26,6093245
1 QRL / TWD
NT$24,4854986
1 QRL / AED
د.إ3,0094367
1 QRL / CHF
Fr0,656008
1 QRL / HKD
HK$6,4288784
1 QRL / MAD
.د.م7,4128904
1 QRL / MXN
$15,4407883
1 QRL / PLN
3,0176368
1 QRL / RON
лв3,5916438
1 QRL / SEK
kr7,9212966
1 QRL / BGN
лв1,3776168
1 QRL / HUF
Ft282,1736411
1 QRL / CZK
17,4088123
1 QRL / KWD
د.ك0,24846303
1 QRL / ILS
2,7962341

Quantum R. Ledger Kaynağı

Quantum R. Ledger hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Quantum R. Ledger Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

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QRL
QRL
USD
USD

1 QRL = 0,82001 USD

Al-Sat

QRLUSDT
$0,82001
$0,82001$0,82001
+%3,97

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