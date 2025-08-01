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peaq network Fiyatı(PEAQ)

peaq network (PEAQ) Canlı Fiyat Grafiği

$0,06252
$0,06252$0,06252
+%2,101D
USD

PEAQ Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

peaq network (PEAQ), şu anda 0,06252 USD fiyatından işlem görmektedir ve 67,56M USD piyasa değerine sahiptir. PEAQ / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

peaq network Ana Piyasa Performansı:

$ 137,58K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,10
peaq network 24 saatlik fiyat değişimi
1,08B USD
Dolaşımdaki arz

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PEAQ Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için peaq network fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0012859+%2,10
30 Gün$ -0,01364-%17,91
60 Gün$ -0,03696-%37,16
90 Gün$ -0,06014-%49,03
Bugünkü peaq network Fiyatı Değişimi

Bugün, PEAQ, $ +0,0012859 (+%2,10) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

peaq network 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,01364 (-%17,91) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

peaq network 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, PEAQ değişimi $ -0,03696 (-%37,16) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

peaq network 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,06014 (-%49,03) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

PEAQ Fiyat Bilgisi

En güncel peaq network fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,058
$ 0,058$ 0,058

$ 0,0642
$ 0,0642$ 0,0642

$ 0,7551
$ 0,7551$ 0,7551

-%1,30

+%2,10

-%18,18

PEAQ Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 67,56M
$ 67,56M$ 67,56M

$ 137,58K
$ 137,58K$ 137,58K

1,08B
1,08B 1,08B

peaq network (PEAQ) Nedir?

peaq, insanların mobilite, enerji ve bağlantı gibi kullandıkları fiziksel altyapıya sahip olmalarını ve bunlardan kazanç elde etmelerini sağlayarak küresel bir altyapı devrimine öncülük etmektedir. peaq, şu anda DePIN olarak bilinen Makine Ekonomisi için bel kemiği olmak üzere tasarlanmış bir katman-1 blok zinciridir. 21 sektörde 50'den fazla uygulamaya ve bunlar üzerinde çalışan 2.000.000'dan fazla cihaz, araç, makine ve robota (Makine RWA) ev sahipliği yapmaktadır. peaq, giderek daha akıllı hale gelen makinelerin tüm insanlığa - sadece %1'ine değil %100'üne - hizmet etmesi için izne tabi olmayan, sınırsız bir dijital altyapı görevi görerek yapay zekâ ve iş otomasyonu çağında bolluğu demokratikleştirmektedir.

peaq network, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, peaq network yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

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peaq network Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, peaq network, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte PEAQ fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen peaq network fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

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peaq network (PEAQ) Token Ekonomisi

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PEAQ Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PEAQ / VND
1.645,2138
1 PEAQ / AUD
A$0,0962808
1 PEAQ / GBP
0,04689
1 PEAQ / EUR
0,0537672
1 PEAQ / USD
$0,06252
1 PEAQ / MYR
RM0,2650848
1 PEAQ / TRY
2,5433136
1 PEAQ / JPY
¥9,19044
1 PEAQ / ARS
ARS$84,6001884
1 PEAQ / RUB
4,9747164
1 PEAQ / INR
5,4498684
1 PEAQ / IDR
Rp1.024,9178688
1 PEAQ / KRW
86,5927008
1 PEAQ / PHP
3,5961504
1 PEAQ / EGP
￡E.2,9990844
1 PEAQ / BRL
R$0,3457356
1 PEAQ / CAD
C$0,0856524
1 PEAQ / BDT
7,5474144
1 PEAQ / NGN
94,583382
1 PEAQ / UAH
2,5802004
1 PEAQ / VES
Bs7,68996
1 PEAQ / CLP
$60,6444
1 PEAQ / PKR
Rs17,5174788
1 PEAQ / KZT
33,504468
1 PEAQ / THB
฿2,0293992
1 PEAQ / TWD
NT$1,8668472
1 PEAQ / AED
د.إ0,2294484
1 PEAQ / CHF
Fr0,050016
1 PEAQ / HKD
HK$0,4901568
1 PEAQ / MAD
.د.م0,5651808
1 PEAQ / MXN
$1,1778768
1 PEAQ / PLN
0,2300736
1 PEAQ / RON
лв0,2738376
1 PEAQ / SEK
kr0,6039432
1 PEAQ / BGN
лв0,1050336
1 PEAQ / HUF
Ft21,5137572
1 PEAQ / CZK
1,3272996
1 PEAQ / KWD
د.ك0,01894356
1 PEAQ / ILS
0,2131932

peaq network Kaynağı

peaq network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi peaq network Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

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PEAQ
PEAQ
USD
USD

1 PEAQ = 0,06252 USD

Al-Sat

PEAQUSDT
$0,06252
$0,06252$0,06252
+%3,61

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