Bugünkü KLARA Fiyatı

Bugünkü KLARA (KLARA) fiyatı $ 0,00092 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut KLARA / USD dönüşüm oranı KLARA başına $ 0,00092 şeklindedir.

KLARA, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- KLARA şeklindedir. Son 24 saat içinde KLARA, $ 0,0009 (en düşük) ile $ 0,001554 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KLARA, son bir saatte -%3,87 ve son 7 günde -%91,04 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 10,21K seviyesine ulaştı.

KLARA (KLARA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 10,21K$ 10,21K $ 10,21K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 92,00M$ 92,00M $ 92,00M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 100.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki KLARA piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 10,21K. Dolaşımdaki KLARA arzı -- olup, toplam arzı 100000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 92,00M.