Non-Playable Coin (NPC) Nedir?

Non-Playable Coin (NPC) meme destekli bir paradır. Aslında internetteki en tanınmış memelerden biri tarafından desteklenen bir memecoindir ve dünyadaki 8 milyardan fazla insan için yapılmış ilk memecoin-NFT karışımıdır.

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NPC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NPC / VND ₫ 697.321185 1 NPC / AUD A$ 0.04080846 1 NPC / GBP ￡ 0.01987425 1 NPC / EUR € 0.02278914 1 NPC / USD $ 0.026499 1 NPC / MYR RM 0.11209077 1 NPC / TRY ₺ 1.07771433 1 NPC / JPY ¥ 3.895353 1 NPC / ARS ARS$ 35.80942365 1 NPC / RUB ₽ 2.10746547 1 NPC / INR ₹ 2.31389268 1 NPC / IDR Rp 434.40976656 1 NPC / KRW ₩ 36.65129688 1 NPC / PHP ₱ 1.52210256 1 NPC / EGP ￡E. 1.27009707 1 NPC / BRL R$ 0.14706945 1 NPC / CAD C$ 0.03630363 1 NPC / BDT ৳ 3.19895928 1 NPC / NGN ₦ 40.08901215 1 NPC / UAH ₴ 1.09361373 1 NPC / VES Bs 3.259377 1 NPC / CLP $ 25.70403 1 NPC / PKR Rs 7.42475481 1 NPC / KZT ₸ 14.2008141 1 NPC / THB ฿ 0.85989255 1 NPC / TWD NT$ 0.79073016 1 NPC / AED د.إ 0.09725133 1 NPC / CHF Fr 0.0211992 1 NPC / HKD HK$ 0.20775216 1 NPC / MAD .د.م 0.23955096 1 NPC / MXN $ 0.49924116 1 NPC / PLN zł 0.09751632 1 NPC / RON лв 0.11606562 1 NPC / SEK kr 0.25571535 1 NPC / BGN лв 0.04451832 1 NPC / HUF Ft 9.11221113 1 NPC / CZK Kč 0.56230878 1 NPC / KWD د.ك 0.008029197 1 NPC / ILS ₪ 0.09036159

Non-Playable Coin Kaynağı

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