Bugünkü aPriori Fiyatı

Bugünkü aPriori (APR) fiyatı $ 0,2972 olup, son 24 saatte % 4,93 değişim gösterdi. Mevcut APR / USD dönüşüm oranı APR başına $ 0,2972 şeklindedir.

aPriori, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- APR şeklindedir. Son 24 saat içinde APR, $ 0,2773 (en düşük) ile $ 0,3504 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, APR, son bir saatte -%1,17 ve son 7 günde -%4,23 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 488,23K seviyesine ulaştı.

aPriori (APR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 488,23K$ 488,23K $ 488,23K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 297,20M$ 297,20M $ 297,20M Dolaşım Arzı ---- -- Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki aPriori piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 488,23K. Dolaşımdaki APR arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 297,20M.