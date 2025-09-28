Bugünkü canlı mascot of the trenches fiyatı 0 USD. RUG / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. RUG fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı mascot of the trenches fiyatı 0 USD. RUG / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. RUG fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

mascot of the trenches Logosu

mascot of the trenches Fiyatı (RUG)

Listelenmedi

1 RUG / USD Canlı Fiyatı:

--
----
+%73,801D
mascot of the trenches (RUG) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-28 10:13:23 (UTC+8)

mascot of the trenches (RUG) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-%6,63

+%73,81

--

--

mascot of the trenches (RUG) canlı fiyatı --. RUG, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. RUG için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, RUG son bir saatte -%6,63 değişim gösterdi, 24 saatte +%73,81 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

mascot of the trenches (RUG) Piyasa Bilgileri

$ 6,97K
$ 6,97K$ 6,97K

--
----

$ 6,97K
$ 6,97K$ 6,97K

100,00M
100,00M 100,00M

100.000.000,0
100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki mascot of the trenches piyasa değeri $ 6,97K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RUG arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,97K.

mascot of the trenches (RUG) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, mascot of the trenches / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, mascot of the trenches / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, mascot of the trenches / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, mascot of the trenches / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%73,81
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

mascot of the trenches (RUG) Nedir?

On the Solana blockchain there is thousands of "rugs" every single day

This is why the "mascot of the trenches" was created and is called RUG.

Every project pump and dumps at some point - and will be called a "RUG" once it is dumped.

Every dump on the token "mascot of the trenches" is seen as a positive thing since it's literally a RUG.

It's has a double meaning which is fun, and is a very memable character.

mascot of the trenches (RUG) Kaynağı

Resmi Websitesi

mascot of the trenches Fiyat Tahmini (USD)

mascot of the trenches (RUG) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? mascot of the trenches (RUG) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak mascot of the trenches için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

mascot of the trenches fiyat tahminini hemen kontrol edin!

RUG Varlığından Yerel Para Birimlerine

mascot of the trenches (RUG) Token Ekonomisi

mascot of the trenches (RUG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RUG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: mascot of the trenches (RUG) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü mascot of the trenches (RUG) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı RUG fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
RUG / USD güncel fiyatı nedir?
RUG / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
mascot of the trenches varlığının piyasa değeri nedir?
RUG piyasa değeri $ 6,97K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki RUG arzı nedir?
Dolaşımdaki RUG arzı, 100,00M USD.
RUG için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
RUG, ATH fiyatı olan 0 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük RUG fiyatı (ATL) nedir?
RUG, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
RUG işlem hacmi nedir?
RUG için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
RUG bu yıl daha da yükselir mi?
RUG piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için RUG fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-28 10:13:23 (UTC+8)

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.