mascot of the trenches fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini mascot of the trenches 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için mascot of the trenches (RUG) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, mascot of the trenches, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,000048 fiyatından işlem görebilir. 2026 için mascot of the trenches (RUG) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, mascot of the trenches, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,000050 fiyatından işlem görebilir. 2027 için mascot of the trenches (RUG) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, RUG için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000053 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için mascot of the trenches (RUG) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, RUG için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000055 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için mascot of the trenches (RUG) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, RUG için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,000058 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için mascot of the trenches (RUG) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, RUG için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,000061 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için mascot of the trenches (RUG) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında mascot of the trenches fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000100 seviyesine ulaşabilir. 2050 için mascot of the trenches (RUG) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında mascot of the trenches fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000163 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 0,000048 %0,00

Mevcut mascot of the trenches Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 4,90K$ 4,90K $ 4,90K Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son RUG fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki RUG arzı 100,00M olup, toplam piyasa değeri $ 4,90K şeklindedir. Canlı RUG Fiyatını Görüntüle

mascot of the trenches Fiyat Geçmişi mascot of the trenches canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki mascot of the trenches fiyatı 0,000048 USD'dir. Dolaşımdaki mascot of the trenches(RUG) arzı 100,00M RUG olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 4.898,61$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %20,08 $ 0 $ 0,000095 $ 0,000027

7 Gün %0,00 $ 0 $ 0,000081 $ 0,000029

30 Gün %0,00 $ 0 $ 0,000081 $ 0,000029 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, mascot of the trenches fiyat hareketi 0$ oldu ve %20,08 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, mascot of the trenches en yüksek 0,000081$ ve en düşük 0,000029$ fiyatından işlem gördü ve %0,00 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, RUG için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, mascot of the trenches, %0,00 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0$ oldu. Bu durum, RUG için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

mascot of the trenches (RUG) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? mascot of the trenches Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak RUG için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, mascot of the trenches için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen RUG fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının mascot of the trenches fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, RUG varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): RUG için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak mascot of the trenches için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

RUG Fiyat Tahmini Neden Önemli?

RUG Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

