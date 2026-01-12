Bugünkü BLEXA Fiyatı

Bugünkü BLEXA (BLE) fiyatı $ 0,0000000033 olup, son 24 saatte % 34,00 değişim gösterdi. Mevcut BLE / USD dönüşüm oranı BLE başına $ 0,0000000033 şeklindedir.

BLEXA, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- BLE şeklindedir. Son 24 saat içinde BLE, $ 0,00000000251 (en düşük) ile $ 0,000000008 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BLE, son bir saatte +%10,00 ve son 7 günde -%99,83 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 1,04K seviyesine ulaştı.

BLEXA (BLE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 1,04K$ 1,04K $ 1,04K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,64B$ 2,64B $ 2,64B Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 800.000.000.000.000.000 800.000.000.000.000.000 800.000.000.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

Şu anki BLEXA piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 1,04K. Dolaşımdaki BLE arzı -- olup, toplam arzı 800000000000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,64B.