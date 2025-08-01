AIA Chain (AIA) Nedir?

AIAchain, yapay zeka teknolojisi ile finansal ödemeyi birleştiren ve EVM ile uyumlu, gelişmekte olan bir kamu zinciridir. Yüksek derecede güvenlik ve ölçeklenebilirliği korurken işlem hızını optimize eder ve maliyetleri düşürür. Yerel token AIA ve benimsenen APoS ve AISN konsensüs mekanizmalarının paralel çalışması sayesinde, blok zinciri teknolojisinin yaygın olarak uygulanmasını teşvik eder, verimli teknik çözümler sunar ve yenilikçi Blok Zinciri uygulamaları başlatmak için dünyanın dört bir yanındaki işletmeleri ve geliştiricileri destekler.

AIA Chain, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, AIA Chain yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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AIA Chain Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, AIA Chain, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte AIA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen AIA Chain fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

AIA Chain Fiyat Geçmişi

AIA fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak AIA kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen AIA Chain fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

AIA Chain (AIA) Token Ekonomisi

AIA Chain (AIA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AIA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

AIA Chain (AIA) Satın Alma

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AIA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AIA / VND ₫ 36,814685 1 AIA / AUD A$ 0,00215446 1 AIA / GBP ￡ 0,00104925 1 AIA / EUR € 0,00120314 1 AIA / USD $ 0,001399 1 AIA / MYR RM 0,00593176 1 AIA / TRY ₺ 0,05691132 1 AIA / JPY ¥ 0,205653 1 AIA / ARS ARS$ 1,89308483 1 AIA / RUB ₽ 0,11096868 1 AIA / INR ₹ 0,12204876 1 AIA / IDR Rp 22,93442256 1 AIA / KRW ₩ 1,94035704 1 AIA / PHP ₱ 0,08075028 1 AIA / EGP ￡E. 0,06779554 1 AIA / BRL R$ 0,00773647 1 AIA / CAD C$ 0,00191663 1 AIA / BDT ৳ 0,16841162 1 AIA / NGN ₦ 2,11009771 1 AIA / UAH ₴ 0,05756885 1 AIA / VES Bs 0,172077 1 AIA / CLP $ 1,351434 1 AIA / PKR Rs 0,39198581 1 AIA / KZT ₸ 0,74772353 1 AIA / THB ฿ 0,04535558 1 AIA / TWD NT$ 0,04173217 1 AIA / AED د.إ 0,00513433 1 AIA / CHF Fr 0,0011192 1 AIA / HKD HK$ 0,01096816 1 AIA / MAD .د.م 0,01263297 1 AIA / MXN $ 0,02639913 1 AIA / PLN zł 0,00516231 1 AIA / RON лв 0,00612762 1 AIA / SEK kr 0,01352833 1 AIA / BGN лв 0,00235032 1 AIA / HUF Ft 0,48191353 1 AIA / CZK Kč 0,02974274 1 AIA / KWD د.ك 0,000425296 1 AIA / ILS ₪ 0,00477059

AIA Chain Kaynağı

AIA Chain hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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