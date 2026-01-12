Bugünkü Irys Fiyatı

Bugünkü Irys (IRYS) fiyatı $ 0,04808 olup, son 24 saatte % 3,24 değişim gösterdi. Mevcut IRYS / USD dönüşüm oranı IRYS başına $ 0,04808 şeklindedir.

Irys, şu anda piyasa değeri açısından $ 96,16M ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,00B IRYS şeklindedir. Son 24 saat içinde IRYS, $ 0,04679 (en düşük) ile $ 0,05215 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, IRYS, son bir saatte +%2,03 ve son 7 günde +%10,50 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 174,54K seviyesine ulaştı.

Irys (IRYS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 96,16M$ 96,16M $ 96,16M Hacim (24 Sa) $ 174,54K$ 174,54K $ 174,54K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 480,80M$ 480,80M $ 480,80M Dolaşım Arzı 2,00B 2,00B 2,00B Toplam Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Irys piyasa değeri $ 96,16M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 174,54K. Dolaşımdaki IRYS arzı 2,00B olup, toplam arzı 10000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 480,80M.